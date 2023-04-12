不同于AIGC等硬科技赛道热火朝天的现状，企业服务这个前些年被广泛看好的赛道眼下似乎只能用惨淡经营来形容：一级市场上，FA更愿意经手企服的并购而非融资服务，美元机构纷纷退出企业服务赛道；二级市场上，已上市企业服务公司维持亏损或低利润运营，多数待上市企业因盈利能力囿于流通性较差的港股且上市不畅。

一直以来，研发投入和营销成本高，盈利难构成了整个企业服务赛道的基本特征。在投资机构的加持下，相关厂商得以维持着“低利率、快扩张”的打法。但随着资本对企服的出手愈发谨慎，落入凡尘的企服从业者们在调整心态的同时也在积极变换营收策略，寻求更加稳健的发展。

逐渐暗淡的企服光环

2022年，全球SaaS市场发展整体放缓。相比于2021年热门赛道厂商动辄数十倍的估值，如今部分厂商的估值已低于疫情前的水平。

当作为行业风向标的欧美SaaS市场开始萎缩，中国企业服务厂商也未能独善其身。

艾瑞咨询测算，2021年中国企业级SaaS市场规模达728亿元，同比增速由2020年的48.7%下降到35.2%。预计2022年，SaaS行业的增速将首次下探至10%以下。未来三年，SaaS行业的增长也与宏观经济恢复速度挂钩。

三年疫情中，宏观经济下行的压力致使企业收入普遍下滑、支付能力和预算水平双双降低。随着企业纷纷降本增效、削减IT支出，市场需求严重不足，业绩下行的危机很快传导至2B属性的企服领域，致使其盈利能力也应声下滑。

数据显示，通用型企业服务提供商用友网络2022年营收增长4%，但净利润同比下滑近七成，应收账款高企，债务压力较大；受创于疫情冲击，零售电商SaaS龙头企业微盟2022年营收、毛利均呈现下滑态势，其中，净亏损同比扩大近2倍，达到15.48亿元；主流地产SaaS厂商明源云2022年净利润同比下降超3倍，净亏损达6.27亿元；服务40万商户、日流水20亿的餐饮SaaS龙头哗啦啦暴雷，大量商户无法提现……

自身盈利不畅的同时，资本市场对于企业服务的热情也已不再。

IT桔子数据显示，2017年至2020年，企业服务融资数量开始逐步下滑，2021年一度有所反弹，但2022年又回落至低于2014年的水平。截止到2022年11月10日，中国企业服务行业赛道发生融资事件523起，与2021年同期相比下降37%，融资交易额约4624亿元，同比下降52.6%。

在谋求上市的企业服务厂商中，北森控股继两次递表港交所失败后定于4月13日挂牌，但发行比例低至1.12%，且没有基石投资者。另有数据显示，2020年至2021年期间，北森控股的市场份额下滑了近4%；曾接受三次上市问询的医药SaaS太美医疗最终梦碎科创板，上市计划被否决；正在冲击北交所SaaS第一股的和创科技发行底价下调86%，其市值将由25.95亿元下滑至3.42亿元。

当投融资普遍缩水，收入增长率已不再是衡量企业级SaaS的第一指标，企业服务厂商只能通过稳定的盈利结构来抵御市场冲击，通过净利率维持较高的估值溢价。

细分赛道风口变迁

当前，企业级SaaS主要分为通用型和垂直型两大类。据统计，国内市场中通用型SaaS占比近七成，行业垂直型SaaS占比约三成。其中，通用型SaaS主要包括CRM、ERP、财税、OA协同、HCM、数据分析、信息安全等类型，行业垂直型SaaS主要面向零售电商、医疗、房产、物流、餐饮、教育等领域，每一个细分领域中也跑出了各自的龙头企业。

