欧洲从4G向5G过渡的关键因素是5G的覆盖水平，而这也是实现欧洲数字十年目标的重要一环。

目前，欧盟在5G网络建设上的立场仍非常谨慎。由于5G网络将成为未来很长一段时间内传输网络的主导技术，因此其安全性和可信度日益重要，成为欧盟的重要关注点之一。另外，考虑到5G网络的敏感性和重要性，欧盟也没有排除所有其他安全威胁。

针对这种情况，欧盟采取了一系列稳妥的措施来确保网络的安全性和稳定性。在2020年的一份报告中，欧洲委员会提出了一系列的建议，例如加强监管、封杀来自可疑国家的供应商、加强欧盟在5G标准制定上的话语权等，以保护欧洲的数字基础设施和数据安全。其中就包括了华为。

不久前，欧盟行政部门和成员国的网络安全专家再次敦促各国政府限制中国5G供应商华为和中兴在欧洲的作用。但是另一方面，欧盟正在资助华为对下一代通信系统进行尖端研究，尽管欧盟因安全担忧而要求更严格地限制该公司，但华为还是参与了从人工智能到6G和云计算等多个敏感项目。

《金融时报》确定华为是欧盟旗舰研究和创新计划Horizon Europe下11个项目的参与者，每个计划获得高达14%的资金，总额为389万欧元。比资金价值更重要的是，尽管大约三分之一的欧盟国家采取了从5G基础设施中剔除“高风险供应商”的行动，但它将华为置于欧洲敏感技术的核心。华为为欧盟支持的研究项目提供基础设施设备和人工智能平台，其中还包括6G、量子传感、连接技术和自动驾驶框架。

华为随后“强烈反对和不同意”欧盟委员会宣布阻止其获得欧盟研究资金和合同，并在回应中表示，欧盟的举动“显然不是基于对5G网络的经过验证、透明、客观和技术性的评估。”

德国的抉择

从1G到4G，欧美国家一直主导着移动通信技术的发展。然而，在5G时代，以华为为代表的企业通过大量投入研发，使得中国在5G技术上取得了巨大突破。目前，中国已经建成了全球规模最大、技术最先进的5G网络。因此，华为的“渗透”令欧美国家颇为忌惮，欧洲此前也一直通过一些排他性的方案来扶持本地区的爱立信、诺基亚等5G供应商，疏离并排挤华为的相关设备，尽管华为在性价比上更有优势。

近年来，一些国家意识到完全禁用华为设备可能带来一些负面影响。首先，禁用华为设备可能会导致推迟或阻碍5G网络的建设和发展，影响国家的数字化转型和科技创新。其次，禁用华为设备可能会导致较高的成本，因为其他供应商的设备可能更昂贵，这会给通信运营商和用户带来经济负担。

据通信类媒体lightreading报道，德国最大的电信公司德国电信（Deutsche Telekom）老板Höttges认为欧盟排斥华为构建5G网络的政策不合理，除非德国政府施压，否则将会继续和华为合作。

在欧盟内部市场专员Thierry Breton的带领下，官员们对如此多的国家和运营商无视之前将中国设备从其网络中移除的请求感到震惊。Breton认为中兴和华为现在被视为“高风险供应商”。

根据德国电信最近的年度报告，德国现任公司将继续从华为购买5G设备，用于在去年年底覆盖德国约95%人口的网络，包括约24000个站点的80000多根天线。丹麦公司Strand Consult估计华为约占已安装5G设备的59%，这一点目前无人否认。

最开始华为被列入清单时，德国不少媒体还表示目前欧洲各国的通讯设备都采自华为公司，德国电信已在数千个无线塔中安装了华为系统。如果全面禁止使用华为的设备，那么会对本国的通讯企业带来巨大损失，所以对华为5G还是不敢采取直接禁止的行为。

数据显示，2022年，华为5GRAN设备在德国5G无线接入网络设备中所占比例达到59%。而在2020年，华为在4G网络中这一设备所占的比例为57%。华为在德国的市场份额甚至要高于该设备在中国的份额。

现实令欧洲无奈

据环球时报报道，来自总部位于丹麦哥本哈根的电信咨询公司斯特兰德咨询（Strand Consult）的调查报告（此次调查涉及31 个欧洲国家的102家移动网络运营商，旨在了解其5G网络中中国和非中国供应商的份额）显示，31个国家中有8个国家，超过 50%的5G无线接入网络设备来自中国厂商。

其中，其中塞浦路斯依赖度高达100%，荷兰超过72%，奥地利逾60%，德国为59%，英国亦高达41%。

曾经拒绝和华为合作的英国出于安全考虑提出了“清零计划”，要在2025年前全面拆除华为通讯设备。但是，由于计划的实施不力，目前计划已经无限期延迟，并且英国政府也已经改变了对华为设备的态度，为华为设备力证清白。

根据数据显示，欧美国家对于华为的通讯设备依赖程度相当高，全面拆除华为设备，将给其自身带来超过1000亿美元的巨额损失。而替换华为设备需要耗时数年，这也将导致欧美国家推迟5G布局，这方面所带来的负面经济损失可能会达到200亿-300亿美元。当然更严重的是，更换华为设备使用诺基亚或爱立信设备，其5G发展的总成本也将提升数倍。

2019年5月美国首次将华为及其子公司列入“实体清单”时，全球移动通信系统协会（GSMA）估计，禁用中国电信设备将使欧洲5G网络推广延后约18个月，并增加约550亿欧元成本。同年，一份基于政府数据和移动运营商意见的报告认为，禁止华为进入英国供应链，会让将5G推广推迟18至24个月，并对英国经济造成高达68亿英镑的损失。

一年前，GSMA发布的《2022年欧洲移动经济报告》（以下简称《报告》）显示，截至2022年6月，欧洲34个市场的108家运营商已推出商用5G服务，普及率稳步提高，目前5G用户在移动用户中的占比已经达到6%。挪威在采用5G方面处于欧洲领先地位，目前有16%的人使用5G，瑞士（14%）、芬兰（13%）、英国（11%）和德国（10%）的发展势头也很明显。

然而，欧洲的5G发展依然落后于最为领先的市场。《报告》预测，到2025年，欧洲5G的平均普及率可达到44%，预计英国和德国的5G普及率在欧洲最高，分别为61%和59%。然而，这一增长速度依然落后于领先的5G市场，《报告》预计韩国同期5G普及率会达到73%，而日本和美国可能会达到68%。

而牛津经济研究所发布的一项报告指出，包括澳大利亚、德国、加拿大、英国、法国、美国以及日本、印度等在内的国家，排除华为的5G设备，将会使其国家5G投资成本上涨16%-19%，且在15年内，其GDP将会减少1055亿美元。

另一方面，疫情一度延缓了欧洲的5G建设进展，原先关于2020年的5G建设项目被大量延迟。根据普华永道此前公布的一份报告显示，疫情将导致欧洲的5G建设进度推迟12至18个月，使得欧洲各大电信公司在未来两年的5G网络投资支出将下降60亿至90亿欧元。

高昂的成本支出和落后于其他发达经济体的5G普及率，直接令欧洲电信行业的5G商业化进程受阻。因此，在这样的境地下，欧洲政界和商界的拉锯，可能将留给华为一些艰难的求生机会。