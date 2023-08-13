科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.08.07-2023.08.13）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管金融科技在新加坡的科创领域有着不言而喻的重要性，作为其分支之一，财富科技却也同样不容忽视。

不仅仅是本周刚获得3500万美元融资的Endowus，近段时间以来，在新加坡，以ADDX和Kristal为代表的财富科技初创公司同样在这个所谓的“融资寒冬”期间获得了规模不俗的融资注资（均为千万级美元）。当然，某种角度上来说，这些现象也并非偶然。在这些大额融资事件的背后，是当地财富科技领域近年来高速发展的结果。

据Endowus与毕马威于去年联合发布的一份报告显示，2021年间，新加坡财富科技行业中的投资规模已从2017年时的2300万美元增长到了超1.61亿美元，增幅近700%。作为对比，整个亚洲行业的同期增幅仅为100%（11亿美元至22亿美元），全球范围的增幅则为超200%（26.3亿美元至88亿美元）。

报告当时表示，新加坡呈现出如此增幅的主要推力在于当地提供线上投资工具和数字化咨询服务企业的不断兴起，而这也是对快速增长的高净值人士和超高净值人士群体的一种体现——其中2016年至2021年期间，两者在当地分别增长了126%和158%。

而作为这两类群体规模在新加坡快速增长的原因，报告也指出，新加坡强大的创新能力和金融科技生态的不断发展促进了亚洲其他区域的财富向此地流入。再加上其稳定的政治环境、优惠的税收政策、完善的IT基础设施、相对乐观的科技接受度、以及支持性的监管环境，新加坡所展现出的吸引力自然也在随之更加有力。而从这一点出发，数据显示，目前，新加坡已成为世界第三大财富中心，并在2021年期间积累了超1.5万亿美元的跨境财富。

展望未来，有观点预测，到2026年，亚洲有望超越欧洲成为世界第二大财富中心，且其高净值人士和超高净值人士的规模也将以最快速度增长。而在这个过程中，不难预测，至少在东南亚，新加坡也将会以自身的财富科技速度成为这里另一种象征。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

通过移动App使用金融科技服务的菲律宾用户将在今年年底达到近6000万：根据消费者信贷消费服务机构Digido日前发布的一份报告指出，到今年年底，通过移动App使用金融科技服务的菲律宾15岁以上的群体将会增长到总规模的72%，达到5930万人。作为背景，该群体在21年和22年的占比分别为64.4%和69.3%。

Apple Pay正式进入越南：苹果本周一宣布，其支付服务Apple Pay现已正式进入越南市场。此后，越南的iPhone、Apple Watch、iPad以及Mac用户可使用该支付服务进行消费支付。据了解，自周一开始，已有数千个地点接受了Apple Pay的支付服务。而作为背景，越南是继马来西亚和新加坡之后第三个支持Apple Pay的东南亚国家。

亿纬锂能马来西亚工厂动土：我国锂电池制造商亿纬锂能近日宣布，其马来西亚工厂动土仪式已于8月7日举行。亿纬锂能马来西亚工厂暨亿纬锂能第五十三工厂，为“国际化圆柱电池产业园”项目，投资不超过4.223亿美元，位于马来西亚吉打州居林县，项目主要生产电动工具、电动两轮车用21700圆柱电池。

Black Spade股东批准了同VinFast的业务合并：据悉，越南新能源车企VinFast和Black Spade本周四宣布，双方此前宣布的业务合并已在Black Spade股东特别大会上获得批准。VinFast在一份声明中表示，业务合并预计将于8月14日完成。据了解，合并完成后，VinFast 将会作为合并后的公司存在，其普通股和认股权证预计将于8月15日左右开始在纳斯达克股票市场展开交易，新股票代码分别为“VFS”和“VFSWW”。

