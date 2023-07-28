折叠屏技术自出现以来，一直被视为未来手机的发展趋势，然而，尽管近年来市场上的折叠屏手机数量越来越多，但这一技术仍然面临着一些挑战。即便如此，各大手机厂商们仍在不断投入力量，推出更加出色的折叠屏手机，力图打破市场瓶颈，进一步推动手机市场的整体发展。

从2022年开始，折叠屏手机市场的发展速度就开始加快。三星、华为、小米、OPPO等厂商纷纷推出了自己的折叠屏手机。这些手机大多采用了内折式设计，可以更好地保护屏幕，同时也更加美观。此外，这些手机的硬件配置和软件体验也得到了大幅提升，比如折叠屏的开合方式、软件适配等。

近日，三星正式发布了全新的折叠屏产品Galaxy Z Flip 5与Galaxy Z Fold 5。而同样在当月，荣耀发布了Magic V2，小米也已经高调官宣8月发布 MIX Fold 3。扎堆发布的背后，充分表明了厂商们对于折叠屏市场的看好和对于打造旗舰折叠屏产品的高度决心。

折叠屏努力进入主流视野

除了三星、华为这样的领先者，摩托罗拉、小米、OPPO、vivo、荣耀等，也都在折叠屏上持续发力。就连谷歌也在今年 I/O 开发者大会上推出了旗下首款折叠屏。

据Counterpoint第一季度报告看，全球智能手机出货量虽然同比下降14.2%，但折叠屏手机出货量却实现了同比增长64%，达到250万部。其中，中国市场的折叠屏手机出货量，更是同比大增117%达108万部，占全球市场份额的43.2%。IDC指出，以折叠屏为代表的高端市场保持了稳定增长。数据显示，第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达到23.1%，相比2022年同期逆势增长3.1个百分点。

近期，动点科技记者走访了上海多家手机品牌店，发现这些品牌都将折叠屏手机放在了显眼的展示位，消费者进店就能察觉。据不完全统计，仅在2022年，中国市场上市的折叠屏机型数量就达到了15款，涵盖了从内折叠到外折叠，从左右折叠和上下折叠的不同类型。中国市场是折叠屏的必争之地，也率先进行了技术迭代和价格下降的双重攻势。

铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一，关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题，直接影响消费者购买手机的意愿。铰链的设计可以影响屏幕的折叠角度和开合力度，如果设计不好可能会导致屏幕凸起或损坏。

为了实现更轻薄的铰链结构，在Magic V2上，铰链龙骨零件数量减少70%，轴盖采用了钛合金，在提升强度的同时，降低重量。作为三星第五代Galaxy折叠屏智能手机，Galaxy Z Fold 5也放弃了传统的U型铰链，采用新的水滴型铰链设计。

而价格方面，以华为 Mate X3（12+256GB）为例，其已经从前代的 17999 元起降到了 12999 元起。IDC中国高级分析师郭天翔表示，六月份发布小竖折产品已经降到 4000 元以下了，相当于中端直板手机的价格。比较贵的大的横折产品，以前基本上要 1 万多元，现在可能 7000 多元就可以买到。

业内人士表示，屏幕和铰链占据横折手机成本的七成左右，随着生产规模的扩大，未来折叠屏手机售价有望进一步下探。

阻力犹在

折叠屏手机市场的发展也并非一帆风顺。由于技术难度高，折叠屏手机的价格一直居高不下，这使得普通消费者很难承受。此外，折叠屏手机的耐久性和可靠性也受到了一些质疑，因为折叠屏手机的屏幕在反复折叠下容易损坏。这些问题都给折叠屏市场的发展带来了一定的挑战。

轻办公是折叠屏的典型场景。目前来说，折叠屏横折方案主攻有商务办公需求的用户，该群体对续航能力和更高效的信息呈现的要求显然更高，而大屏本身的屏幕功耗高于普通手机，但便携性又是该群体看中折叠屏的一个关键因素，盲目增加电池来促进续航提升显然也影响体验。这种两难困境目前还无解。

现阶段，市场上的折叠屏产品整体差异不算大。华为是国内的佼佼者，但在全球市场，三星MX业务总裁TM Roh对外表示，在2021年，三星出货了将近1000万台折叠屏手机。据了解，在北美，三星的Galaxy Z Flip系列（竖折屏）颇受欢迎，销量甚至已经超越自家传统直屏的S系列。

一开始，折叠屏通过外观形态的改变打造差异化体验来吸引消费者目光，自然紧抓各种噱头，外屏五花八门，营造了不少新鲜感。如今基调已定，还是需要更多的市场份额来佐证实力并进一步跑马圈地。

然而证券日报记者实地走访发现，由于需求快速攀升，折叠屏手机一机难求的情况已经持续了一段时间，一些品牌门店仅有样机展示，如果想要购买需提前订购。更有销售人员告诉记者：“如果要订购热门机款，溢价或高达40%。”

无论是饥饿营销还是产能制约，都将加剧消费者对于产品易得性的考验，从而与其错肩。折叠屏想要进一步普及，首先应该回归到一台常规手机应有的样子，尤其是价格。IDC中国高级分析师郭天翔指出，当前，消费者需求仍呈现比较疲软的状态，在各家产品同质化的情况下，外观的差异化、价格的优惠力度、拍照和视频效果将会成为消费者选购的首要考虑因素。

另一方面，目前折叠屏手机的使用成本较高，这也成为了普及的一大障碍。厂商需要积极探索新技术和新工艺，降低成本，从而让更多消费者能够接受。同时，折叠屏手机的屏幕容易损坏，为了避免这样的问题大量发生，提高产品的可靠性和耐久性，确保产品的质量和耐用性也很有必要。而软件方面，软件适配已经有厂商逐渐在努力安排，但厂商仍需要持续改善用户体验，提高产品的易用性和舒适度。

结语

折叠屏作为智能手机行业的新兴趋势，已经开始在市场上发挥作用。尽管折叠屏在市场上已经受到部分消费者青睐，但仍然面临许多挑战。对消费者而言，这些问题可能会影响他们对使用折叠屏手机的信心和偏好。因此品牌需要探索更多的解决方案，并进一步降低成本，以提升折叠屏手机的普及度，并为智能手机市场进入折叠屏时代带来更具创新性的产品。