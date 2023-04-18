奔驰-迈巴赫推出了其首款全电动生产车型。迈巴赫 EQS 680 SUV 基于梅赛德斯-奔驰 EQS SUV 的技术，并将其“与迈巴赫的独特性”相结合。梅赛德斯-奔驰版本的 EQS SUV 的装备已经不差，最多可作为 400 kW 580 4MATIC 使用。不仅车身外观和豪华内饰都为迈巴赫车型做了适配，驱动系统也进行了适配：梅赛德斯-迈巴赫EQS 680 SUV标配全轮驱动的输出功率为484千瓦，续航里程高达到 600 公里。然而，后者的数值是一个临时数字。

不过，电驱动系统的核心是相同的：梅赛德斯-迈巴赫 EQS 680 SUV 的电池由 12 个模块组成，可用能量为 107.8 kWh。由于 EVA2 平台的电池设计为 400 伏特，因此迈巴赫车型的最大充电容量也为 200 千瓦，充电时间为 31 分钟。与“普通”EQS SUV 的一个区别：22 kW 交流充电器是迈巴赫标准设备的一部分。

奔驰在新闻稿中提出了一个完全不同的重点：它是关于“在电动汽车时代重新定义汽车卓越性”、“最高的奢华和舒适度以及后部的茧状效果”和噪音舒适度。

事实上，与迈巴赫的梅赛德斯车型相比，进一步的发展主要围绕后排乘客展开。例如，有两个 11.6 英寸的娱乐显示屏，一个“MBUX 内饰助手”，它使用摄像头根据身体和手部动作识别乘客的操作偏好并执行相应的功能，以及带有通风功能的“行政”后排座椅，按摩功能和颈部和肩部加热出厂。“First-Class Rear”套件也可作为选装件提供。“在梅赛德斯-迈巴赫 EQS SUV 的后部，精致的材料、精湛的工艺和独特的细节相结合，为所有感官营造出一种独立的舒适氛围——即所谓的茧效应，”梅赛德斯奔驰说。

除了集成设计师灯具和标准 Air Balance 套装的特殊迈巴赫香水（原始描述：“12 号 MOOD Ebony 是一种非凡的偏光香水。它的目的不是取悦而是诱惑。刺激的檀香结合香料的味道创造独特的作品。”）除其他外，还有一个经过改装的 Burmester 音响系统。驾驶员（或在这种情况下，更确切地说被称为司机）的另一个变化：舒适驾驶模式已被“迈巴赫”设置取代，“完全为后排乘客提供最大的驾驶舒适性而设计”。然而，Eco、Sport、Offirad 和 Individual 模式仍然存在。

“梅赛德斯-迈巴赫的客户期望非凡，而我们的目标是超越他们的高期望，”梅赛德斯-迈巴赫电动豪华车型首席执行官 Ola Källenius 表示。“梅赛德斯-迈巴赫 EQS SUV 将我们在数字和电动领域的雄心壮志与我们对豪华车细分市场的关注结合在一起。梅赛德斯-迈巴赫的首款全电动汽车与梅赛德斯-奔驰的最佳技术相得益彰，提供了只有梅赛德斯-迈巴赫才能提供的额外舒适性和个性化细节。”

与标准车型一样，EQS SUV 的迈巴赫变体将在美国阿拉巴马州的塔斯卡卢萨工厂生产。价格尚未公布。