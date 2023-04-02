对菲律宾的创投生态来说，已经过去的2022年会是一段格外值得纪念的时刻。

根据BCG与Foxmont Capital Partners此前联合发布的一份报告显示，尽管同样被卷入了“融资寒冬”，在2022年期间，菲律宾初创公司所获得的融资总额却依然较上年呈现出了增长趋势，从10.3亿美元增长到了11亿美元（基于83笔投资交易），实现连续2年的破10亿美元、创下历史新高。

作为背景，同样在2022年期间，在科技股下跌、科技裁员潮、以及加密货币崩溃等因素的影响下，全球风投资金规模从21年的6810亿美元下降到了4450亿美元，较上年呈现出了35%的降幅。同时，这种降幅同样体现在了东南亚市场。有数据指出，22年期间，东南亚的风投资金规模较上年下降了27%。

另一方面，如果跟12年前的自身数据相比，菲律宾初创公司在22年全年的融资规模甚至已经达到了该国2021年（4000万美元）的27倍之多，并且也是18年（4.4亿美元）的2倍之多。

回到本次报告。就交易笔数而言，在22年期间，500万美元以下的投资仍占据了其中最大的份额。不过，与此同时，针对菲律宾初创公司的后期轮次投资也有了大幅增长，而这意味着该国的初创生态系统正在走向成熟——相应的，在21年之前，菲律宾初创公司所获得的最高融资轮次仅到A轮。

此外，在针对整体东南亚地区的融资占比方面，菲律宾在22年的表现也同样值得关注。据介绍，在2020、2021、2022年这三个时期，菲律宾也实现了连续跨越增长，分别达到了总规模的2%、5%、以及9%。

值得一提的是，在于21年从金融科技领域迎来了菲律宾的首家独角兽企业Mynt时，有观点曾表示，这家独角兽的出现有助于“将东南亚此类融资的焦点转移至菲律宾”。现在，这种观点似乎也正在得到验证。

在本次报告中，从行业领域的角度上来看，在此期间，电商和金融科技成为了菲律宾的绝对热门领域。得益于消费习惯的转变和数字化进程的进一步加快，近2年以来，流向菲律宾电商和金融科技领域的投资资金不断增多，并且在22年间，流向这两个领域的早期企业（Pre seed轮至B轮）的金额也分别在其总融资规模中达到了23%和29%的占比。而作为对比，东南亚电商和金融科技领域早期企业的整体融资占比则分别为12%和19%。

同时，报告指出，2022年也是许多非菲律宾的区域性投资机构首次进入菲律宾投资的年份（包括TNB Aura、Alpha JWC、January Capital等），并且一些针对该国初创企业的现有投资者中也加大了对其中企业的投资。

目前，在世界知识产权组织的全球创新指数中，菲律宾在全球排名第59位，并在商业成熟度和知识&技术产出两个方面分别达到了全球39名和全球41名的位置。而基于菲律宾当下所呈现出了发展潜力，有观点认为，就像现在的印尼一样，在未来，菲律宾很有可能会成为东南亚的另一个增长引擎。