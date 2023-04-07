一直以来，戴森吸尘器都凭借对气流、过滤和马达方面的技术积淀闻名于清洁市场，而近日戴森却破天荒进军音频市场，还推出了一款与众不同的产品——Dyson Zone空气净化耳机。

耳机对很多人来说已经是生活必需品了，不管是商场还是地铁上，都能看到许多人戴着各种各样的耳机享受属于自己的静谧时刻。而戴森这次出手不是为了赶音频市场的晚车，它更像是一个“搅局者”，打造了一款将空气净化功能糅合进降噪耳机的创新产品。

赛博朋克美学还是人体工学设计

尽管宣传图已经在数月前就见过，但见到实物的那一刻还是极为震撼。这样一款设计前卫的产品，社恐恐怕是不敢戴着它出门的，因为回头率太高了。

这款产品的主体是耳机。初体验佩戴会发现耳机本体略有些重，此处正是电池的所在。随着调整头带垫的滑块，头部的压力开始分散。据了解，这是戴森工程师从马鞍的形状中获得灵感，有助于将重量分散到头部两侧以及顶部。

椭圆形的耳罩，耳垫处比传统耳垫更扁平，佩戴时可整体贴合双耳，舒适度要高于市面上大部分头戴式无线降噪耳机。耳罩部分最外层的保护壳是阳极氧化铝合金材质，这种金属曾在iPhone外壳上广泛使用，质轻且耐用性较好。其间有细密的镂空圆孔整整齐齐地向中心环绕，方便气流通过并进入循环体系。透过中心的透明保护舱，可以看到旋转的九叶混流式叶轮。

另一部分是通过磁吸的方式连接耳机的无接触式面罩，面罩外壳含注塑尼龙混合材料，具备优秀的强度和延展性。该面罩拿起来十分轻盈，其配备了锁定滑块，使其可根据不同脸型调整松紧。

音质够用，降噪惊喜

初拿到耳机的时候有些疑惑，戴森和耳机，此前似乎并没有什么关联。然而当音乐响起的那一刻，Dyson Zone这款产品的音质表现，还是超出预期的。该款耳机搭载了40mm的钕磁驱动单元，使得这款耳机能在人耳听觉范围内，更多地还原音乐中的细节，带来高保真的音质。

同时由于其频响范围能达到6Hz-21000Hz，低频、中频、高频的聆听表现都能保持在相当水准。而且对人声和管弦乐等频谱丰富的声部，都有较好的还原和表现力，在聆听氛围上，能较好地体现出头戴式耳机的优势。

Dyson Zone在降噪上下了不少功夫。最基础的是物理上的被动降噪，其采用特定角度的大耳垫，配合海绵的支撑力和头带的夹力，可紧紧包裹住用户的耳部。加上耳机内部的8个降噪麦克风（共有11个麦克风），反相频率与被动降噪相结合，消除背景噪声。据了解，在戴森混合式主动降噪技术的帮助下，纯音频模式下主被动降噪结合可消除高达40dB的噪音。

目前，在降噪耳机中沉浸模式和通透模式较为普遍，而Dyson Zone除了这两种降噪模式，向下翻转面罩即可切换为交谈模式，立即暂停音频和气流，内置麦克风也会及时优化用户周围的声音。

值得一提的是，作为一款具备空气净化功能的耳机，马达是不可或缺的，但马达运转时产生的噪音很容易影响听音频时的体验。为克服马达旋转产生的噪音，戴森工程师开发了一种轻质、坚固的底架，来将马达轻轻悬挂，从而最大限度地减少振动的传递和噪音。

后现代的移动净化

撇开耳机的主体，Dyson Zone最令人新奇的功能就是净化空气。为了让人们在城市中更自由地呼吸，尤其是即将到来的柳絮季和法桐絮季，在交织着各种花粉和废气的城市出行中小心翼翼的易敏感人群。

戴森首先利用双重净化滤网来“筛选”空气。其中静电式滤网捕获超细污染物和城市排放物，另一层富钾炭滤网吸附城市中的有害气体。这些滤网分布在两侧耳罩的金属保护罩后，之后便是由电池供电的马达。

这是戴森迄今为止最小的马达，戴森在空气和马达上多年的研究和技术积淀，使它可以轻松放入这款耳机中。Dyson Zone空气净化耳机的净化系统由两台小型的精密马达提供动力，通过无接触式面罩向用户提供净化后的空气。

而无接触式的解决方案，是戴森工程师“有意为之”，以此避免接触式的产品可能带来的不适和刺激。面罩的几何形状和弯度，以及输送两股气流的中央网格，共同确保在侧风环境下也能有效地将过滤后的洁净空气输送至佩戴者口鼻处，并适合佩戴者的脸型。动点科技认为，该功能可能得到职业女性的欢心，因为不容易花妆。

需要注意的是，由于不同的运动水平会产生不同的呼吸模式，Dyson Zone空气净化耳机搭载了加速传感器。在自动模式下，内置的加速传感器会监测你运动速度的变化，并根据你的呼吸速率调整气流。如果你走得更快或爬楼梯，净化速度会随着呼吸频率的增加而增加；而放慢速度或停下来，净化速度会相应变得缓慢。

由于动点科技拿到的是旗舰款，该款配备了一个收纳包，可将Dyson Zone这款耳机作为一件时尚单品随时带出门；搭配手机app，还能随时监测周围的空气质量并切换自己想要的降噪模式和声音设置等。

结语

其实有时候，创新可以是苹果近年来那种渐进主义的温吞，一点点去革新；也可以像戴森这样，把多年的积累放在一起，做一点不一样的东西。整体而言，Dyson Zone诞生起就注定是一款备受关注的产品，它为沉寂的消费电子市场注入了一丝活水，但是其6000元以上的价位可能会劝退一些保守的消费者。