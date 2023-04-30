工作了一天回家，一进家门，灯光自动打开，窗帘缓缓拉上，烤箱的蛋糕刚刚烤好，香气扑鼻……曾经憧憬的便利生活已经在智能家居的发展中逐步实现，智能家居的应用范围也从最初的单一品类如音箱、灯具扩大到全屋智能（厨房、卫生间、客厅、卧室等）的多个场景，智能化程度越来越高。

然而，无法跨品牌、跨生态互联互通一直是困扰智能家居发展的主要问题。打破品牌、生态、行业壁垒，推动智能家居互联互通，已经成为智能家居产业发展面临的诸多挑战中最受关注且亟待解决的问题。

去年10月，Matter 1.0标准正式公布，集成了Wi-Fi、以太网和Thread低功耗无线网标准，将支持各种智能家居产品。Matter 1.0的推出，被业内人士寄予厚望。奥维预计，2023年将会是Matter的关键里程碑之年，会有更多兼容Matter协议的创新产品推出，并更多的触达到终端消费者。

他们希望此举能将智能家居的不同设备和生态系统联合起来，让众多知名品牌智能家居设备互联互通，降低智能家居的使用门槛。然而，想要智能家居市场进一步爆发，只有Matter还不够。

智能家居增长较慢，但仍具潜力

由于价格高昂、兼容性差，不同品牌设置方式各异导致的使用门槛较高和可能存在的数据泄露等问题，智能家居的普及一直未能像智能手机那样迅猛，只是在智能音箱和智能灯具等单品上有不错的销量。

国际调研机构IDC发布了全球设备季度追踪报告，其中显示，全球家居设备出货量在2022年首次出现下滑，同比下降2.6%至8.718亿台。下滑的一方面在于2021年的需求显著增加，提前透支了2022年的潜在消费，导致需求下滑；另一方面正值疫情期间，疫情也在一定程度上阻碍了消费。

IDC预测，随着疫情后全球经济好转，2023年智能家居设备出货量将增长2.2%。预计2027年设备数量将达到12.3亿台。而且，据中商产业研究院预测，2023年我国智能家居市场规模可达7157.1亿元。

智能家居设备大致可以分为智能家电、家居安防、控制连接、家庭娱乐、能源管理、家庭照明六大子系统。在智能家居设备的六大板块中，家居安防、控制与连接、智能家电是占据较高市场份额的三个品类。中国已经成为全球最大的智能家居市场消费国，约占据全球50%的智能家居市场消费份额。并且存量惊人，有数据显示，2023年2月，智能家居APP用户达到2.65亿，同比增长29.2%。

在手机、PC等智能硬件已进入存量市场竞争的情况下，智能家居仍有较大的市场机会。相关统计显示，2022年，智能家居行业全年共计50起投融资事件，IPO企业11家。

依托AIGC，从“有用”到“好用”

互联互通作为智能家居场景体验的技术底座，也是智能家居产业快速发展的基石。伴随智能设备家庭保有量和使用体验持续提升，智能家居市场规模逐年增长，用户对于智能家居互联互通能够带来的美好生活体验也愈发憧憬。Matter协议或许对解决进一步的互联互通问题有所帮助，但智能的体验在大多数产品上还不太如人意。

在ChatGPT等生成式AI发布以来，凭借其具备的较强的反馈性学习、联想和记忆能力，家电未来在更高阶的大模型助力下，有望跳出只会按照设定程序进行交互、避免出现用户提出与设定不同便无法回答的情况，使家电、家居产品与人的交互内容更加丰富、范围更加拓展且更加流畅，从而实现智能家居从简单的被动式智能，过渡到以中枢和为核心的人工智慧，通过观察和学习用户生活习惯，自动控制全屋，形成全屋智能化，甚至逐步走向主动式智能家居。

天风证券指出，随着物联网、云边计算、人工智能等技术迭代更新，驱动了智能家居市场持续扩容，形成了智能安防、智能光感、智能家电、智能连接控制等细分领域，也带动了智能家居云平台及相关互联网增值服务的孵化与发展。

天风证券在研报中表示，对复苏链条继续保持乐观，尤其是与更新/二手房交易关联度较高的白电板块，对AIGC在家电领域中的应用保持乐观。当前智能家居渗透主要受困于人机交互弱，器件间交互弱，低频器件与高频消费资源未打通等问题困扰，对用户体验提升不大。AI的发展在未来有望实质性推动智能家居领域的发展。

针对ChatGPT等大模型为智能家居行业的赋能，华安证券在研究报告中称，大模型能提升智能家居硬件设备的交互能力和智能化水平。智能家居千亿美金市场，ChatGPT、GPT4等大语言模型带来的能力提升浪潮，正在向多垂直领域智能设备扩散，家庭及社区空间智能设备应用潜力庞大，智能音响等作为全屋入口的战略级意义进一步提升，并有望进一步带动其他智能设备渗透率加速，智能家居中游多个硬件细分市场或迎来系统性增长。

结语

随着市场的壮大，智能家居行业竞争也愈发激烈，企业间的技术、品质、服务等各个方面竞争异常激烈。以语音、触控交互为主的人机交互方式历经数十年的发展，已经在智能家居中形成了广泛应用。

Matter1.0的发布，端侧设备信息实现协议打通，有效提升了智能家居的兼容性。随着AIGC等新一代云端技术的突破，ChatGPT强大的反馈性学习、记忆能力带来的高效交互，让大家看到了生成式AI应用的无限潜力，也让智能家居的未来有了更大的想象空间。