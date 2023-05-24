今日凌晨，微软Build年度开发者大会正式揭幕。微软CEO纳德拉此前表示，在本周的开发者大会上，微软大概会宣布50多个产品的更新。其中最受广大白领关注的自然是Copilot等一系列生产力工具。

不久前，为追赶微软快速整合旗下人工智能工具的步伐，谷歌就宣布要对标微软，为自己的Workspace各个应用提供更多AI功能。在Google I/O 2023开发者大会上，谷歌为自己的Workspace引入了一个全新工具Duet AI，该工具在谷歌办公套件中扮演了Copilot之于微软的角色。

而作为已经押注AI未来的微软，自然不会放过人工智能进一步改造生产力的可能性，此次大会正是微软野心和对于人工智能办公助理的生动诠释。

最受关注的Copilot

Copilot（智能副驾）是微软今年发布的战略产品。微软通过和OpenAI深入合作，在Microsoft 365、Dynamics 365以及Power Platform等产品上推出了AI助手Copilot，这是基于大语言模型进行训练的，基于自然语言理解和生成的人机交互体验。

Windows 11的任务栏将接入Copliot图标。用户点击图标就会在屏幕右侧出现Copilot对话框，用户可以通过聊天寻求设置系统的建议，同时完成操作。例如可以设置专注模式、改变系统显示模式等，还能对当前正在使用的应用和网页内容进行分析解释归纳。当然，这个助手也可以完成用户的诸多指令，包括网络搜索订票等服务。同时作为系统级AI，自然也能调动整个Windows的软件生态，包括让音乐播放器推荐一个适合当下工作的歌单。

微软表示，Copilot不仅是一个搜索工具或一个语音助手，而是一个真正的“个人助手”，它可以理解用户的意图和上下文，并提供最合适和最有用的帮助。微软还表示，Copilot是基于云端计算和人工智能技术开发的，具有强大的学习能力和扩展性，并且支持开发者为其编写插件和扩展功能。

AI改造后的浏览器和应用商店

除了在Windows 11加入Copilot之外，微软还在Edge浏览器引入了365 Copilot功能。这是首个原生支持AI的浏览器。Edge浏览器的侧边栏会出现Copilot工具图标，对用户正在浏览的网页内容进行分析，帮助用户生成Word、Excel等Windows 365文档，或用于撰写Outlook邮件。

Edge for Business商用浏览器支持更多企业管理、安全、隐私和生产力功能，以更好地满足混合办公的需求，面向托管设备的版本现已开启预览，非托管版本将在未来几个月内推出。此外，支持多用户协同工作的Edge Workspaces也将在几个月内结束预览，推出正式商用版本。

Windows应用商店也迎来了AI体验升级，加入AI生成的用户评价总结。除了传统的用户评分之外，应用展示栏还会出现AI根据用户评价生成的概要。不过，微软并没有透露AI是否会过滤一些人为差评。

Bing的关键更新

在这场大会上，Bing迎来了三个关键更新：将 Bing 搜索整合到ChatGPT，与OpenAI和新的插件合作伙伴建立一个共同的插件平台，以及扩大Bing Chat在整个微软Copilot中的整合。

众所周知，Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎插件。微软表示，ChatGPT接入新必应后，可通过网络访问提供更及时、更新的答案。ChatGPT Plus订阅者可以立即体验这一功能。

微软宣布采用与OpenAI相同的开放插件Plugin标准，打通了ChatGPT和微软两个平台之间的互通与相互操作，实现了产品与服务的互通。未来开发者的插件都可以同时支持ChatGPT和微软的产品与服务。

而插件则是AI应用开发的关键一环，开发者需要通过API接口接入其他软件服务的实时信息与业务数据。插件能给AI带来新的计算能力。

在微软与OpenAI打通标准之后，开发者可通过“插件”将应用和服务接入Microsoft 365 Copilot。首批支持的插件包括ChatGPT、Teams信息扩展、Power Platform连接器等，开发者可以直接接入现有服务，也可使用Visual Studio Code和Visual Studio上的Microsoft Teams Toolkit开发工具，轻松开发新的Microsoft 365 Copilot插件。

