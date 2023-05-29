两月前，英伟达创始人、CEO黄仁勋在2023 GTC大会上发布了主题演讲。他表示英伟达加速计算始于DGX，生成式AI引发了全球企业对定制AI的紧迫感，而DGX超级计算机将成为一座AI工厂，随着生成式AI掀起一波机遇浪潮，AI正处于转折点，“我们正处于AI的‘iPhone时刻’。”论断一出，引发网络热议。

近日，黄仁勋在台湾大学的最新演讲再次刷屏。在演讲中，黄仁勋分享了英伟达发展历程中的3个关键转折点，并阐述了对AI未来的最新认知。

“AI工厂”的高光时刻

英伟达几乎在当下所有热门的前沿科技领域都发布了相关的“加速计算”解决方案，目前，百度、腾讯、京东、联想等中国公司已在量子计算、视频处理、云计算服务、超级计算机等领域应用了英伟达的前沿产品。

根据其近日发布的最新财报，截至4月30日，期内实现收入71.9亿美元，同比下降13%，高于预期的65.2亿美元；净利润20.4亿美元，同比上涨26%。芯片需求上升，令英伟达一季度数据中心营收创历史新高，同比增长14%至42.8亿美元。盘后该公司股价一度飙升28%，市值一度接近1万亿美元。

同时，该公司对下一季度的业绩做出指引，预测二季度的销售额将达到110亿美元，上下浮动2%，远高于华尔街预期的72亿美元。《华尔街日报》称，这将是该公司有史以来最高的季度营收。

目前，英伟达是GPU市场的主导者，全球独立显卡市占率高达80%，其高端GPU如H100、A100和V100等，占据AI法训练市场绝大部分的份额。由于GPU能够为大型语言模型提供算力，市场对于其需求呈上升趋势，此前市场上曾有英伟达芯片供应短缺的消息传出。

英伟达CEO黄仁勋表示，正在生产用于AI领域的新一代芯片，该公司正在大幅增加供应，以满足正在激增的需求。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）认为，英伟达在数据中心的强劲表现表明，AI芯片对于云计算公司和其他运行大量服务器的公司来说正在变得越来越重要。

黄仁勋在发布财报时提到了有关AI应用的广阔前景，称计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式AI，企业竞相将生成式AI应用到各个产品、服务和业务流程中，全球万亿美元规模的已安装数据中心将从通用计算转变到加速计算。

英伟达的转折点和AI的未来

在台大的毕业典礼上，黄仁勋表示，我们正处于一个重大技术时代的开始，人工智能已从根本上重塑电脑和芯片，这将是电脑产业的一次重生。

黄仁勋在演讲中着重分享了英伟达的创业过程。他说，英伟达成立至今，并非一路顺遂，甚至差点倒闭，黄仁勋分享了英伟达早期的三个“失败故事”。

第一件事，英伟达的第一个产品是针对PC游戏的3D图形显卡，英伟达研发的非传统技术能让成本大大降低，并在当年找到了日本电子游戏公司世嘉一起合作开发。但是经过一年之后，行业已经快速变化，微软开发出了Windows 95上的Direct3D图形接口，英伟达才惊觉自身架构已经偏离市场主流。

因此，黄仁勋联系世嘉的CEO解释这一切，并希望世嘉按照合同付钱，以维持公司正常营运。黄仁勋称，“提出这个要求我很尴尬”，但好在世嘉最终同意，给了英伟达六个月的喘息时间和打造出RIVA 128芯片的机会。

第二件事，2007年，黄仁勋决定把CUDA（Compute Unified Device Architecture）内置入公司的所有GPU中，使它们能够处理3D图形外，还能处理数据，但投资甚巨，开始并不被看好。直到芯片被用于机器学习，才开始逐渐盈利。这也使得多年之后，CUDA成为英伟达GPU产品线的核心技术之一，并成为英伟达在AI领域的重要护城河。洞察先机的英伟达成为了推动AI进程的引擎，他也坦言这个过程铸就了英伟达的特色，但忍受痛苦和磨难需要远见。

第三件事，2010年，手机市场一片繁荣，英伟达注意到了Android系统较高的绘图能力需求，因此决定进入移动手机市场。谷歌，英伟达推出的Tegra处理器拥有出色的运算能力，使其成为安卓的助力。短暂成功后，大量竞争对手涌入，最终英伟达在2014年退出了移动硬件芯片市场。

尽管遭遇波折，但是转头机器学习方向让英伟达逐渐走出属于自己的道路。黄仁勋在演讲中提到，在电脑产业创造个人电脑之后的40年，英伟达发明了AI，AI软件打开了电脑自动执行任务的大门。对于全球最大的万亿级产业，如医疗保健、金融服务、交通运输和制造业，人工智能开启了巨大的机遇。他还指出，AI将创造出以前不存在的新工作机会，如数据工程师、AI工厂作业员和AI安全工程师等，这些是以前从未存在的工作。

“有些人担心AI可能会抢走你的工作，有些人可能会让AI发展出自我意志。我们正处于一个新领域的开始，就像个人电脑、网络、移动设备与云端技术一样。但是AI的影响更为根本，每个运算层面都会被重新改写。它改变了我们撰写软件、执行软件的方式。”

黄仁勋强调，公司和个人应该熟悉人工智能，否则就有失败的风险。“所有人即将进入一个巨大变革的世界，就像个人电脑、芯片革命一样，当前正处于AI的起跑线上，每个行业都将被革命。AI为所有人带来了巨大的机遇，反应敏捷的企业将利用AI技术提升竞争力，而未能善用AI的企业将面临消亡。”

他还表示，AI将改变每一份工作，大幅提升工程师、设计师、艺术家等的工作效果。他预计，每家公司以及普通人都必须学会善用AI，尽管有些人担心AI可能会夺走他们的工作。

现在正处于一个重大技术时代的开始，AI已从根本上重新塑造电脑，在各方面，这将是电脑产业的一次重生，也是台湾企业的一个黄金机遇。在未来十年内，我们的产业将用新的、加速的AI电脑取代全球超过一万亿元的传统电脑，“我的旅程比你们早40年开始，1984年是毕业的完美一年。我预测2023年也将如此。”