自从去年一月微软宣布以687亿美元的现金收购暴雪（游戏开发和互动媒体娱乐领域的大厂），一年半时间过去了，这桩交易却还是面临一些变数。7月19日，动视暴雪方面宣布，微软和动视暴雪达成约定，将微软对动视暴雪收购的截止期限延后至10月18日。两家公司有了更充裕的时间安抚反垄断机构，并完成交易。

但日前，也有知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）计划暂停内部对微软收购动视暴雪案的审判，为可能的和解谈判打开了大门。两位知情人士称，根据FTC的规定，在联邦法院驳回了FTC的请求后，如果微软和动视暴雪提出撤回审判的要求，FTC必须遵守。一旦撤回，微软和动视暴雪可以采取行动说服FTC专员接受和解，或者完全放弃对该并购交易的反对。

一波三折

这桩交易之所以备受关注，是因为这是微软有史以来最大的收购，也是全球游戏行业的最大收购。

据了解，动视暴雪是一家美国电子游戏开发商、发行商，旗下拥有《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《暗黑破坏神》等多个大型游戏IP，发行平台横跨主机、PC、移动端。如果微软成功收购动视暴雪，预计其游戏业务收入将位列全球第三，仅次于腾讯和索尼。

在宣布收购后，微软需要获得各国监管机构的批准才能完成交易。2022年11月，欧盟委员会表示已经开始对交易进行调查，以确定它是否违反了竞争法规。此外，FTC也表示正在调查这笔交易。

去年12月，FTC曾以该收购将损害美国视频游戏市场的竞争为由，提起诉讼以阻止这笔收购。FTC选择将此案提交给其内部行政法法官，该案件的听证会将于8月2日开始。

当地时间6月12日，FTC向法院申请禁令，寻求阻止微软以687亿美元全现金收购动视暴雪的交易提交给联邦法院的一份文件显示，FTC希望法院能够在该交易的截止日期前，即7月18日阻止此次收购。

《华尔街日报》称，如果法官驳回禁令，将对FTC试图阻止微软与动视暴雪交易的行为造成打击。FTC仍然可以继续进行内部诉讼，但如果法官拒绝禁令，该机构通常会放弃反对这一交易。

另一方面，虽然英伟达、谷歌等公司均转变了此前的反对立场，但来自同行的阻力远未消除，索尼方面依然竭力阻止微软和暴雪的“联姻”。

在今年2月21日欧盟委员会监管机构举行的闭门听证会上，索尼互娱现任CEO Jim Ryan曾表示：“我不想要新的《使命召唤》协议，我只想阻止微软和动视暴雪合并”，结合目前索尼的行为，也确实明确表明其不愿与微软达成任何相关协议的态度。

7月16日，微软方面宣布，已经与索尼签署协议，在微软完成收购动视暴雪之后，动视暴雪旗下游戏《使命召唤》将继续在索尼的PlayStation上发行，授权为期10年。

微软Xbox负责人斯宾塞在社交网站上表示，微软与索尼签订了一份具有约束力的协议，将《使命召唤》保留在PlayStation上，“期待未来全球玩家在玩自己喜欢的游戏方面，有更多选择。”显而易见，这些措施旨在缓解监管机构对交易的担忧，增加交易获得批准的可能性。

反垄断大棒挥舞

在过去一年多的时间里，这笔拟议交易遭到来自监管机构和竞争对手的垄断质疑和阻挠。6月11日，在微软Xbox Game Showcase会后的一场媒体分享会上，Xbox负责人斯宾塞表示，目前微软-动视暴雪收购案已经在40个国家通过审查，“现在我们专注于在2个国家通过审查。”暗示目前的拦路虎主要在美、英两国。

一直以来，微软Xbox主机游戏机，在主机游戏机市场与索尼的PlayStation游戏机、任天堂Switch游戏机形成三足鼎立的局面，同时这三家公司也都在开发和销售自己的游戏软件。此外，云游戏市场也正处于起步阶段，微软是全球最大的云计算服务提供商之一，旗下Game Pass订阅服务一直是云游戏市场的领导者。

FTC认为，这笔交易是视频游戏行业历史上规模最大的一笔交易，如果法官不采取行动，合并后的公司“可能会改变动视暴雪的运营和商业计划”，即微软可能会阻止动视暴雪的热门游戏在其他游戏机上发布，或者对在其他游戏机上推出的游戏收取更多费用。

路透社认为，此案反映了美国拜登政府对反垄断执法的强硬态度。不少反垄断专家则认为，由于微软自愿做出让步，以消除外界对其主导游戏市场的担忧，FTC面临着一场艰苦的战斗来说服法官阻止这笔交易。

4月，英国竞争与市场管理局（CMA）否决了此次收购。英国审查机构将焦点放在云游戏领域。尽管目前云游戏盘子很小，但英国方面认为其发展速度快、潜力大，收购动视暴雪或助力微软在该领域成为霸主。微软方面对此提交的补救措施也不能消除英国监管者的顾虑。

据其声明介绍，从2021年年初到2022年年底，英国云游戏的月活跃用户数增加了两倍多，预计到2026年全球云游戏市场价值将达到110亿英镑，在英国将达到10亿英镑。CMA认为，云游戏使得英国玩家不用购买昂贵的游戏主机和电脑，还能拥有更多的灵活选择游戏方式的机会，而放任微软在云游戏市场占据强势地位，或有损这一领域的创新。

由于CMA的决定具有全球约束力，微软正在对CMA的决定提出上诉。其认为CMA对微软云游戏服务中所占市场份额的评估存在“根本性错误”。此外，针对CMA对云游戏市场以及交易产生影响的理解，微软将提出抗辩。微软副总裁兼副法律顾问Rima Alaily表示，CMA高估云流对于游戏市场的作用以及微软在其中的地位，对已经获得行业和公众压倒性支持的解决方案加以排斥。

7月14日，CMA有所松口，决定将交易审查的最后期限推迟至8月29日，并表示其“准备考虑微软关于调整收购案的任何提议”。CMA将允许微软提交调整交易计划的方案，并将依据过去的工作结果对收购案展开新的审查，尽力在8月29日前完成审查。

国服回归疑云

自2022年11月发布与网易的解约公告后，暴雪方面一直未放弃寻找下一个国服代理，并且公告称“已与多个潜在合作方展开了会谈”，但目前尚无最终接盘方。

然而微软向来看好中国市场，这一交易获得中国方面的“放行”，动视暴雪方面也回应称非常重视中国市场，未来会给中国玩家带来更多选择。

动视暴雪发言人表示：“我们很高兴看到中国与其他几十个主要国家一样对游戏行业内的更多竞争表示欢迎。中国市场监管总局利用事实与数据得出了正确的结论，无条件通过了我们与微软的合并。我们很重视中国市场，期待通过这次收购为他们带来新的选择和实惠。”

在暴雪国服全家桶停服已经近半年之际。7月15日，暴雪总裁 Mike Ybarra 在直播中一反常态地正面回复了关于暴雪游戏国服的问题，给了中国玩家一些信心。

当日直播中，有网友问及今年中国服务器能否重开，Mike Ybarra回复称：“我非常想让中国服务器尽快回归，相信我，我会尽我所能来实现这一点。”而在此前，Mike Ybarra 一直闭口不谈国服一事，对于其他人提出的类似问题也是直接回避。业界猜测此次回应或许得益于暴雪收购案可预见的“曙光”。