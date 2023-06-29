2023年MWC上海恰逢十周年，在为期三天的展会中，来自全球电信生态系统的从业者齐聚一堂，探讨将影响未来互联发展的主要趋势。

5G和Wi-Fi 7技术是本次展会的重头戏。除了二者，人工智能（AI）和物联网（IoT）也在展会上占有一席之地。许多企业展示了其最新的AI技术和解决方案，这些技术可以使用户更好地与他们的设备进行互动，并提高生产效率和用户体验。同时，各种新兴的IoT解决方案正在不断涌现，涵盖了许多不同的应用领域，如智能家居、制造业、物流等。

另外，VR/AR技术同样吸引了众多关注。这些技术将改变人类感知、认识世界的方式并带来新的交互体验，可能会对娱乐、教育和医疗等领域产生深远影响。在展会上，许多企业展示了其最新的VR/AR产品。

总之，MWC是当前移动通信领域最重要的盛会之一，即便本次规模不大，但通过MWC 2023，仍可以进一步发掘5G等技术的巨大潜力，并为未来移动通信行业的发展指明方向。

新华三

新华三本次参展最引人注目的产品，是助力电子政务外网建设的 IPv6+ 解决方案展示，其中 CR16000-F 系列路由器、以及 AD-WAN 控制器凭借 IPv6 全特性和丰富的 SDN 特性，成功通过中国信通院泰尔实验室制定的“IPv6＋ Ready 2．0 ＆ SRv6 Ready”测试认证，成为全球首家通过该项测试认证的企业。

面向当前热门的 AI 全场景，新华三专为大模型训练的智能算力旗舰 H3C UniServer R5500 G6，也在现场亮相。它搭载了全新 NVIDIA HGX H800 8-GPU 模组的人工智能服务器。8 块 H800 GPU 通过 6 个 NVSWITCH 实现 400GB/s 的全互联，AI 算力对比上一代产品提升 3.4 倍。可应用于大规模训练、语音识别、图像分类、机器翻译等多种人工智能业务场景，基于 PCIe 5.0 及 400GE 网络的加持，可以用 R5500 G6 部署更高性能的 AI 算力集群，加速人工智能在企业的落地与应用。

中国移动

中国移动展台围绕新型信息基础设施以及新型信息服务体系两大板块，展示了中国移动在网络、科技创新和新一代信息技术赋能经济社会发展上的成果。

在展台中，作为中国移动重量级信息基础设施，网络连接、算力技术、平台能力方面颇受关注。在网络升级方面，中国移动网络即将升级的RedCap技术，弥补了中高速率物联领域的应用空白。在现场，中国移动展示了算力并网服务平台、区块链、家庭算力主机、媒体算力主机等在算力网络发展的高度、广度和深度的创新产品。

在中国移动”智慧网络“国家新一代人工智能开放创新平台展区，“Q波”技术以其独特的名字吸引了观众。据工作人员介绍，“Q波”技术是为解决量子密钥“最后一公里”传输难题提出的策源技术，它利用无线信道的随机性、互易性、不相关性等三大特性，实现量子密钥在空口上的安全传输。适用于多径信号丰富、信道特征复杂的场景，能够满足物联网终端、移动终端、移动网关的量子安全通信需求。

星纪魅族

星纪魅族集团本次在展区重点展示了搭载Flyme Auto智能座舱操作系统的领克08车型，包括魅族20 系列旗舰手机、泰坦玻璃、亿咖通安托拉1000 Pro 计算平台等在内的产品、技术也一齐亮相。此外，展厅中还设有潮流生活品牌PANDAER展区，吸引了大量年轻观众的眼球。

作为魅族品牌焕新后发布的首款智能手机，“AutoPhone”魅族20系列也成为现场关注的焦点之一。通过与 Flyme Auto 的互联，魅族20 系列能够为车辆提供包括算力、数据、硬件和生态等四大方面的能力共享，为用户构建全新的跨界生态体验。

