微软加速器着陆中国已有十一个年头。作为中国云计算、大数据、人工智能等技术发展的深入见证者和积极参与者，微软加速器连接了初创企业与微软跨地域、跨行业的客户、渠道、技术专长与资源，在推动各方加速数字化转型进程的同时，还助力加速器校友企业发现并把握来自微软创新生态的成长机遇。

而今，通过不断地自我刷新和进化，微软加速器已成长为微软在华最重要的联合创新平台之一。可以说，微软加速器一直是国内信息科技演进的风向标和优秀科技初创公司的引力场。

站在新十年的起点上，今年，微软加速器重磅推出Pegasus。这是一个为期两年的计划，向已经在微软Founders Hub活跃的初创企业开放，并在微软云上构建面向客户的产品。据了解，申请加入Pegasus项目一个核心要求是拥有早期的产品市场契合度，包括收入增长动力和较为成熟的商业模式。

微软加速器将向通过申请的初创企业提供高达35万美元的微软云资源Azure、OpenAI、GitHub和LinkedIn等技术资源，以及顾问的支持大礼包。此外，该项目帮助创业企业链接面临具有创新需求业务的大企业客户，并将帮助创新方案的落地。

本次，微软加速器北亚区总经理周健先生做客动点科技，同大家分享了其做生态的方法论，并系统阐述了Pegasus 项目如何深度赋能中国科技创业企业加速成长，以及微软加速器如何赋能中国初创企业成就不凡。

Part1 关于微软加速器

微软加速器 (Microsoft for Startups）隶属微软总部，是微软的全球项目，旨在全球范围内甄选和帮助最具潜力的初创企业实现快速成长。微软加速器汇聚行业领军企业、投资机构、地方政府、创业园区等多方力量，整合微软内部业务、市场、研发等强大的全球资源，为中国成长型创新企业提供全方位优质服务。入华十年，微软加速器已成功加速超 800 家硬科技企业，截止目前，微软加速器校友企业总估值超过 5000 亿人民币。

周健现任微软加速器北亚区总经理，也在上海美国商会担任董事会董事及技术和创新委员会主席。他负责微软（Microsoft）在大中华区，日本和韩国的创新生态，同时负责微软赋能初创企业的加速工作。在他的领导下，微软加速器的团队已经帮助800多家科技创新企业成功加速，这些企业总估值已经超过5000亿人民币。他在大企业开放式创新、企业数字化转型及中国创新创业领域拥有深厚的经验和行业Know-how。同时周健先生也是多家世界500强企业和高校的顾问委员会成员或专家导师，如普华永道You Plus，德国默克集团中国创新中心，清华大学经管学院，中欧商学院等客座讲师。

微软加速器在对初创企业进行选择合作时会更看重哪些方面？如何评估一家初创公司的商业前景和发展潜力？

微软加速器招募项目的过程中完全免费不占股份，但我们的投入的资源非常多。在选择项目上，我们的视角类似于VC，所以我们在看企业的时候主要是围绕着创业者他所进入的整个赛道，这是非常重要的。我们要保证他进入的这个赛道足够大，能够成就一个伟大的公司。

第二个维度，我们会看看这些创业企业的技术是不是有壁垒。因为微软是一个技术公司，我们主要还是在TMT的领域看初创企业。第三我们要看这个公司它的商业模式本身能不能快速复制，快速成长，这非常重要。

然后核心在初创企业本身，创业者是最重要的。所以我们会观察创业团队的背景，是不是可以把他想要做成的事情做成。

除了跟VC类似的角度，我们考量的点还会看企业跟微软公司的协调性，微软在这个过程中是不是能够赋能，这也是我们主要看重的一个维度。

微软加速器在中国11年了，您有哪些做生态的方法论可以分享？

现在在中国产业数字化和数字产业化是经常提到的两个词。微软本身就是一个平台型公司，在过去的十几年来，微软加速器最主要是帮助全球的企业做数字化转型，在帮助初创企业的过程中，我们会引入非常多微软的资源，还有100多家五百强的企业跟我们一起创新。

所以对于初创企业进到微软加速器这个平台，不单单微软在赋能。无论是汽车、消费零售还是生物制药等初创企业，我们都能找到相关的全球的企业来为他们搭建或连通场景。这是一个以产业为导向的赋能，这些产业的公司会一起把他们的场景开放出来，帮助这些初创企业把技术落地到产业中去。

除此之外，很多在中国的一些头部的资本也跟我们有紧密的联系，一方面他们把一些项目推荐给我们，同时也在我们找到好的项目时把资本投入到这些企业。地方政府和一些高新园区的合作多年来也在有条不紊地进行着。

现在有一个非常大的趋势，就是初创企业的出海。有了微软这个全球化平台，我们能够把他们带到我们全球的客户面前，同时帮助初创企业快速地得到客户的信任。

微软的自我进化因时而变，针对下一个十年，微软加速器对中国初创企业和自身发展有什么期许？

六七年前福布斯采访我的时候，有一个标题说进微软加速器比进哈佛还难，我问为什么。对方解释，因为原先有1000多家企业申请加入微软加速器，只有二十七家入选，意味着录取率约2%。

