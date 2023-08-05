随着互联网技术的不断发展，智能手机已经成为了人们生活中必不可少的一部分。在使用智能手机时，人们不仅会使用各种应用程序，还会进行各种在线支付、网上购物等操作。如果手机隐私泄露，可能会导致财产损失，甚至会威胁到个人安全。

人们对隐私安全的重视日益加深，用户对隐私保护的需求也在不断提高。华为作为一家全球性的ICT基础设施和智能终端供应商，自然要响应这一需求，提供更高级别的隐私安全保护功能。8月4日，HarmonyOS 4在华为开发者大会2023上正式发布，除了AI大模型赋能下的智慧体验，隐私安全功能的全新升级也引发了关注。

应用风险行为管控

自2021年起，华为开始构建HarmonyOS纯净生态端到端治理架构。在这一架构下，华为构建出健康纯净的安全生态，让开发者在一个良性的生态环境中获得最大收益，通过隐私中心、纯净模式为消费者带来更好的安全体验。

在HarmonyOS 2基础上，HarmonyOS 3对纯净模式进行全新升级，新增应用管控中心功能，可以智能识别应用的风险行为，如检测到病毒应用时，系统会主动建议用户立即卸载；对于存在风险的应用，系统会建议用户将其放入应用管控中心，被放入应用管控中心的应用可以正常运行，但无法访问用户的数据和敏感权限，如信息、通讯录等。

而HarmonyOS 4在此前的基础上进一步升级了应用管控中心。全新应用管控中心支持万能卡片，通过更显性可视化的卡片设计、实时的风险提醒和自动拦截，让用户更清楚的了解手机安全状态。全新应用管控中心还针对各个场景下的风险管控进行了优化，通过对应用权限的严格管控，保障用户隐私。

当用户误触诱导安装弹窗，不小心下载了应用，系统会主动拦截并提醒，用户可以选择取消安装；当用户主动安装可能存在风险的应用时，系统会自动将应用加入应用管控中心受控运行，如禁止其访问位置、麦克风等敏感权限，同时隐匿联系人、通话记录等隐私数据；当检测到应用在运行中存在有风险行为时如在用户不知情的情况下拉起其他应用，应用管控中心也会主动拦截。

此外，用户在应用管控中心中可查看7天内的应用安全报告，了解应用风险，及时调整应用权限，对风险行为进行管控。

应用跟踪管理

手机应用已经成为大部分用户获取资讯、购物消费等主要的阵地，目前仍存在部分应用开发者随意窃取用户信息的现象，开发者恶意跟踪用户使用行为，滥用数据推送广告，这不仅影响到了用户的日常使用体验，还威胁到了用户的个人隐私安全。

华为应用市场对上架应用（包括快应用）的管控包括开发者资质审核、应用上架前安全检测、应用上架后定期复测、下载安装检测、运行过程安全防护和用户反馈跟踪。

据了解，77.8%的用户在安装使用APP时很少或从未阅读隐私协议，一次次的疏忽让不少用户掉入个人信息被传送至第三方等多重隐私泄露的陷阱之中。当你通过华为应用市场安装并首次使用某款应用时，该应用会提示隐私政策，清晰地介绍相关业务对应需要获取的权限及数据，由你自主决定是否同意该应用获取权限及数据。同意获取后，你可以在使用过程中随时收回。

据中国互联网络信息中心《第49次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，有22.1%的网民遭遇个人信息泄露，个人信息泄露后，用户轻则被骚扰电话困扰，重则可能会遭遇电信诈骗、套路贷、敲诈勒索等恶性事件，导致人身财产安全受到侵害。

HarmonyOS 4全面升级了应用跟踪管理，提供细粒度管理功能，将开发者获取设备标识符的能力由无管控变为授权管控。应用跟踪管理提供了管理应用跟踪权限的统一入口，由用户选择是否允许应用程序跟踪自己在其他应用和网站的活动，决定个人信息是否被“互联”，将数据的选择权交还给用户。

无独有偶，首次下载完成iPhone中的App后，使用者也会收到应用的权限许可，只有当我们提供了相应的权限后，App才能帮助我们完成对应的功能。并且在iOS 14.5/iPadOS14.5后，苹果还加入了应用跟踪透明度隐私功能（App Tracking Transparency），开发只有获得用户的许可，才能出于广告或数据需求在其他公司的App和网站上跟踪用户数据。

小结

HarmonyOS起步时就从硬件层到应用层逐层构建了全方位的安全框架，通过软硬结合的芯片安全和系统安全能力，提升系统整体的安全能力。除了为用户提供更好的隐私安全体验，构建了纯净安全的鸿蒙生态外，在去年的开发者大会上，华为就将多年构建的系统安全和硬件安全能力，开放给了应用生态和设备生态伙伴，助力其高效地提升安全能力。

对于应用生态伙伴，华为开放了4大安全能力包，10+安全能力子集，对于设备生态伙伴，开放了3大硬件安全能力包，30多个安全能力子集，让合作伙伴在华为的全场景生态中，生态设备获得HarmonyOS隐私安全能力加持。

不得不说，在日益激烈的手机市场中，隐私安全功能已经成为消费者选择硬件设备时的重要考量因素之一。因此，华为提升隐私安全功能也是为了增强自身的市场竞争力，在手机市场艰难的存量竞争中吸引更多的消费者。