作为跨越消费电子与汽车两个行业的全新产品，Flyme Auto通过改变智能汽车技术架构，以极致流畅的无感交互为领克08 打造灵动可感的数字智能座舱，带来了多端互联互控、应用无缝接力、手机生态上车等能力，为用户提供丰富的车内生活。

R&S公司

测试和测量解决方案提供商罗德与施瓦茨（以下简称“R&S公司”）日前在2023 MWC上海世界移动通信大会上展示了一系列6G、5G和无线连接技术的创新解决方案。

无线通信和无线感知两种技术一直以来在各自的领域中发挥着重要作用。随着6G的发展，研究者们正在将“通信”与“感知”融合，努力突破终端采集和网络传递的烟囱式信息服务框架，为无人化、浸入式和数字孪生等感知和通信高度耦合的业务提供技术支撑。

通感一体化测试解决方案是此次展会的热点之一。该方案演示了JCAS定位场景用例。系统通过R&S AREG800A目标模拟器模拟一个或多个目标物体的距离、速度、RCS等参数。此模拟器通过结合前端射频单元，可支持FR1或者FR2频段。

R&S公司的目标模拟器AREG800A能够模拟一个或多个目标对象的距离、角度、速度等参数，验证被测系统对目标对象的高精度定位能力，以及对静态场景和动态场景的感知能力。与此同时，R&S还将射频前端设备（如FE44S）与AREG800A相结合，实现对毫米波频段感知样机的测试。

目前已经处于从Wi-Fi 6 向Wi-Fi 7演进的阶段。Wi-Fi 7最显著的特点是可以实现极高的吞吐量和极低延迟。R&S CMX500提供Wi-Fi信令解决方案，可以提供高达8GHz的频率和单载波320MHz带宽，可完成MIMO的发射接收测试以及多链路操作，并且提供端到端的IP层数据测试方案来满足客户多样的测试需求。

中兴

本次大会上，中兴带来了全系列智能终端和移动互联设备，包括全球首款AI裸眼3D 平板、全新AI穿戴设备、全球首发的中兴WiFi-7系列移动数据终端等，让工作和生活等多元场景都能够受益于5G+AI的加持。

作为中兴在本次展会重点展示的全新智慧生态产品，nubia Neo Air不仅是一款支持语音指令的无线AR眼镜，更是一款引入与GPT同类AIGC算法的智能眼镜。用户通过产品所搭载的融合了多个AI大模型能力的GPT模型可实现即时问答，与人工智能语音助手进行聊天、语音查询资料等智能交互。

另一款吸引眼球的硬件产品是nubia Pad 3D，其拥有独特3D光场显示技术，并通过强大的芯片运算速度、图形处理能力，加持强大的AI算力引擎。凭借AI眼球跟踪技术，它能够实时匹配最舒适的视场，并将运动到光子的跟踪延迟提高到人类无法感知的阈值，提供无缝的多维交互体验。nubia Pad 3D拥有2D-3D一键实时转换处理功能，通过3D图库能快速把各种普通的照片，视频和电影等资源变成拥有临场感的3D视效，使用户体验到无处不在的3D场景。

在全光展区，中兴展示从光终端、光接入到光传输的端到端系列产品。伴随超高清视频、元宇宙、ChatGPT等新应用的不断涌入，中兴将推动更大带宽、更低时延的光网络建设，构筑面向未来的数字基础设施大动脉。在智慧家庭展区，全光价值网进一步延伸，展示了家庭及小微商企场景下丰富的系列产品，以及全云化、沉浸交互的视频解决方案。