沉浸式会议体验Microsoft Mesh

Microsoft Mesh是一个支持共享沉浸式体验的平台，微软宣布正式为Microsoft Teams应用引入 Mesh平台，允许会议参与者使用Avatar形象，构建和分享沉浸式体验。另外，开发者开发为会议交流构建以VR为中心的体验，并允许用户通过VR头显加入如同面对面交流般的沉浸式体验。微软不仅在构建体验来帮助人们在Microsoft Teams中建立联系，同时又为开发者和创作者提供了一个全新的机会来构建定制体验。

微软表示：“我们继续看到客户对我们沉浸式解决方案的强烈兴趣和需求。我们的客户告诉我们，疫情后全球劳动力的分布比以往任何时候都更加分散，这可能导致工作场所失去自然的有意义的联系。有了Mesh，企业将有机会重建这种联系，同时有助于减轻旅行和设施带来的经济负担和环境影响。”

微软正在为人们使用Microsoft Teams进行联系提供了一种全新的方式。全新的Immersive Space沉浸式空间允许你为任何会议添加沉浸式体验，并将其转变为一次面会面的沉浸式体验。现在，你可以在一个模仿了诸多面对面交互元素的空间里与他人互动，比如走到对方身边。

除了为Teams提供沉浸式体验外，Mesh同时允许企业构建定制的应用程序，并采用旨在建立员工之间联系的特色环境，例如社交聚会、员工入职和市政厅等等。一系列的早期采用客户已经创建了超越物理世界限制的定制解决方案，从而释放了Mesh的力量。

Mesh为开发者和创建者提供了构建自定义环境，帮助人们感受到存在并相互交互的核心功能。Mesh执行了繁重的工作，使环境和互动在参与者的设备之间保持同步，所以从PC和VR头显加入的每个人都将同时分享他们的体验。

Mesh同时提供了先进的事件管理功能，以实现丰富的沉浸式体验的创建、定制和生产。Mesh的活动制作工具允许组织者能够通过促进演示，在环境中传输用户以及触发内容和动画来实时编排体验。通过所述功能，你可以提供内部企业活动、交互式学习、新员工入职培训、产品模拟和展示、导览等。

其他

微软今天也在Build大会上宣布了诸多新的AI开发工具，帮助开发者基于微软和OpenAI的服务开发自己的AI加持应用。

全新发布的Azure AI Studio，其能帮助开发者更便捷地将外部数据源整合到Azure OpenAI服务中，从而训练出基于自有数据的对话模型。新发布预览的Azure AI Content Safety能帮助开发者构建更安全的线上环境和社区，其内置模型能检测出文本或者图片中的不当内容，并通知人工监督员采取行动。这项原本用于GitHub Copilot等微软服务的功能，将内置于Azure OpenAI企业版服务开放给第三方开发者，从而以负责任的方式生成智能内容。

终端应用程序Windows Terminal也加入生成式AI功能，这是通过GitHub Copilot实现的。开发者使用GitHub Copilot就可以在Terminal上使用聊天机器人，要求AI推荐代码或者解释错误。微软还表示，WinDBG等其他开发工具也会通过GitHub Copilot加入AI聊天机器人。

Build大会上，微软还宣布了“Azure AI内容安全”，这是一项允许AI协助或取代内容审核员的服务。AI为AI扫描的图像打分，并标记人类监督者。微软表示，该服务将于6月推出，每扫描1000张图像收费1.5美元。

总结

近日，比尔盖茨将生成式AI称为“白领工人的游戏规则改变者”，他也相信未来公司使用的人形机器人会比人类员工更便宜，因此蓝领工人也会受到非常大的影响。正因如此，巨头们纷纷开始加大对生成式人工智能的投入，无论是微软还是谷歌，很长一段时间内，都将在这个领域继续“鏖战”。

盖茨表示，未来的人工智能个人助理将影响深远。许多行业参与者都在努力构建一种由人工智能支持的计算机助手，消费者可以通过语音或文本命令来创建一系列任务。对此，他认为，“无论谁赢得了这场竞赛，成为AI个人助理的开发者，都是一件大事。”