零售RFID解决方案提供商保点正与法国麦当劳合作，将RFID技术融合到这家全球快餐巨头的可循环使用餐具中。

麦当劳将减少一次性包装的使用，取而代之可回收和再利用的产品系统。这项举措使麦当劳可以更好地践行环保承诺，全面执行2023年1月生效的法国环保新规的要求，减少浪费，保护生物多样性和自然资源。

经过两年的项目研发与准备，保点于2021年受邀与法国麦当劳合作，在法国各地的麦当劳餐厅部署RFID硬件设备和软件系统。依托RFID技术，麦当劳实现了对所有循环使用餐具的实时可视化管理，确保精准的库存数据和补货信息，时刻保障可持续的高效运营管理。

通过实验室测试和产品研发，保点开发了首个满足食品安全性并且耐热防水的RFID标签产品。这一开创性的设计已经从水杯和瓶子扩展到装薯条的容器，从而能够通过自动化数据系统对其进行监控和追踪。

与此同时，该数据信息将为法国麦当劳提供实时库存数据，包括餐具类型和数量，以及补货需求，准确率高达99%。通过自动追踪功能，餐厅还可以精确定位附近容器的位置（以防容器被意外丢到垃圾桶中），从而将损耗风险降至最低。截止到目前，保点已为1200多家法国麦当劳餐厅部署了RFID解决方案。

保点法国公司RFID销售总监Julien Thibult表示：“随着法国出台新的环保法规，所涉及行业的经营者都面临着前所未有的挑战。欧洲将在未来十年内实现循环经济，要达成这一目标，需要克服许多运营障碍。”

保点法国公司业务部总监Frederic Boukara补充说：“品牌和零售商有责任为未来创造更环保的零售环境，他们既要规划调整和改变，又尽可能不要对公司的营收产生影响。目前，保点提供了可满足法国麦当劳需求的RFID解决方案，赋能更优化的供应链运营和可视化管理，同时在未来业务发展中融合环保理念。”