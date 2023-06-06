WWDC 2023，大概是六月最引人注目的一场发布会。目光所及，升级迭代的苹果系统全家桶，以及沿用了去年芯片的Mac产品，热度都不能与其全新的MR（混合现实）设备Vision Pro相提并论。据悉，这款产品苹果研发了7年多，这几乎是iPhone研发时间的两倍。

而这款明星产品牵动众多硬件厂商、数码爱好者之余，也促使其公司股价下跌。尽管如此，这可能是库克任期最重要的一款产品，苹果想要革新自己引领的硬件时代，需要这么一款重新出发的终极产品。

更好的头显，还有呢？

Apple Vision Pro是一款全新的MR设备，能够将虚拟和增强现实结合起来。它的外观像一副滑雪镜，却配备了4K显示屏、空间音频等功能，可以用来替代电视或电脑显示器，苹果将其新界面描述为“空间计算”。

Vision Pro 由 M2 芯片和 R1 芯片共同驱动，M2 负责性能，而全新的 R1 芯片处理来自 12 个摄像头、5 个传感器和 6 个麦克风的输入，以实现高效而密集的信息采集。Vision Pro 通过特制的外接电源能实现2小时续航，插电则能全天候使用。另外，Vision Pro 还支持虹膜解锁（Optic ID）。

据《华尔街日报》的专栏作家Joanna Stern描述，戴上这款设备，眼睛就像是计算机鼠标上的光标，手指就是按键，现实世界和数字世界之间的切换非常容易。右眉上类似 Apple Watch 的数字表冠可以控制“沉浸感”，调整“虚拟”和“现实”的比例。

尽管她盛赞这款设备，她也透露，在佩戴的前15分钟，体验非常舒适，但随着佩戴时间的增加，鼻子和额头部位还是会开始感受到重量。

苹果CEO蒂姆·库克称：“这标志着一个旅程的开始。”苹果希望通过这款设备打开混合现实市场，但在这款设备推出前，苹果必须要在工艺和量产方面做好准备。郭明錤在今年早些时候预测，苹果的第一代AR/MR头戴设备预计出货量极低，第二代产品预计会有高/低两个版本机型，两款机型可能都会在2025年推出。

目前，官方称Apple Vision Pro 明年初开始率先在美国发售，价格为 3499 美元（约合人民币 2.5 万元）。晚些时候才会拓展到其他国家和地区。令人瞠目的售价，也来源于与其他厂商产品的对比。

上周，Meta公司推出了名为Quest 3的新设备，其售价为500美元，这也是首款具有高分辨率彩色的混合现实消费类头显设备。而苹果新推的这款混合现实设备的售价，是Meta入门款设备价格的7倍。即便拿Meta的旗舰机型Quest Pro来比，Apple Vision Pro 也是其2.5倍。

何况根据Counterpoint数据，截至2022年年底，Quest系列VR设备占据了超过80%的市场份额。国内还有Pico和Nreal等厂商在性价比市场教育用户。

对于Vision Pro的问世，知名苹果分析师郭明錤表示，Apple展示空间运算的愿景与AR/MR装置的设计创新，但没有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相较之下，目前ChatGPT/AIGC能在可见未来改变人类生活方面更具说服力。高于预期的售价与发售日需要等待半年以上，不利短期内的投资情绪。需要密切观察的是预购需求与发售前Apple能否提供更吸引人的应用/内容/生态。

也有券商持不同观点，中信证券在研报中就指出，显示和交互技术的进步让XR有望成为下一代计算平台载体。根据测算，XR行业空间远超万亿元。当前VR/MR已进入成熟迭代阶段，预计AR在2025年可初步实现商业化，而一旦商业化后5年左右即可全面普及，MR则担任起VR与AR的过渡时期产品。

元宇宙阵地收缩

元宇宙是一个虚拟的、互补的世界，它融合了虚拟现实、区块链和人工智能等技术，并且一度引发了很多人的关注。然而今年以来，元宇宙逐渐“冷”下来了。

2023年初，就有传闻称微软解散了成立仅4个月的工业元宇宙团队。随后，彭博社报道称微软将裁员1万余人，其中HoloLens、AltSpaceVR、MRTK、MWR等XR业务部门将直接解散，VR社交应用AltSpaceVR将于今年3月关闭。

在国内，2月13日，字节跳动旗下虚拟现实品牌Pico进行新一轮人员优化。无独有偶，2月16日，腾讯游戏宣布XR业务将变更硬件发展路径，对相关业务团队进行调整。

百度在2021年12月底推出了希壤，该产品被定位为具有跨越虚拟与现实、永久存续的多人互动空间。在过去两年，希壤推出了包括会议系统、会展艺术中心、共创者空间、数字藏品平台、元宇宙拍卖、城市交通系统等在内的一系列功能。据官方数据，到2022年，希壤已经落地超过120个元宇宙活动和空间，涵盖了文旅、艺术、汽车和消费等20多个领域。

然而今年5月，多家媒体报道称百度副总裁、百度“希壤”业务负责人马杰已经离职，希壤团队虽并未解散，但前途目前并不明朗，部分人员已经转岗或离职。报道指出，内部相关人士表示，元宇宙业务短期内难以看到好的商业模式，盈利能力较差，以及百度转向AIGC相关业务、不愿意向元宇宙业务投入更多资源，是希壤被边缘化的主要原因。

5月21日，据外媒VOX报道，Facebook 母公司 Meta 将展开新一轮大裁员。Meta 全球业务总裁尼克·克莱格（Nick Clegg）宣布，Meta将进行第三轮裁员，这次主要对象是业务部门，预计裁员人数恐达 6000 人。

此前在2022 年 11 月，Meta宣布裁员 11000 人，今年 3 月又开始新一轮裁员，4月消息显示，第二轮裁员是针对技术部门裁员 4000 人。如今又传出第三轮裁员，裁撤业务部门 6000 位员工，使得总计裁员人数达到了 2.1 万人。

Meta顾问兼负责创新的前主管兹维卡·克里格曾表示，“元宇宙是一个长期的游戏”。对于企业来说元宇宙可以说是一项烧钱多，短期内又看不到成果的投资。

值得一提的是，此前迪士尼前任首席执行官鲍勃·查佩克还曾表示，虚拟现实“元宇宙”是迪士尼的未来。但在3月底，迪士尼宣布裁撤了其元宇宙部门。目前，该团队大约50名成员已全部失业。据悉，迪士尼本次裁员规模预计将达到7000人。要知道，迪士尼上一次开启大规模裁员还是在疫情之初。

总结

目前元宇宙的应用场景确实比较局限，大多数人只是通过游戏、影音等娱乐场景来体验元宇宙，缺乏更多的有趣和实用的应用，工作上的助力更是远逊于PC，这使得部分人失去了兴趣。而且元宇宙目前还处于发展初期，技术实现上仍需超越一些事件，比如可扩展性、安全性等问题。此外，元宇宙需要跨多个领域的技术融合，进一步提升用户体验的难度较大。

元宇宙领域的创业热度已明显下降。不过，这并不意味着元宇宙行将就木。此次，苹果的新品展示了在MR上的硬件布局和亮眼的创新水平，如果能和整个行业一起努力，像折叠屏一样把售价降到大众能接受的水平，并且进一步改善产品形态（尤其是轻量化方面），将为元宇宙硬件市场注入更多活力。