据墨腾创投日前发布的消息指出，近期，拼多多旗下跨境电商平台Temu向平台卖家发放了一份名为《东南亚及日韩跨境电商平台商家调研》的调查问卷。

据介绍，问卷主要涉及了卖家在Lazada、Shopee、TikTok、Tokopedia、Rakuten（乐天）、Lotte、Gmarket、Unit808电商平台中的具体情况，包括使用了哪些平台、主打产品、日订单量、GMV规模等等。

Temu并未透露此次问卷调查的具体用途。但有观点认为，尽管Temu的主战场仍以欧美地区为主，且东南亚电商竞争正进入相对激烈的阶段，随着东南亚电商市场的逐渐成熟，以及Shopee于此的成功和TikTok的进一步重视举动——周受资上周刚表示将在未来几年内对东南亚投资数十亿美元，就提前进入东南亚市场的举动而言，Temu仍存在着提前展开该计划的可能。

而作为Temu扩张动作的背景，目前，Temu已经进入了全球18个国家/地区，并预计于下周进入日本市场。

Temu于去年9月初在北美市场上线，主打与拼多多类似的低价销售策略。据我方记者指出，在上线半个月后，Temu登顶了美国Google Play购物软件下载榜第一。而在上线一个多月后，Temu的日均GMV突破了150万美元，入驻商家数量近3万个。

上周，有报告预测，到2028年，东南亚电商GMV有望从2022年的995亿美元增长至1750亿美元，并且在最好的预期下，该数字有望提升至2320亿美元。