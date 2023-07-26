今年三月，马来西亚国际贸易与工业部（MITI）宣布批准了特斯拉向马来西亚进口纯电电动汽车的申请。而就在上周，特斯拉也携Model Y如约在马来西亚开卖。

不可否认，随着特斯拉的进入，马来西亚的电动汽车和传统燃油车领域无疑会随之受到一定的影响。而一位来自艾芬黄氏投资银行（Affin Hwang Investment Bank）的分析师认为，从价格的角度上来说，这种影响会是颠覆性的。

这位名为Afifah Ishak的分析师表示，特斯拉在马来西亚的定价优势会主要来源于以下两个方面——首先，D2C模式让特斯拉绕过了传统的经销商系统。这使得特斯拉能够降低成本并简化其销售流程。另一方面，并且也是最重要的原因，“特斯拉可以为其Model Y车型提供具有竞争力的定价，而不必担心会影响其现有产品线。”

她强调称，在马来西亚，其他车企的电动汽车品牌的价格往往会高于同类的燃油车车型。此外，她也补充道，马来西亚现有电动汽车品牌的价格远高于国际市场，而这会使得特斯拉的价格更具可比性。

“最终，我们认为，特斯拉的进入不仅会影响（马来西亚的）电动汽车领域，传统燃油车领域同样无法幸免。毕竟Model Y的价格区间也正在与C级和D级车形成竞争关系···”

目前，特斯拉Model Y在马来西亚的售价为19.9万林吉特至28.8万林吉特（约合31万至45万人民币）。Afifah认为，这会吸引大批人群的关注，特斯拉有望会在马来西亚收到可观的订单量。

她表示，马来西亚“电动汽车竞赛”的起源最初是受该国去年宣布的减税政策的刺激，而这其中包括截至25年12月的道路税等的税务减免。不过，如果要谈推动马来西亚电动汽车热潮到来的主要原因，当局提出的BEV Global Leaders项目（Peneraju Global Battery Electric Vehicle）则会是其中的关键所在。基于该项目，特斯拉可以绕过特许经营许可的要求，采用D2C的模式在马来西亚展开经营。

根据肯纳格投行（Kenanga Investment Bank）的一份研究预测，由于Model Y相对于同一细分市场竞争对手的价格更具竞争力，这位新面孔也会因此广受好评。

一位名为Wan Mustaqim Wan Ab Aziz的分析师指出，“我们相信这款知名电动汽车可能会在国内受到好评。然而，我们也预计，它不会在短期内对当地汽车行业构成重大威胁，因为超过70%的本地在售车辆的价格低于10万林吉特，且其中近40%低于5万林吉特。但我们也认为，随着充电基础设施在马来西亚的普及，它可能会同成功集团（Berjaya Auto Bhd，该集团曾与马自达组成联营企业，在当地组装马自达汽车）的燃油款SUV构成竞争。”

他表示，与紧凑型SUV细分市场（不包括中国品牌的电动汽车）中价格相近的竞争对手相比，Model Y的价格极具竞争力。

据悉，现已在马来西亚展开预订的Model Y预计将于明年一季度从上海超级工厂首次交付，预订量预计将超过2000辆，每年最高可达4000辆（平均等待时间约为6至8个月）。同时，特斯拉在马来西亚的下一款即将推出的车型预计为Model 3，其预计15万林吉特（约合23.6万人民币）的起售价将同样具有竞争力。

而除了价格，Wan也认为，本次特斯拉的进入也有望推进电动汽车的相关技术向马来西亚转移。

他讲到，“特斯拉在马来西亚的存在预计将为纯电汽车领域的工人提供熟练且薪酬更高的就业机会、增加本地公司在国内和特斯拉全球生态系统中的参与度、并战略性地促进马来西亚电气和电子生态系统、从而推进该国成为低碳出行相关技术的首选投资目的地。”

目前，特斯拉（马来西亚）也通过路线图公布了在该国的体验中心、服务&售后支持、以及充电基础设施的全面发展计划，希望在乘驾和超充网络方面为该国用户提供便捷无缝的体验——据介绍，特斯拉在该国现有10个充电站，并计划三年内至少拥有50个超级充电站，且其中至少30%可供其他品牌车辆使用。

另一方面，TA Securities分析师Angeline Chin指出，目前尚不清楚特斯拉是否会在马来西亚设立任何本地组装工厂或采购本地电动汽车零部件。不过，“如果这种情况得以发生，它将会加快马来西亚电动汽车生态系统的发展，并提高该国的可持续发展意识。”

正如上文所述，在马来西亚，特斯拉采取的是D2C直销模式，其中不涉及任何经销商，所有预订均在网上进行，其线下体验中心则会充当实体陈列室和交付中心。

尽管特斯拉来势汹汹，但从目前来看，Wan认为，考虑到Model Y同当地汽车平均售价之间的差距，在马来西亚，特斯拉取代燃油车的故事距结局仍有足够长的一段距离，并且，再加上当地缺乏电动汽车充电站以及电动汽车生态整体战略上的匮乏，现阶段，燃油车仍会占据主导地位。

以充电网络建设为例，他表示，其建设所需的批准流程和建成后所需的能源供应往往会成为其中的阻力。而他也进一步指出，电动汽车在马来西亚的根本问题仍然聚焦在缺乏建立强大的电动汽车生态整体战略方面，需要以此鼓励电动汽车在采用、技术、人才、以及相关产业方面的发展。当然，“尽管马来西亚的车轮在电动汽车赛道上转动之前还有许多问题需要解决，但拥有足够的充电站是关键的第一步。”

目前，该国只有大约1000个充电站可用。MITI预计，到今年年底这一数字有望提升至4000个。根据马来西亚的《2021−2030年低碳出行蓝图》规划，当地政府的目标是，到2025年，计划在该国安装1万个公共充电站（包含1000个直流充电站和9000个交流充电站）。

而相应的，马来西亚的电动汽车保有量已超过10万辆——这包括1万辆电动汽车、8万辆油电混动汽车、以及2700辆柴电混动汽车。“随着马来西亚注册电动汽车数量的不断增加，针对更多充电站的需求无疑会变得更加迫切”，Wan在一份调研报告中。

注：本文编译自动点国际文章《TESLA’S ENTRY INTO MALAYSIA COULD LEAD TO STRUCTURAL CHANGE IN LOCAL AUTOMOTIVE INDUSTRY BUT LACK OF CHARGING HUBS REMAINS A CHALLENGE》，原作者为Yimie Yong。