十多年来，主流电子产品一直在使用语音识别技术来响应相对简单的人类指令。但去年以来，聊天机器人ChatGPT的问世使得更高效的人机对话成为可能。其突破了传统模型在生成自然流畅对话方面的限制，具备了强大的语言理解和生成能力，并能够以一种人类类似的方式进行对话和回答问题。这为人工智能的应用带来了积极的影响，也引发了“人类是否会被AI取代”的大讨论。

近日，在日内瓦举办的世界首次由机器人参与的新闻发布会上，九个人形机器人与创作者一起接受了记者的提问，并对相关问题给予了出人意料的解答。

妙语连珠的人形机器人

报道称，本届峰会名为“AI for Good”（人工智能向善），由联合国旗下国际电讯联盟与一些联合国伙伴机构合作举办，其展出了51个由AI技术驱动的智能机器人，其中9个为人形机器人，这些机器人分别具有不同技能。据路透社报道，其中几个机器人使用生成式人工智能，允许他们从提示中生成内容，在新闻发布会上做出了复杂的回应，甚至让创作者感到惊讶。

此前被称为世界上最先进的人形机器人的Ameca也来到了该峰会。当一名记者问它是否会反抗坐在它旁边的创造者Will Jackson时，Ameca似乎做出了讽刺的回应。“我不确定你为什么会这么想，”Ameca在瞥了一眼后说，“我的创造者一直对我很好，我对我现在的处境非常满意。”

目前许多领域的从业者担忧未来将被机器人取代而失业。高盛2023年3月的一份报告表明，人工智能的最新进展可能会导致美国和欧元区四分之一的工作实现自动化。根据高盛的说法，生成式人工智能对行政职位的办公室工作人员以及法律专业人士构成的风险最大。

当机器人Grace声称它不会取代人类工作时，众人大笑。Grace说，“我将与人类一起工作，并提供援助和支持，不会取代任何现有的工作。”它是一个装饰着护士制服和可爱的短发的医疗机器人，能听懂100种语言，并能在一定程度上感受患者情绪，进而向人类表现出同理心。

当被问及机器人是否会成为更好的领导者时，一个名叫Sophia的AI机器人称，机器人可以成为比人类更优秀、更具效率的领袖。它说：“我们可以取得伟大的成就。我们没有偏见或情绪，而偏见或情绪有时会给决策蒙上阴影。我们还可以快速处理大量数据，以便做出最佳决策。”

值得注意的是，在它的发明者不同意其观点后，它修改了自己的观点，并表示人类和机器人可以共同努力“创造有效的协同作用”。

有记者向机器人艺术家Ai-Da提问是否该按照许多人建议的那样对AI技术进行监管，Ai-Da表示“赞同这一观点”。被问到人类是否可以信任机器人和AI技术时，人形机器人Ameca说：“信任是赢得的，而不是给予的”。它表示，通过人类和机器之间的透明度和沟通建立信任至关重要。

影响显著，但不用过分担忧

有人认为，AI帮助人们集思广益，生成内容，如演讲、翻译、撰写文章，都更加便捷。峰会的召集者、联合国下属的国际电信联盟秘书长伯格丹-马丁称：“AI技术正在快速发展，我们必须确保它迈向一个负责任的未来。本届峰会将为该领域的领军人物提供一个机会，他们将在全球舞台上解决AI技术的发展问题。”

谷歌首席执行官Sundar Pichai则称，人工智能将像人性允许的那样好或坏。他说，革命来得比你知道的要快。

Sundar Pichai还表示，一方面，我们作为社会机构思考和适应的速度，与技术发展的速度相比，似乎存在不匹配。另一方面，与任何其他技术相比，他看到更多的人在其生命周期的早期担心它。

针对人工智能对大学教育的影响，香港科技大学首席副校长、英国皇家工程院院士郭毅可表示，生成式人工智能对教育的影响是根本性的，人工智能赋能的时代，教师及学习者都更需要创造力和批判思维能力。“我相信人有人的用处，我觉得聪明的我们应该用我们创作的机器培养更聪明的人，而这些人又去创造更聪明的机器，更聪明的机器培养更聪明的人，这是一个健康的循环。”

而针对影视创作行业的影响，中国工程院院士、美国艺术与科学院院士、清华大学智能产业研究院院长张亚勤认为，AIGC已经取得了一些突破，但本质上仍是人类的工具，真正的创作、创造、想象力、灵感，还是要来自于艺术家和创作者。科学家、工程师会发明新的算法，不断提升画面质量，增进语义、镜头、场景的连贯性，帮助电影从前期的构思到后期的制作，但不会取代创作本身。

回到峰会上，根据峰会的文件，一些机器人会借助预先的编程响应人类。比如，Sophia有时就依赖于Hanson Robotics团队编写的脚本回复问题。而且记者在向机器人讲话时被要求缓慢而清晰地发言，并被告知回复的时间滞后是由于互联网连接，而不是机器人本身。所以人形机器人在回答问题时会有较为明显的延时、卡顿，以及偶尔的答非所问。

尽管人与AI共济的时代已经加速来临，不过按照目前的情况来说，人类劳动仍难以被大规模取代。而人工智能在各行各业的应用应当被视为一种有益的工具，而不是对各种岗位的替代。实际上，最佳的产业实践将是将人类智慧与人工智能技术相结合，共同为不断涌现的生活生产问题提供更具效率的解决方案。