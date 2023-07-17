iRobot，这个曾经在扫地机器人市场上占据垄断地位的品牌，近年来似乎已经跌下了神坛。与此同时，国产扫地机器人的崛起成为了不可忽视的现象。

随着国产扫地机器人技术的不断进步，其产品性能和用户体验已经逐渐接近甚至超越了iRobot的产品。而在价格方面，国产扫地机器人则具有明显的优势，使得消费者更倾向于选择国产产品。这种竞争压力的增加，导致了iRobot在市场上的地位受到了挑战，在中国市场逐渐沦为下一个“三星手机”。

iRobot 的辉煌

1990年，麻省理工学院的几位机器人专家创立了 iRobot 公司，旨在实现实用机器人的商业化，其产品广泛应用于医疗、军事、太空探索等领域。

2002年，iRobot推出了首款扫地机器人正式进军消费机器人领域，并在几经周折后大受欢迎。2005年，iRobot凭借扫地机器人的大卖在纳斯达克证券交易所挂牌上市。同时，iRobot 收购了 Evolution Robotics 和 aWhere，进一步增强了公司的技术实力和市场竞争力。

iRobot 已经推出了多个系列的家用机器人，如 Roomba 扫地机器人、Scooba 地板清洗机器人、Looj 清沟机器人和 Dirt Dog 商场清扫机器人等。此外，公司还推出了一些专业领域的机器人，如 Ava 500 视频协作机器人和 Mirra 530 泳池清洁机器人。

商业机构Euromonitor的数据显示，2012年iRobot在全球市场的占有率超过80%以上。为了进一步拓展中国市场，iRobot的CEO Colin Angle曾在2015年时表示，“除了美国以外，未来5年之内中国将成为iRobot第二大市场”。因此在2016年，iRobot亲自下场成立中国分公司，并在中国市场推出旗舰产品——Roomba 980。

实际上，直到疫情前，iRobot都是较为知名的扫地机器人品牌，彼时全球的市场份额接近半壁江山。

王冠褪色

众所周知，iRobot 的视觉方案VSLAM主要依赖于摄像头和图像处理技术来感知环境和导航。这种方案的优点在于能够提供较为精确的室内地图，并能根据环境的变化进行自适应调整。

此外，视觉方案还可以识别不同类型的障碍物，如家具、电线等，并采取相应的避障措施，从而提高清洁效果。然而，视觉方案的缺点在于对光线和环境的依赖较大，如果在低照度或复杂环境下，可能会出现误识别或无法正常工作的情况。

国产扫地机器人则基本上采用激光雷达和各种传感器来感知环境和导航。激光雷达可以通过旋转激光器发射激光，然后接收反射回来的信号，从而测量出机器人与障碍物之间的距离。这种方案的优点在于能够提供较为精确的室内地图，并且对光线和环境的依赖较小，可以在不同的环境下进行清洁工作。

同时，通过结合多种传感器，国产扫地机器人可以更好地感知环境和自身状态，从而更好地调整清洁效果。然而，激光雷达方案的缺点在于其精度和稳定性可能会受到环境因素的影响，如反射物、透明物等。

当然，路线之争不是打败iRobot的关键，作为扫拖分离的坚守者，iRobot的产品并没有满足挑剔的国内消费者，中国市场的消费者对于扫地机器人的需求逐渐多元化，不仅要求产品具备扫地功能，还要求产品能够具备拖地、除菌等功能。

因此在近几年里，以科沃斯、石头科技、追觅为代表的中国厂商在竞争日益激烈的扫地机器人赛道不断推陈出新，来抢食iRobot的市场份额。到2021年iRobot在全球的市场份额仅剩30%左右。中信证券研报中分析，自2010年以来iRobot的产品迭代速度明显要落后于同行，尤其是中国厂商的崛起，并通过跨境电商“出海”拓展全球市场，从而挤占了iRobot的市场份额。

水土不服

目前来看，国内家庭清洁中，先扫后拖是基本需求。2019年防水马达技术的成熟，让扫拖一体机器人能够在一定程度上解决湿拖清洁，不会出现因为电机进水导致产品损坏的问题，从技术上解决了发展障碍。

随着国内扫地机器人市场的快速发展，国内品牌在技术创新方面取得了较大的进步。相比之下，iRobot在技术创新方面的速度较慢，无法满足市场对于智能化、多功能化的需求。据了解，追觅最新产品可以利用机械臂外扩擦地，解决此前扫拖一体机器人边角清扫敷衍的情况。而科沃斯和石头的旗舰产品甚至可以自动添加清洁液，科沃斯还推出了指哪扫哪的人性化功能。

不仅如此，目前，国内品牌还普遍能够独立完成从扫拖到换水、烘干这一整套清洁流程，彻底解放用户双手。相比之下，iRobot的产品功能相对单一，基本没有完全扫拖一体的产品，无法满足国内消费者的多样化需求。因此同价位段产品对于许多中国消费者来说，性价比不高。

石头科技创始人、董事长昌敬认为，从技术的痛点和难点看，扫地机器人产品要解决四个核心问题，一是定位和路径规划；二是避碍，通过AI的算法，智能高效的规划出清扫路径，可以有效避免漏扫、重扫；三是清扫和拖地；四是要省心，维护成本要越少越好，所以要不断地通过创新迭代去解决大部分的难题。但实际上，这四个方面iRobot并没有明显胜过国内品牌的地方。

截至2022年上半年，科沃斯和石头科技分别申请发明专利892项和689项；截止至2023年3月初，追觅科技全球累计申请专利达 3431件，其中发明专利申请多达1311件，PCT申请 299件，已累计获得授权专利1729 件；技术类别覆盖智能清洁电器赛道超过100个细分技术领域。

另一方面，iRobot扫地机器人在中国市场的产品定位不够准确，无法满足中国市场的多样化需求。相比之下，国内品牌在产品定位上更加灵活，能够根据市场需求进行快速调整，并推出更符合国内消费者需求的不同价位段产品。

奥维云网的报告显示，今年5月，国内扫地机器人线上销售额的前五位均由本土品牌占据，分别为科沃斯（37.1%）、石头（26.2%）、云鲸（11.4%）、小米（9.9%）和追觅（9.2%）；累计零售量份额前五名分别为科沃斯（32.2%）、石头（20.5%）、小米（17.8%）、云鲸（9.4%）和追觅（6.8%）。

结语

国产扫地机器人的崛起激发了更多的创新和竞争，推动了整个行业的发展。随着智能化程度的不断提高，扫地机器人的应用场景将更加多样、工作环境更为复杂、人机互动更加频繁，并逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡。对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高，对企业的研发和创新能力将提出更高的要求。其中，扫地机器人核心的避障、自清洁以及死角清洁依旧是各家需要不断完善的能力。

未来，随着技术的不断进步和消费者需求的不断升级，iRobot还将进一步淡出国内用户的视野。不过，这并不意味着国内扫地机器人品牌可以高枕无忧，该市场还将迎来更多的挑战。在这个过程中，品牌需要保持敏锐的市场洞察力和创新能力，以在多强时代中立于不败之地。