曾经，营销、法律服务、电子合同、财务、会计构成了企业服务的高频场景。而如今，云计算、人工智能等新技术驱动下，企业服务领域也不断诞生新的风口。

在经济下行周期中，相比于财税、OA类企业服务工具，CRM这类更贴近业务的工具更容易受到企业青睐，而移动社交平台带来的巨大社交红利也为CRM提供了新的演进方向——SCRM（Social CRM，社群化客户关系管理）。Nucleus Research报告显示，增加社交、移动功能可以帮助CRM用户提升26.4%的生产力。相比于传统CRM纯粹的客户信息管理，SCRM能够更有效地触达客户，满足了企业全生命周期的客户经营需求，包括交易数据自动同步、客户智能建联沟通、自定义商机阶段及任务、客户信息管理、业绩可视化分析、客户信息风险评估等。除了探马、尘锋等佼佼者以外，有着社交基因的腾讯也以企点向SCRM发起总攻。

此外，作为数字化转型的重要工具，RPA也为助力中小企业SaaS化交上了一份自己的答卷——RPAaaS。RPAaaS是一种基于云计算的RPA解决方案，从部署与实施角度来说，RPAaaS比SaaS更加简单方便，它实现了RPA场景的App化：客户订阅和购买，即可获得开箱即用的RPA，大大降低了国内中小企业实现自动化的门槛。在助力大型组织完成业务流程再造之外，RPAaaS也将成为更多中小企业进行数字化转型的最佳选择。除了降本增效、优化成本结构等技术价值，未来，RPA还可以帮助组织重构链接，并推动组织进行数字战略落地。

目前，随着企业信息化的深入，流程挖掘工具的应用也成为企业数字化转型的一大趋势。流程挖掘可以帮助企业从偏离标准流程的流程变体中发现漏洞、缺陷和瓶颈等问题点并进行持续监测，进而引导企业找出改进方向，而RPA所属的任务自动化则是驱动流程挖掘市场发展的重要因素之一。

Gartner 报告显示，自2021年起，大中华区的流程挖掘市场年复合增长率达到37.2%。当国外RPA大厂凭借相关收购不断扩张市场份额的同时，高瓴、红杉等机构也看到了这个领域的价值，向望繁信、璇星科技等创企抛出橄榄枝，国内现有的RPA企业也将流程挖掘作为重要的转型方向。

危机不灭长期价值

疫情后，线下消费先行复苏。作为疫情次生灾害的受害者，企业服务领域似乎还需要一定的修复期，短期或将继续承压。值得庆幸的是，疫情对线下商业的影响也提高了企业数字化转型的意识，为企业服务补足了前期市场教育。

目前，企业服务领域的融资已初现回暖信号。凯联资本数据显示，2022年Q4企业服务赛道共发生479笔融资，数量高于医疗健康且仅次于生产制造领域，环比上升70.74%；投融资金额达317.75亿元，环比上涨30.52%，单笔融资均额0.66亿元，环比提升30.81%。

疫情期间，也有部分厂商凭借机智的用户策略和深化垂直服务的能力挺过了冲击波。

例如，深谙订阅模式的SaaS厂商选择用优惠留住老客户并寻找适应疫情的新型产品组合，与烧钱维持销售额和加大获客投入的厂商相比，获得了更长久的发展机会。

再如，以中小企业为主要客户的企服厂商疫情期间受创较重，而以大企业为主要客户的企业服务厂商虽受影响较小，但更高的人力和时间成本也打薄了毛利率。相比之下，腰部客户的潜力逐渐受到市场认可。目前，国内SaaS市场中的腰部客户还未得到充分挖掘。比小企业客户更长的生存周期和比头部企业客户更大的利润空间都让腰部客户成为国内企业服务的下一个必争之地。

2022年，港股金融SaaS龙头百融云实现“增收又增利”。财报显示，2022年百融云营收20.54亿元，净利润达2.94亿元，同比分别增长27%和108%。旗下三大业务板块——智能分析与运营、精准营销、保险营销的收入均创下新高。基于AI优势的“智能运营”业务收入同比增速高达144%，成为百融云收入增速最高的分支业务。作为一家金融SaaS公司，百融云已具备在构建AI生态的过程中最关键的竞争优势和AI商用的最大价值——帮助用户进行智能分析和决策。

作为曾经的黄金赛道，企业服务在未来十年的发展一度被高瓴、金沙江创投以及腾讯等资本看好。站在当下的节点再作一轮前瞻，产业互联网依然是经济发展的重要动力，基于云的商业模式必将持续为产业带来长期增长。