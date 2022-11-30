在阿里、京东营收增速大幅放缓的背景下，拼多多却恢复了曾经爆发式的增长。

近日，拼多多发布了 2022 年三季度财报。数据显示，今年三季度，拼多多营收 355 亿元，同比增长 65%；净利润 105.9 亿元，同比大增 546%。虽然营收体量仍不敌 2000 亿级别的阿里、京东，但其营收增速远超同期阿里的 3.2% 和京东的 11.4%，创下一年来的新高。

不过，对于如此亮眼的增长，拼多多却表示，盈利创新高的原因主要是某些农业项目的投资受到影响、费用减少；以及商户活跃度增加推高单季收入。同时强调财报周期和业务发展周期不完全匹配，Q3 高盈利水平大概率无法延续。未来，拼多多将继续坚持农业等投资重点。

除了农研科技以外，拼多多海外业务势头良好，有望成为继主站、多多买菜业务之后引领增长的第三极。

“临时”、“偶发” 的高增长

数据显示，Non-GAAP 下，拼多多三季度归属于普通股股东的净利润为人民币 124.472 亿元，同比增长 295%；运营利润为人民币 123.015 亿元，同比增长 277%。无论是绝对值还是增速都远超上个季度的表现。

对于利润上涨，拼多多财务副总裁刘珺表示，本季度账面利润临时增加，部分项目的投入有所延迟，不能完整反映公司的实际生产经营情况。公司将进一步加大投入，助力科技创新与供给侧升级，用技术创造长期价值。

财报显示，拼多多三季度营收增加的主要原因是在线营销服务和交易服务的收入增加。2022 年三季度，拼多多网上营销服务等收入 284.256 亿元，同比增长 58%；交易服务收入 70.223 亿元，同比增长了 102%。但同期，拼多多商品销售收入同比下降了 31%，抵消了部分增长。

对于在线营销收入加速增长的原因，拼多多表示消费者对品质好货需求旺盛，今年以来，与拼多多平台合作的品牌越来越多，为消费者提供了更多选择。农产品、3C、家电、美妆等多个品类得到了消费者的正向反馈。

三季度，拼多多营收总成本为 74.141 亿元人民币，同比增长了 13%。同期，拼多多运营费用总额为 176.536 亿元，同比增长了 38%。其中，销售和营销费用为人民币 140.488 亿元，同比增长 40%，主要原因是促销和广告活动支出增加。不过，三季度拼多多营销费用在总收入中的占比较去年同期下降了 7%，缩减到了 39.57%；同时，受一些项目投入延缓等偶发因素影响，拼多多三季度总运营支出在营收中的占比由去年同期的 59.6% 下降至本季度的 49.7%。

拼多多 CEO 陈磊表示，当前，电商行业内竞争激烈，消费者需求多元化，拼多多自身仍需提升。短期被动投资减少不利于长期业务竞争力发展，因此未来会继续加大投入，以更好地理解与服务消费者需求。

农研专项见成效

从农业大国走向农业强国，不仅依靠农业科技成果的不断涌现，更有赖于成果转化率的持续提升。当前，我国农业科技成果转化率仅为 30%~40%，远低于发达国家水平。资料显示，美国、日本的农业科技成果转化率为 70%~80%，英、法、德等国的转化率更高达 90%。

基于自身在农业方面的优势，拼多多在去年三季度正式发布 “百亿农研专项”，由陈磊担任一号位。如今一年多过去，拼多多的农业数字化也结出了丰硕的成果——通过持续投入农业科技，推动了农业产区供应链改造升级。

作为国内最大的农产品上行平台，今年三季度，拼多多开展了 “丰收节”、“超级农货节” 等一系列农产品专场推广活动，覆盖近 1000 个产区，帮助当地农户不断拓宽市场。拼多多公司通过自身技术提高农货流通效率，使消费者可以在更短时间内获取新鲜优质的农产品。

持续增长的销量也推动了更多的农研产品更快地走向市场，提升了我国农业科技成果转化的速度。例如，由拼多多 “百亿农研” 专项提供支持、中国农业大学农学院小麦研究中心培育的小麦新品种产量较普通品种增产 5~10%，且品质达到了强筋的标准，解决了我国优质强筋小麦普遍存在的优质不高产、优质不抗病、品质不稳定的瓶颈问题，对我国优质麦生产及产业的发展具有重要推动作用。