富士康计划在印度或东南亚推出小型经济型汽车：中国台湾合约制造商富士康希望在印度或泰国生产一款新型小型电动汽车。这款全电动三座车的价格应在 10,000 至 20,000 美元（9,160 – 18,320 欧元）之间，主要针对亚洲的企业客户。富士康2020年电动汽车平台MIH负责人Jack Cheng告诉路透社，这款小型汽车目前正在开发中，并将基于MIH平台。目前正在与特许经营店、汽车租赁公司和快递服务公司进行预先谈判。富士康计划在 10 月份的东京车展上推出原型车。大约 18 至 24 个月后，预计将于 2025 年下半年在印度或泰国开始生产。之后，富士康计划再生产两款电动车型——一款六座和一款九座。

银联国际与马来西亚支付转接网络 PayNet 推进跨境二维码支付互联互通：继银联国际与马来西亚支付转接网络Payments Network（以下简称“PayNet”）6月签署框架协议后，近日，双方在上海签署合作协议，约定：一是实现中国钱包产品在马来西亚二维码商户全面受理；二是进一步实现马来西亚用户使用的钱包产品在全球银联二维码商户使用。截至目前，银联国际已与韩国、斯里兰卡、柬埔寨和越南等多国本地二维码网络达成互联互通合作。PayNet是马来西亚央行指定的二维码转接处理机构。银联国际与其约定，通过“网络互联互通”模式，实现当地所有二维码商户支持银联移动支付产品。未来，消费者使用境内和港澳版云闪付App，以及境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行App，都可在马来西亚的二维码商家支付。当地新增二维码受理商户也将默认支持银联标准钱包。

Plug and Play同新加坡企业发展局，促进新加坡初创公司在美国扩张：据悉，美国知名加速器机构Plug and Play与新加坡政府机构新加坡企业发展局（EnterpriseSG）合作，推出了名为全球创新联盟（GIA）旧金山加速计划的项目，从中为新加坡初创公司提供在旧金山进行探索和扩展其产品的机会。

Plug and Play在一份声明中表示，GIA是新加坡企业发展局的一项倡议，由新加坡和海外合作伙伴组成的网络，分布在主要的创新中心和关键需求市场，重点关注技术和创新。声明称，该计划将于今年 10月启动，旨在为新加坡的早期科技公司提供资源和知识，帮助它们在全球最大、最多元化的市场中茁壮成长。

投融资

新加坡财富管理平台Endowus获得3500万美元融资：Endowus成立于2017年，是一个同时可以向私人财富和公共养老金提供财富管理服务的数字财富平台，其盈利方式为平台咨询费。值得一提的是，Endowus使用的是基金经理而非自动化/机器人手段来为用户提供关于投资理财的咨询顾问服务。

最低0.7美元即可“买房”，房地产投资平台GORO获得100万美元融资：GORO于今年早些时候推出，是一家主打分式产权概念的房地产投资平台（fractional property marketplace），致力于降低投资房地产领域的投资门槛。作为其特点，GORO表示，用户可以以最低0.7美元的资金购买到房产中的一部分，并在房产得到出租或者售出时获得相应的收益。

观点&观察

领跑全球AI产业的背后，伦敦都有哪些必然：不久前，OpenAI宣布，将在伦敦开设其美国总部之外的首个海外办事处。作为原因，该公司认为，伦敦有着“充满活力的科技生态”和“杰出的人才（资源）”。并且其首席执行官Sam Altman也进一步指出，“我们将此次扩张视为吸引世界级人才、推动AGI发展和相关政策的创新契机。”

当然，也并不只是OpenAI，无论是更早之前DeepMind还是眼下的另一位“当红明星”Stability AI（旗下拥有知名的AIGC应用Stable Diffusion），伦敦所孕育和吸引的人工智能公司也都在日益涌现。而从这一点出发，面对当下如火如荼的人工智能热潮，在汇聚了众多选择之后，这座老牌城市显然有着其非偶然的一面。

发展生成式人工智能，东南亚准备好了么？：根据高盛的一份报告，在全球范围内，Gen AI产业的规模约为1500亿美元，这在全球软件产业6850亿美元的总规模中占据了22%的份额。目前，东南亚地区正在数字化转型和新兴应用方面展示出高光时刻。然而，把目光转到Gen AI领域，包括数据收集、人才供应、商业化、全球竞争、监管等方面的问题却也会是阻碍这一领域向前发展的因素。