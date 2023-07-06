当前以生成式人工智能和大模型为代表的新一轮人工智能加速演进，引领了本轮席卷全球的科技革命和产业革命。人类前所未有的接近于一个全新的通用人工智能时代，这也引发了全球共同的关注和热议。

7月6日，WAIC2023开幕式上，特斯拉CEO埃隆·马斯克也带来了他关于通用人工智能新时代的AI创见。他提出机器智能占比超过人类智能将在人类历史上产生深远的影响，并分享了特斯拉在人形机器人及自动驾驶领域的最新探索。

演讲的最后，马斯克依然呼吁人们警惕通用人工智能的风险，并对中国的人工智能发展作出了积极预测。以下是其演讲原文，为使阅读更顺畅，动点科技对演讲内容进行了不影响原意的编辑整理。

人类与机器算力差距加大

我认为在未来，人工智能将对人类文明产生非常深刻的作用和影响。我们在观察到数字计算能力爆炸式增长的同时，关键要考虑的一个指标是比例，即数字计算、机器计算能力和生物计算的比例。

人类能够做多强的计算，计算机和机器能做多强的计算，计算机和人类计算的比例是多少？每年这个比例都越来越高，表明机器和生物之间算力的差距在进一步扩大。这意味着一段时间之后，相对于机器智能而言，人工智能在全部智能中占比越来越低。这将导致根本性的变化，其带来的影响现在还很难理解，但现在就是人类历史上最关键的一个时期。

WAIC2023现场展出的特斯拉人形机器人Optimus（中文名“擎天柱”）

特斯拉的Optimus机器人还在开发的早期阶段，但在未来，我们将会有非常多的机器人。我们也马上需要考虑比例的问题。机器人和人类的比例是多少？现在看来，过一段时间将会超过一比一，也就是说地球上机器人的数量将会超过人类数量，他们的计算能力要强很多，这似乎是一个趋势。

这会带来两方面的影响，积极的影响是我们将会进入一个后短缺时代，不会再有短缺。这将会是一个富足的时代，只要你想要的立刻就能够获得。消极的影响是，因为未来世界里机器人数量非常多，它们的生产效率将会比人类主导的生产效率高很多，这是非常大的变化，所以我们要很小心，以确保最终的结果有助于人类。

在特斯拉的人形机器人领域，未来机器人数量将会越来越多，我们的目的是让Optimus有足够的智能做一些无聊、重复且危险的，人类不愿意做的工作。我现在也不想过度的自信或者乐观地认为特斯拉Optimus的角色就一定非常重要。

特斯拉逼近全自动驾驶

自动驾驶方面，特斯拉非常乐于将自己的自动驾驶技术许可给其他的汽车制造商使用。我认为这是一个非常有用的、跨时代的技术，可以使人们与乏味的驾驶过程彻底告别，也能大大提升汽车的使用率。一般情况下，一辆家用车每周使用时间大概是10-20小时，大多数时间都停在停车场，但全自动驾驶汽车每周使用时间可达50-60小时。这意味着，全自动驾驶汽车的使用率大约比非全自动驾驶汽车的使用率高出5倍。在特斯拉，我们也想提供这样的技术，这也是为什么我们把全自动驾驶技术许可给其他的汽车制造商使用。

当前我们自动驾驶的状态如何？我们认为已经非常接近无人干预的全自动驾驶状态。我们已经在美国的道路上进行了测试，现在很少需要人工干预。当我在一辆特斯拉使用最新的FSD全自动驾驶系统的时候，从点A到点B基本不需要摸控制器。

这还是一个预测或猜测，但是我觉得大约在今年晚些时候就能实现全自动驾驶或者L4-L5级全自动驾驶。我以前所做的相关预测都错了，但我觉得此刻做的这个预测比以往任何时候都更接近于现实。

通用人工智能亟待监管

还有，要对深度的、通用人工智能，尤其是全自动驾驶汽车保持警惕之心。在这种情况下，用有局限的AI去做全自动驾驶汽车是有难度的，但我们今年晚些时候可以实现全自动驾驶。虽然不能百分之百保证，但这是一个趋势。

有局限的人工智能完全不同于通用人工智能。一些其他公司在做通用人工智能的研究，特斯拉没有做这方面的研究，但我认为这是我们需要考虑的。

通用人工智能很难去定义，它比人类在每个方面、每个领域，都要更聪明。我说的这种人工智能接近于几万到几十万台甚至有些时候甚至是几百万台高性能计算机一起协作所产生的组合的超级智能。这样的超级智能有比人类更强大的能力，这是一种风险和担忧。现在需要一些措施对通用人工智能进行监管，从而确保这种非常深度的人工智能可以有很积极的未来，并避免可能产生的消极后果。

中国有非常多聪明智慧的人们，我一直非常钦佩中国人民的智慧和干劲。中国一旦下定决心做一件事，就一定能把这个产业做得很好，在各个经济领域、各个产业都是如此。当然也包括人工智能这个产业，所以我相信中国会有很强的AI能力，这是我的预测。