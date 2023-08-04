手机无线充电经过了多年的发展，已经为消费者所熟知，然而对于新能源车来说，无线充电并不是刚刚兴起的尝试。发展多年，电动汽车专用的无线充电由于没有得到大规模地运用而默默无闻。

6月份关于特斯拉的一则收购传闻近日得到证实。当地时间7月31日，特斯拉确认已完成对德国无线充电技术公司Wiferion的计划收购，同时该公司更名为Tesla Engineering Germany GmbH。这样的消息，无疑给了全球工业无线充电系统从业者一针强心剂。

工业无线充电布局在路上

特斯拉其实在今年的投资者日中就提到了无线充电的使用。它展示了一辆样车，车下疑似配备了充电平台。这笔交易的达成，暗示了特斯拉向无线充电设备的进军。

公开资料显示，Wiferion以生产工业电动汽车专用无线充电系统而闻名。该公司在德国成立于2015年，该公司是工业应用无线充电解决方案的先驱，为移动机器人、自动导引车（AGV）和其他电池供电设备提供无线充电系统。

去年，在与同样是电动汽车无线充电领域的佼佼者WiTricity达成全球许可协议后，Wiferion进入了北美市场，WiTricity去年通过一辆特斯拉Model 3向外界展示了无线充电技术。

2月7日，WiTricity公司宣布与中国宇通客车合作，为宇通的自动驾驶电动小巴小宇2.0提供无线充电服务。这标志着有史以来第一次将无线充电应用于自动驾驶电动公交车。

去年3月，沃尔沃官方称，其正在与合作伙伴一起，在城市使用环境测试车辆的无线充电功能。其无线充电信息显示，充电车辆只需停在嵌入道路中的无线充电装置上，即可自动启动充电功能，驾驶员无需下车。沃尔沃汽车研发主管Mats Moberg表示：“在真实的环境中尝试令人兴奋的新技术，并与选定的合作伙伴一起测试新的充电技术，是评估我们未来汽车替代充电方案的一个好方法。”

大众、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企均已开启了无线充电技术的研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。除此之外，万安科技、中电兴发、安洁科技、欣锐科技等公司也在布局电动车无线充电赛道。

市场诱人，国家鼓励

据全球市场研究机构Markets and Markets此前发布的报告，全球电动汽车无线充电市场规模，将从2020年的1600万美元增至2027年的2.34亿美元，年复合增长率将达46.8%。

而国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》直接明确，要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。此外，2021年10月11日国家标准化委员会发布了电动汽车无线充电系统第5、6、7部分，于2022年5月1日正式实施。此前国家标准化管理委员会公布了我国电动汽车无线充电的四项国家标准，规范了电动汽车无线充电系统在公共以及私人应用领域的技术要求、性能要求、功能要求、安全要求、通信协议、测试要求及试验方法、互操作性要求及测试方法、施工验收、运行维护等。

值得一提的是，近日国家电网杭州萧山亚运村充电站内，迎来杭州首辆搭载有无线充电系统并可实际应用的新能源汽车。该充电站配备了8个500千瓦大功率充电装置、8个无线充电停车位以及8个V2G充电桩，是全国首个同时拥有大功率、无线充电、V2G功能的充电站。

这个充电站的无线充电设备，即停即充，还可以看到车辆的实时充电状态，非常方便。通过车辆中控屏就能轻松查看充电功率、充电电压、充电电流等多种信息。

工作人员表示：“亚运村充电站的无线充电设施、原理，与我们日常生活中的手机、耳机实现无线充电类似，通过充电设施和汽车内的线圈，分别发射和接收电能。此外，汽车无线充电避免了接触式充电需考虑统一接口的麻烦、裸露导体存在的安全风险”。

商业化推广的优势与阻力

无线充电主要基于电磁感应原理，充电器与用电装置之间不用电线连接，直接通过磁场传递能量。无线充电可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式，小功率无线充电常采用电磁感应式，如对手机充电方式。大功率无线充电常采用磁场共振，由供电设备将能量传送至用电的装置，该装置使用接收到的能量对电池充电，并同时供其本身运作之用。

和手机一样，有线充电对于充电口和充电插头影响，主要来源于充电口的反复插拔，加上灰尘、水汽等不断进入接口，从而进一步加剧充电插头的磨损。一旦磨损，充电头与充电座对接后接触电阻将会增加，在充电时，发热量就会增加，一旦温度超了限值，就会启动过温保护，影响充电的效率甚至停止充电。而这个问题的解决可能需要更换充电头，大大增加了后期维护成本和操作难度。同时，无线充电减少接触带电物体，降低了触电风险，安全性得以提高。

如果借助于自动泊车技术赋能无线充电，实现自动停车、自动充电的功能，一定程度上能解放用户的双手。相对于有线充电，智能化程度更高。而且，采用集中式的功率模块布置，不会额外占用更多的空间。

但需要注意的是，无线充电摆脱了充电桩和充电线的限制，但相比于有线充电技术的充电功率差距甚远，有线快充功率可到100Kw或更高，而无线充电的功率水平大部分不超过有线充电的四分之一，也就是普通慢充水平，充电时间对于急需补能的用户并不友好。

其次无线充电是磁场和电场的相互转换，这一过程会产生大量电磁辐射，对于人体健康的影响将妨碍其进一步推广。再者，无线充电过程中和充电桩一样会产生巨大的能量损耗和大量的热量，随着功率的增大释放的热量也会更多，这也成为提升无线充电功率的一大技术难点。

更现实的问题，目前无线充电的成本是同等功率下车载充电机成本的4-5倍，对于整车来说成本压力过大，而且各主机厂和零部件厂到目前为止还没有挖掘出非无线充电不可的应用场景，也极大地限制了无线充电的进一步发展。

因此，技术和成本的问题仍是电车无线充电技术广泛应用的最大制约，此次特斯拉收购此类公司应该更多的是一种前瞻性布局。