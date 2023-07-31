2013年，Deepmind用AI模拟人类玩雅达利2600的经典游戏，在不依赖人类数据的前提下超越了人类玩家的水平；2016年的AlphaGo更是一战成名，成为首个击败人类围棋世界冠军的AI；此后，AI继续着自己让人惊讶的进化之旅，在《王者荣耀》《星际争霸2》和《Dota 2》中连续打败职业选手。

腾讯AI Lab游戏AI研发中心总监付强曾分享过一组数据：《王者荣耀》的AI“绝悟”初进入游戏时只会在泉水发呆，但两个小时后就能够打赢内置规则的传统AI；当学到20个小时后基本可以达到王者水准，而学习达到100多个小时后，“绝悟”已经可以在固定阵容上比较容易打赢职业选手。他表示，“绝悟”一天的训练量就相当于人打游戏150年，在游戏内的胜率更是超过了98%。

然而除了打游戏超越人类，AI在游戏生产的全流程，也日益发挥着重要作用，并产生了一些新的问题。

云厂商助力AI服务游戏

游戏开发者是云计算厂商天然的优质客户。数年来，云计算厂商已经做出大量努力吸引游戏开发者，但在今年的动作变得空前猛烈和坚决。在今年三月的游戏开发者大会（GDC）上，亚马逊宣布面向游戏开发者提供专用技术方案，涉及云端游戏开发、游戏服务器、游戏安全、游戏分析、实时运营，以及游戏人工智能与机器学习。

亚马逊称，开发者需要专门的方案把游戏开发搬迁到云端，并且采用远程和分布式游戏开发方法，来更快地让游戏上市。

在微软大中华区Azure事业部总经理陶然看来，游戏研发有三个基本要求：一是质量，二是成本，三是速度。在AIGC、大语言模型等技术出现之前，大部分游戏开发者、工作室需要在这三要素之间进行选择性侧重，很难全部兼顾，但随着AI快速发展，游戏工作室、开发者、发行商可以兼顾三者，高效进行新游戏迭代、研发、运维。

大模型层面，作为Azure云服务之一，微软提供独家OpenAI服务与Azure企业级OpenAI GPT模型访问，保证企业游戏用户可以高效、快速地访问OpenAI的基本大模型；开发层面，微软将OpenAI代入到每个游戏开发者的工具链中，包括GitHub（软件项目托管平台）等；运营层面，过去游戏运营、玩家数据分析更多使用商业智能，以后都将使用AI化、GPT化的方式；发行层面，微软通过Xbox、Windows生态持续欢迎和拥抱国内所有游戏开发者，帮助开发者触达全球所有游戏玩家进行变现。

游戏AI如何降本增效

从开发层面来看，传统的游戏AI要展现强大的应对能力，除了通过后台获取数据外，往往还会在属性数值方面进行增强。而纯自主性的AI是结合深度神经网络及强化学习方法，在设定任务目标后，通过AI之间的自我对弈训练，最终人为挑选后产生，其获取的数据范围及数值属性，与真实玩家间不存在差异。

目前，通过人工智能技术，NPC获得了自我学习的能力，游戏策划只需要给这些NPC赋予故事背景和人设，并设定好他们的行动空间，剩下的就可以交由AI，让其通过学习大数据完成智能水平的提升，从而让玩家体验到NPC的鲜活感。

以美国游戏厂商Rockstar为例，在旗下游戏《侠盗猎车手5》和《荒野大镖客2》中的NPC交互、人物建模、环境渲染等方面均用到了AIGC技术进行辅助开发。而在2021年的游戏开发者大会上，Rockstar也透露了公司内部正在探索机器学习技术。

与此同时，腾讯AI Lab将AIGC技术应用于MOBA、FPS、棋牌等游戏品类中，相关技术目前在旗下《王者荣耀》《和平精英》《使命召唤手游》等游戏中已有实际应用，在智能NPC、智能游戏角色动作等方面实现了AI化。

除了强化学习外，目前游戏AI还广泛涉及到自然语言处理、计算机视觉、语音合成、数据挖掘等多个领域，大大提升游戏团队的制作效率。例如通过语音合成表情技术，可以让游戏的角色通过配音直接输出角色表情，相比于传统人工手绘表情方案，工作效率能提升上百倍。

其次，使用AI技术可以快速地将演员或视频中角色的表情、动作等迁移到角色模型上，相比于传统的基于动作捕捉的方案，能显著地提升产出效率、降低制作成本；AI文图生成技术则可以让策划通过文本快速地生成和挑选一些合适的概念图，降低了策划跟美术之间的交流障碍，减少中间返工的成本等。甚至有游戏从业者表示，AI技术的快速发展，使得一些游戏公司在基础研发、美术上的费用可以大大减少。

在日常运营阶段，AI反外挂技术通过分析玩家在游戏中的行为数据，可以快速识别出异常行为玩家，从而作为传统反外挂技术的有效补充。网易伏羲游戏AI技术负责人陶建容曾在采访中表示，网易跟暴雪合作用AI技术检测并打击《魔兽世界》里的外挂和打金工作室，业务覆盖率达到75%以上，这意味着《魔兽世界》封禁的外挂名单里面有75%以上是伏羲AI找到的，检测准确率达到99%以上。

合规风险

AI的迅猛发展令业界感到激动不已，通过AI技术，游戏开发者可以创造出更具智能的游戏角色，实现真实而逼真的游戏体验。但合规仍是目前对于游戏AI冲击比较大的一个因素，AI技术在游戏领域的应用也面临着版权和隐私安全等一系列问题。

据了解，制作使用人工智能技术的游戏需要授权相关版权，确保游戏的内容不侵犯他人的知识产权。然而，一些开发者由于对版权问题的认识不足或是出于其他原因，未能获得必要的版权授权，导致他们的游戏在相关平台遭到禁止发行。

7月初，一些使用人工智能技术制作的游戏在Steam平台上被禁止发行，原因是开发者没有获得所有必要的版权。对此，Steam平台的运营商Valve公司回应称，他们正在学习和适应AI技术在游戏开发中的应用，并尝试将其纳入现有的审核政策中。

腾讯研究院在今年2月发布的《AIGC发展趋势报告2023：迎接人工智能的下一个时代》报告中也提到，由于AIGC训练的数据基本来源于互联网，其中可能包括个人隐私数据，且预训练模型强大的推理能力可能会导致个人隐私数据泄露的风险。

此外，利用AIGC技术学习玩家行为是游戏公司的一大方向。未成年人防沉迷政策进一步收紧，监管对未成年人游戏时长与付费均做严格限制，审查新规出台，苹果IDFA新政与《个人信息保护法》相继发布，包括玩家可以选择打开或关闭游戏推荐的开关。一方面AI可以在防沉迷环节中发挥价值，另一方面这些数据的制约也在一定程度上限制了AI的发挥。

结语

在AI技术大举“入侵”游戏行业，不少从业者开始担忧自己的未来，害怕被AI无差别地取代。对此，微软大中华区Azure事业部总经理陶然谈到游戏从业者的困惑时表示，微软认为，游戏开发是人类主导的创意行为。AI、大语言模型的能力作为先进技术，可以发挥“创作副驾”(CoPilot）辅助人类的功能，帮助人类加速游戏开发、创作、运营，甚至获取新玩家，但是AI永远不会替代人类进行游戏开发和创作。

然而，忧患意识下，游戏从业者仍需要继续关注新技术和新兴领域的发展，并不断提高自己的沟通能力和团队合作能力，才能在未来的工作中保持竞争力，并提供更高效、高质量的解决方案。