华为

2023 MWC上海期间，华为发布了最新的产品解决方案创新实践，如5GigaGreen、5G智能核心网、智简全光网络、专线+X、数智化转型等，加速5G商业化发展。

华为新通话智能媒体引擎采用媒体插件化架构，集成新通话智能模型以及图形和视频处理算法，实现网络原生的智能深度处理，帮助运营商孵化出多种新通话业务。华为灵境3D解决方案凭借智能3D自动转制引擎，大幅降低3D视频成本。华为ITE解决方案基于智能化的网络管道，通过智能业务感知、智能体验分析和智能调度加速，帮助运营商通过差异化用户体验实现经营变现。华为核心网ADN解决方案引入数字孪生、智能模型学习、智能浪涌仿真和智能流控参数寻优等技术，提前识别网络隐患，实现核心网运维向主动预防转型。

2023 MWC 开幕当天，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在大会上发表了演讲。她认为，一方面，新应用、新终端层出不穷，5G新通话、裸眼3D等带来沉浸交互式体验；“物超人”时代，意味着移动网络从过去“服务于人”，发展为“服务于物”，并沿着“服务于生产”持续精进。这意味着“万物互联”成为现实。

另一方面，5.5G是5G网络演进的必然之路。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化更多的商业新机会。

联想

在MWC上海展会现场，联想集团展示了包括专为工业场景设计的晨星四足机器人、晨星G2 light AR眼镜等性感智能设备，以及构建智慧算力必备的AI服务器、温水水冷服务器、AI边缘服务器等先进智能基础设施，还有专为运营商打造的首款基于Arm架构Graviton平台的5G云专网解决方案、5G小站。

同时，联想集团还向运营商全面展示了智慧城市、智慧园区、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧能源、智慧金融等多行业场景解决方案，希望联合运营商一起助力中国企业智能化转型。

在消费端领域，moto razr 40/40 Ultra、智能投影YOGA 7000、个人云存储New T2 Pro等超40款 “设备+云+服务”的联想天禧生态智能产品全部亮相，为消费者提供覆盖智能家居、智能娱乐、智能办公、智能学习和智能健康五大场景的生态体验。

与此前参展最大的不同是，联想集团带来了12家创投生态企业，在现场全面秀出了在智慧芯、机器人、元宇宙、智慧仓储、智慧物流等领域的前沿创新布局。

XREAL

本次大会，XREAL携AR空间屏、XREAL Air以及新款硬件产品XREAL Beam亮相，这也是XREAL Beam在国内的首次线下体验活动。

XREAL Beam投屏盒子是为XREAL Air眼镜所打造的“AR空间屏”硬件解决方案，也是AR行业首款实现投屏画面在空间中3DoF的空间计算终端，全面提升了XREAL Air眼镜的空间投屏体验。

基于芯片算力和自研的空间感知算法、EIS电子防抖算法，XREAL Beam创新推出悬停、云台、浮窗三大空间显示模式，并实现投屏画面在空间中的位置/大小/远近自由调节，带来了更加稳定、高度自由、适配更多生活场景的空间投屏体验。XREAL Beam搭配XREAL Air使用，具备更全面的设备适配性，支持无线和有线两种连接方式，能够兼容手机、平板、电脑、游戏掌机/主机等个人智能终端。

结语

值得一提的是，除了其他4个场馆的精彩展位，首次亮相N5展馆的“数字上海”展区展示了中国产业的创新成果，并突显上海的国际科技愿景。在“数字上海”展区，参观者将有机会了解上海如何借助下一代信息技术来推动高质量的经济发展、改善人们生活水平并提高城市运营效率。这一全新展区汇集了诸多企业参与，包括中山医院、华山医院、上海市信息投资股份有限公司、中国建筑集团有限公司、上海仪电、大汉三通、上海国际汽车城、方略教育、西井科技等。

GSMA Ltd. 首席执行官洪曜庄（John Hoffman）在开幕式上表示：“MWC上海为商业交流提供了平台，我对本周将呈现的精彩亮点充满期待。回顾过去10年，我们所在行业服务的客户总量从32亿增加到54亿，接近翻倍，而中国一直是这一增长的重要组成部分。当您在 MWC上海观展时，会发现“时不我待”这一主题贯穿各个活动，从会议到展览，再到其他活动。”