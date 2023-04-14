瑞典商用车制造商斯堪尼亚通过推出首款斯堪尼亚 P 25 全电动汽车运输车，扩大了其零排放产品阵容。42 吨重的电动汽车运输车可以在减少运输行业的排放方面发挥关键作用。

斯堪尼亚已成为全球领先的重型卡车和公共汽车制造商，拥有 120 多年的经验。该公司向前迈进了一大步，于 2020 年推出了首款专为城市使用而设计的 100% 电池电动卡车。这款重型电动卡车充满电后的续航里程可达 250 公里（约 155 英里）。去年 6 月，斯堪尼亚发布了首款配备六节电池（624 千瓦时）的区域性长途电动卡车，续航里程为 217 英里，随着斯堪尼亚向新系列重型电动卡车的过渡，开启了一个新时代。

斯堪尼亚甚至与竞争对手商用卡车制造商沃尔沃卡车和戴姆勒合作，在欧洲建立和运营公共电动汽车充电网络，以促进向零排放商业旅行的过渡。该组织的目标是安装至少 1,700 个无化石充电器。该公司已将电气化扩展到其业务的多个不同领域，开辟了第一辆电动木材卡车以及最近瑞典最大的 66 吨 EV 卡车的新道路。

斯堪尼亚的目标是到 2030 年达到总销售额的 50%，同时实现二氧化碳中和，斯堪尼亚正在迅速行动，于周四推出了其首款纯电动汽车运输车。斯堪尼亚向总部位于巴伐利亚的物流公司 ARS Altmann Automobillogistik交付了它所谓的世界上第一台电池电动汽车运输车。

斯堪尼亚正在将其电池电动卡车用于广泛的应用，以减少采矿、建筑和运输等关键领域的排放。该公司还为希望通过电动汽车减少排放的客户提供交钥匙解决方案，包括充电硬件和软件（包括安装）、融资和保险，以及最大限度地延长正常运行时间和生产力的定制服务。