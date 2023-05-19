近日，“AI孙燕姿”因翻唱众多金曲而在网络上走红。究其根本，原理不算太复杂，通过软件的提取，获得去除噪声、混响和伴奏的原声素材。接着将这些人声素材用于训练孙燕姿的歌声音色转换模型，之后用模型将歌曲的人声替换成孙燕姿，一首由AI孙燕姿翻唱的歌曲便诞生了。

借助这种操作，不难得到各种歌手的AI翻唱版本，甚至由于调教出色，有网友戏称孙燕姿可能将成为“AI出来后第一个失业的歌手”。流量之下，AI歌手能否取代真人演唱的争论不绝于耳。

有些工作尚难被替代

牛津大学早在2013年的一项研究认为，在未来20年内，美国47%的工作岗位可能会被人工智能或自动化淘汰，但现在看来这一预测似乎并不正确。市场调查机构ID Crypt Global近日对1200名英国上班族进行了问卷调查，95%的受访者表示听过人工智能；94%的受访者表示没有担心人工智能会替代其工作，没有做学习新技能或者更换行业等相应准备。

针对“AI孙燕姿”大火一事，音乐制作人胡多多认为，歌手是无法被AI所替代的，“对于歌手来说，尽管AI演进的速度很快，但歌手除了声音以外的人格魅力以及其他吸引观众的素质、能力，尤其是对于艺术创作来说，它是随机的，是将人从现实生活中所汲取的灵感和情感抒发在艺术表现上的特殊存在，这些都是机器所无法复刻的。只是说能替代一些简单的demo试听、导唱类工作，完全替代舞台上活灵活现、富有表现力的歌手是不会的。”

所谓画虎画皮难画骨，除了演唱领域，在近年来非常受关注的直播行业，也有一些主播有被AI取代的担忧。“哪怕虚拟数字人已经有了好看的皮囊，还有一点有趣的灵魂，但我们还是愿意面对面去交流。我觉得目前还没有看到机器有这样的突破。”腾讯研究院西南平台负责人王平禄如是说，AI无法彻底替代歌手，从事音乐相关工作以及其他领域内容创作的人们不必太过焦虑。

随着GPT-4的写作和数学水平已经能够媲美名校学生，一时间大量文字工作者包括媒体记者也对失业问题开始忧虑，何况已经有平台开始引入ChatGPT来改善工作流程。麦肯锡全球研究所的合伙人Anu Madgavkar认为，所有媒体工作，包括广告、技术写作、新闻报道和任何涉及内容创作的角色，都可能受到ChatGPT和类似形式的人工智能的影响，因为人工智能能够很好地读取、写入和理解基于文本的数据。

但Madgavkar表示，内容创作者完成的大部分工作都无法自动化，“这些职业中，每一个职业都涉及大量的人类判断。”

近期，微软CEO纳德拉也在采访中说，人工智能的发展速度很快，但人仍然是整个链路中不可缺少的一部分。“我感觉，人工智能正在快速发展，但也是朝着正确的方向发展。人类是在圈子内，而不是在圈子外。这是个设计上的选择，至少我们已经做出这样的选择。”

AI逼近，不能完全无动于衷

近日，李彦宏在第七届世界智能大会上提到了AI，并称“我不担心大模型会让工作消失，我认为未来会有更多的工作产生。”

人工智能不会替代人的工作机会，也不会让工作机会减少，而是会创造更多就业机会。以汽车取代马车为例，汽车的出现让马车夫失业了，但如今汽车产业已成为全球最大的工业体系之一，也一直是日本和德国的支柱产业，而国内也有约三千万人从事与汽车相关的工作。

尽管如此，在AI大模型出来后，AI对千行百业的席卷和介入，我们也不能完全掉以轻心。

美国当地时间5月2日，好莱坞发生了人类历史上第一次因为AI而举行的大规模罢工抗议，此次罢工距ChatGPT问世仅5个月。上万名好莱坞编剧冲上街头，堵在网飞、迪士尼、派拉蒙和亚马逊公司门口，要求限制AI写作。他们本来想通过谈判，向制片公司和流媒体争取更高的利润分成，不料谈了6个星期，发现他们的诉求不仅难以达成，自己还沦为AI的附庸。

为了降本增效，制片公司倾向于把编剧们当做“临时工”，由AI完成80%的内容生成，再雇用“临时工”编剧完成剩下20%的打磨修改工作。

不得不提的是，虽然一些职业已经受到冲击，人工智能目前仍处于辅助人类的阶段，我们应选择与人工智能结合或让其成为工作的一部分，而非简单地被人工智能所替代，这需要我们改变观念与做法。正如自动驾驶等领域，人工智能的优越性是训练的结果，然而一旦发生了人工智能未经训练而不得不处理的事情，由人工智能驱动的优势就会被抹去。当这种情况发生时，人工智能的处理能力必须让位于人类的创造力和适应能力。

麦肯锡全球研究所的合伙人Anu Madgavkar表示，这是因为需要将人类的判断应用于这些技术，才能避免错误和偏见。“我们必须将这些东西视为提高生产力的工具，而不是完全替代我们的工作。”

情感、想象力、直觉与创造力等AI难以匹配的人类独具优势，也是部分白领工作尚难以完全被AI替代的原因之一。找到自己工作中这些优势，并加以利用和发挥，这可以成为不被AI取代的关键。同时，许多工作的价值正在从机械劳动转向创新与体验。尽力发挥人类丰富的情感表达力和灵活的适应力，才不至于在AI的时代失去一战之力。

关于对人工智能的担忧，纳德拉表示“整个社会”必须团结起来，“最大限度地利用这项技术带来的机会并降低危险”。他表示：“我们肯定想要这项技术带来的利益，同时减少意想不到的后果。所需要的领导方式和各方的团结肯定会带来挑战，但这是必须去做的。”他认为，每当一项新的颠覆性技术出现时，就业市场都可能出现很大的变化。不过他也相信，AI能创造出新的就业机会。

放眼未来，人工智能将始终需要人类的投入和专业知识，从而以符合道德伦理和安全的方式充分发挥其潜力。正如纳德拉所言，“乔布斯有一句非常好的名言，那就是‘计算机就像给头脑配备的自行车’。现在进行了升级，我们有了给头脑配备的蒸汽机。”