三季度，拼多多招聘了更有经验的农业研发人员，研发费用同比增长 11% 至 26.982 亿元，研发费用率达 7.6%。农业是拼多多始终坚定的长期发展战略，农研目前尚处早期阶段，初步可见较大的价值创造空间。陈磊表示，未来拼多多将继续对农业实体与制造产业不同环节进行科技投入。

跨境业务仍在摸索

9 月初，拼多多在北美上线了酝酿许久的跨境电商平台 Temu。据报道拼多多曾计划第一个月为 Temu 投入 10 亿，而三季度高达 140 亿的营销费用理应也有 Temu 的一份功劳。

通过如法炮制拼多多主站的拉新奖励模式，Temu 在半个月后登顶了美国 Google Play 购物软件下载榜第一。据报道，上线一个多月后，Temu 的日均 GMV 突破了 150 万美元，入驻商家数量近 3 万个，SKU 在 30~40 万，涵盖了 24 个一级类目。

从出生之日起，Temu 就一直被拿来和 SHEIN 做比较。从应用界面、定价策略到主打商品，Temu 对这个国内估值最高的跨境电商独角兽亦步亦趋。然而，SHEIN 是以 DTC 独立站运营的品牌自有商城，Temu 则是卖家供货、平台定价的自营电商，二者在经营品类、供应链模式等方面有着明显的区别。

首先，虽然 Temu 现下将 SHEIN 擅长的女装作为首要展示的品类，但快时尚并非 Temu 专注的领域，Temu 的定位是涵盖服饰鞋子、箱包配饰、珠宝首饰、母婴用品、童装玩具、运动户外、3C 数码、小家电、手机和配件等众多品类的综合跨境电商。

其次，在供应链方面，虽然都采用商家供货的模式，但 SHEIN 是依据订单定产能的小单快返的柔性供应链，Temu 则是由卖家提前备货的寄售模式，卖家入驻后，把商品寄到平台做质检，合格后，卖家将商品寄到指定仓库，由平台负责后续的物流、运营、定价和销售。

在此基础上，Temu通过赛马机制，对卖家提供的各类产品进行筛选，在保证产品质量的前提下压缩供应链成本，将性价比做到极致，产品价格仅为 SHEIN 的 50%~70%。

知情人士透露，年底前 Temu 的 GMV 目标是 3~5 亿美元，并在未来一年达成 30 亿美元的目标。内部人士表示，Temu 的长期目标是未来 5 年达成甚至超过 SHEIN 今年 300 亿美元 GMV 的目标。按照上述的日均 GMV 水平，Temu 在 12 月底的累计 GMV 约为 1.83 亿美元，距离上述目标还有较大差距。

第三方数据显示，今年 “黑五” 期间，美国消费者的线上购物指出达到创纪录的 91.2 亿美元。在这一国外重要购物节的加持下，拼多多对 Temu 四季度的增长较为乐观。

美国的持续通胀给了性价比电商平台更大的成长空间，但 Temu 面对的竞争形势也并不轻松。

SHEIN 布局多年，已有了一定用户规模，其灵活的供应链既可最大程度降低库存成本；又可以使卖家根据市场情况及时反应以销定产，对商家吸引力较高。数据显示，SHEIN 近些年 GMV 增势迅猛，今年上半年已达到 160 亿美元。此外，主打性价比的跨境电商平台还有成立于 2011 年的 Wish，其月活跃用户已达 7400 万，不容小觑。

业绩电话会上，拼多多表示，国际业务目前处于初期摸索阶段，尚存优化空间。但在最新的投资者关系页面，拼多多已经将 Temu 的简介置于主站之前，足见对这块新业务的重视。

东兴证券认为，当前 Temu 处于低价拓市场阶段，存在客单价低、商品利润率低等特点，物流成本占比较高，但处于可控范围，随着 Temu 在海外市场站稳脚跟，其物流成本占比将逐步下降。预计 2023 年，Temu 将加大海外营销推广力度，或有望与 Meta 旗下社交平台建立合作，打造海外社交电商模式。