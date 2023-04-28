在“双碳”背景下，海上风能清洁低碳，资源储量大，适合大规模开发，因此吸引了许多目光。近日，欧洲九国国家元首和政府首脑在奥斯坦德举行会议，商定在北海建设海上风能的新承诺。会议通过的《奥斯坦德宣言》计划到2030年将北海附近国家的海上风电装机容量提高到120吉瓦，2050年提高至300吉瓦以上。

而在国内，在能源消费端完成海陆空全域电动化布局后，宁德时代也注意到了海上风电的巨大潜力。天眼查App显示，4月6日，福建润时海上风电有限公司成立（以下简称“润时海风”），注册资本25亿元，由宁德时代旗下的时代绿色能源有限公司全资持股。

润时海风的业务范围包括发电、输电、供配电、海上风电系统研发等，这意味着宁德时代正式下场海上风电的项目开发领域，进一步从能源生产端切入该赛道。

“绿电”新机会

海上风电是一种利用海上风力发电的新兴能源产业，其将发电机组安装在海上的风力发电设备中，以利用海上更强劲的风力资源。海上风电场风机转动产生的电经箱式变压器升压后通过集电线路在海上升压站进行二次升压，随后通过海底电缆送到陆上集控中心，进入电网调配，和陆上风电发电流程基本一致。2022年，中国海上风电新增吊装容量516万千瓦，约占全球的54%。累计吊装容量3051万千瓦，同比增长超过20%。

随着技术的逐渐成熟和“双碳”的支持，海上风电的市场规模正在快速扩大。据国联证券预测，“十四五”规划充沛，中长期发展可期。截至2022年，我国沿海省市已发布“十四五”海上风电发展规划，整体规划新增装机规模有望突破55吉瓦，2023年-2025年我国海风新增装机规模有望超40吉瓦。海外方面，2023年3月27日，全球风能理事会的发布的《2023全球风能报告》显示，到2025年，全球海上风电新增装机将达到25吉瓦。

海上风电企业明阳智能氢能副总工程师詹振翔指出，我国海上风资源丰富，海上可开发利用风资源储量是陆地近3倍，有利于新能源可持续、大规模发展，海上风电年均可利用小时数达到3900-5000小时，且不受土地资源限制，对生态环境影响较小。

由于政府的补贴和政策的助推，海上风电在一个时期内得到了较快发展，不少公司开始扩大装机规模，以期获得更多的补贴。受海上风电抢装潮影响，2021年度海上风电机组安装数量及单价呈现大幅度上升，导致公司营业收入涨幅较大。然而随着之后补贴的退坡，营收来源单一（如机组安装）的公司开始面临业绩的剧烈波动。

实际上，海上风电不仅有助于发电，还有助于其他技术和产业的发展，包括海上风电制氢、海底电缆、海水淡化和海水养殖等。海上风电制氢是一种利用风能生产氢气的技术，其中水通过电解分解成氢气和氧气。使用海上风电制氢的好处是，相比使用化石燃料等传统方式制氢，它不会产生二氧化碳等有害物质。而且，电解设备可以直接安装在风电设备上，仅需一些简单的改装就可以将发电机组升级为制氢装置。

海底电缆则是一种将海上风电的电力传输到陆地的方式。传输距离越远，所需的电压越高，因此传输海上风电的电力时需要使用高压直流输电技术。另外，海底电缆需要抵御海水的高压和冲击，因此需要进行特殊的设计和材料选择。反过来，更高效、更耐用的海底电缆技术，能帮助减少平均停机时间，从而提高海上风电系统效率。

宁王能否赢者通吃

海上风电的成本构成与陆上风电最大的不同之处在于海工工程，这一工程更为复杂。数据显示，在海上风电成本构成中，风机叶片、传动系统以及塔筒分别占比为6%、18%、8%，安装成本为20%，海上电力设施以及海上风电基座等成本占比25%，其余还包括前期勘察、工程维护管理、保险等费用。

而且海上风电设备受海洋环境、浪涌、盐雾等因素的影响更大，因此需要具备更高的稳定性和可靠性，对技术水平的要求更高，需要投入更多的技术、人力和物力。很显然，这是一项高风险、高投入的投资，需要巨额资金支持。

不过资金问题对宁德时代不算大问题，根据宁德时代最新公布的财报，其在今年一季度就已经实现净利98亿元，同比增逾五倍。宁德时代更在意的可能是利润的提振。财报显示，2022年宁德时代毛利率为20.25%，净利率为10.18%，这是自2015年至今两项指标的最低值。且宁德时代的技术壁垒并非牢不可破，一旦广汽、宝马和特斯拉的自研电池能够取得进展，宁王的市场占有率也许将大幅下滑。

由于入局较晚，宁德时代2021年曾与海上风电龙头企业明阳智能建立合作关系，围绕风光储一体化和源网荷储一体化项目的设计开发、投建、运营等方面开展全面合作。

另外，2022年，海上风电补贴退坡后，海上风电行业服务价格回归相对合理区间，行业也进入了调整期，设备技术继续升级、产业成熟度持续提升，部分企业开始消化海上风电“平价上网”产业政策。

然而宁德时代似乎看得更远。随着海上风电的大规模发展，海上电力尤其是深远海可再生电力输送、消纳成为问题，利用海上风电制氢是解决海上风电大规模并网消纳难、深远海电力送出成本高等问题的有效路径。

针对深远海海上风电高昂的电能送出成本，通过电解水方式，利用管道或船舶将氢气输送到陆地，在成本和周期上都具备优势。通过“海上风电+海洋牧场+风电制氢”的新经济模式，加速降低海上风电成本。在看到海上风电的前景尤其是和其他产业融合发展的机遇后，宁德时代也希望能进一步从中受益。

结语

发展海上风电是我国能源革命的必然选择。经过多年的稳步发展，无论是在可开发的资源量上，还是在技术、政策层面，我国海上风电目前已基本具备大规模开发条件。2022年海上风电补贴退坡后，行业“抢装潮”随之结束，不少风电产业链公司业绩随之出现下滑。

宁德时代在这个时候入局海上风电，更多的是一种“风物长宜放眼量”式的布局，然而其最终能否和宁德时代的其他业务协调发展并创造更大的利润，还需要时间来验证。