微软加速器一直希望赋能全球所有的公司成就不凡。那么如何帮助创新者更成功，怎么能扶植好一些头部的企业，同时能够更多地帮助到一些企业，这是我们非常看重的。

为了更好地打造微软加速器的创新创业生态，在过去我们在全球推出了两个项目一个叫Founders Hub，它更多的是作为一个数字平台，让所有的初创企业都能够加入。申请我们的项目，能够利用到微软的技术，比如免费的微软云（Azure）的资源，包括OpenAI这些AI的资源、GitHub等等。

微软的一些技术上的赋能，使得初创企业能够利用到一些微软生态网络的创新落地场景，更好地找到自己所匹配的技术的落地，这是我们也非常看重的地方。

除此之外，微软加速器还有针对初创企业比较后期的一些项目，这些企业可能已经找到了它的产品市场契合度，因此更多的是想要规模化的推广。在这里我们有另外一个项目叫Pegasus。该项目将成长阶段的初创企业与数千名微软全球大客户联系起来。这个项目我们会利用微软全球的生态网络直接“共同销售”，把这些创业者的技术共同销售到微软的客户之中。

微软加速器从组织架构上就直接隶属于微软总部，我们有非常多的同事在全球各地，所以我们会利用这个生态网更多的赋能到我们的初创企业。比如近年来出海是一些初创企业非常大的趋势，我们就会打通微软的全球的资源来为他们所用。

Part 2 微软加速器如何赋能创业企业

微软加速器的最新Program Pegasus有哪些值得关注的地方？相较以往，与创业企业的合作方式是否会有不同侧重？

Pegasus这个项目本身是我们去年在美国有了预演后，首次在海外（中国）落地。这个项目主要是对于已经找到产品市场契合度的，比较后期的这些公司，利用微软的生态网络把它去共同销售。

微软加速器将为Pegasus项目下的初创公司分配一个“导师”，以创造销售机会并担任顾问。他们还将得到一位客户成功经理，负责帮助他们进入市场，并确保他们拥有产生和发展交易的最佳资源。

最后，Pegasus项目下的企业还将得到一个专门的云解决方案架构师的支持。这些架构师作为Pegasus项目内部的单点联系人，帮助初创公司与微软客户互动，并处理合规性和安全检查。

特别是对于用到微软云的这些公司，我们利用我们的IP Co-sell 的项目，然后把它通过微软的市场，通过微软的直接的销售和微软的一些合作伙伴共同把创业者的这些解决方案给到微软的一些全球五百强的客户。

当然我们非常看重行业的属性，消费、零售、汽车、生物制药，包括智能制造，都是我们非常关心的领域。在试点中，该项目已经帮助了100多家初创企业获得企业客户，平均交易规模为35万美元。

我们以行业为重点的专家在评估潜在的Pegasus初创企业时，也确保他们的解决方案正在解决这些行业当前面临的行业挑战。这确保了我们为企业提供相关解决方案，他们可以投资以获得短期投资回报。

在新的财年，我们会着重发力，赋能到中国的一些出海的项目，利用我们的全球网络，然后帮助初创企业的解决方案带到全球去。

初创企业在创业过程中面临的困难有哪些？微软加速器如何帮助到他们？

对于初创企业来讲创业过程其实九死一生。因此当企业本身有了好的出发点，微软加速器就会借助一些非常有场景需求和经验的五百强企业朋友圈，去帮他们梳理一下整个战略和后续计划。

再利用微软加速器合作的多家中国资本，把这些初创企业推给我们的这些资本的合作伙伴或者微软自己的风投，迅速搭建团队，并将开发者生态中的一些开发者推荐给初创企业。

当创业者有了资金和团队，产品和服务出来后就需要寻找客户。这是微软最擅长的东西。特别是这些初创企业，他们做的是一些数字产业化的技术，想要落地到一些大客户，那微软就可以充分利用自己的全球网络，把初创企业的解决方案，共同销售给客户，帮助初创企业更快速地成长。

在AI快速进化的当下，微软加速器寻找项目的战略是否也有调整？创业企业的机会会不会有所改变？

大模型时代，微软正好在一个绝佳时机。大家都知道微软过去花了100多亿投资了OpenAI，然后在全球引发轰动。我们也同时会针对聚焦生成式人工智能、通用人工智能等领域的这些公司，把OpenAI的这些技术赋能到他们。

目前，AIGC也是跨国企业非常看重的一个技术领域。所以，我们正在逐步联合一些与我们链接的大企业，把他们的场景开放出来，让与AIGC相关的校友企业能够快速找到它落地的场景，并将其技术商业化。

目前的校友企业中，请分享1个经典的合作案例？

在微软加速器中很重要的工作是围绕大企业一起做共同的创新，联合利华就是其中之一。于是我们就介绍了我们的校友企业特赞给联合利华，这家独角兽企业最早的时候想打造一个链接对创意有需求的企业和一些艺术家的平台。联合利华觉得它的解决方案非常好。

但同时联合利华又把它的一些创新的场景拿出来，那特赞就围绕着联合利华把它的整个的解决方案打造好，然后通过联合利华对这个产品做了打磨，最后当整个产品能够非常规模化地成长，我们又能把它持续复制到其他的消费品牌之中。

所以在这过程中，特赞也通过这个项目找到它的产品市场契合度，然后微软加速器快速地利用它自身的网络和它的第三方合作的契机，快速地将其商业模式去复制。目前它也加入到了我们的Pegasus 项目中，我们会利用微软的整个的生态网络令其加速成长。