科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.08.21-2023.08.27）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

提到马来西亚的创投生态，近段时间以来，这里最为人知的面孔可能会是它较其他东南亚国家更为活跃的政策动向。而在日前于杭州举办的《出海时刻》线下活动中，Vynn Capital创始合伙人兼管理合伙人蔡国豪先生却也从另一个角度对这个日益兴起的新兴市场进行了补充。

在企业的层面上，他表示，由于马来西亚的人口规模相对较小，该国的企业创始人也就往往会希望将业务版图放眼于整个东南亚市场。而作为这一诉求的体现，当外界发现有新的马来西亚初创企业出现的时候，这些企业很可能并不只是在关注马来西亚。相反，这里只是他们的一个起跑点，并且之后，这些企业会往泰国、印尼、新加坡发展···

从这一点出发，不难发现对马来西亚的初创公司来说，这里更多会像是一种以此触及到其他市场的节点。而这也在某种角度上契合了其作为“企业全球化的超级跳板”的观点——得益于该地区相对多元的社会环境和人口组成，马来西亚能够相对便利的连接到包含东南亚海内外在内的更广泛的区域市场。

不过，从现实上来看，马来西亚企业的这种出发点以及该地区所具备的独特环境优势却也会在某种程度上促使自身将重心转移到其他区域（一个相似但可能并不是基于这个出发点的例子便是从马来西亚“诞生”但又“迁至”新加坡的Grab），毕竟对企业而言，邻国所具备的市场环境——比如印尼的人口和新加坡的生态成熟度会更具吸引力。而在这些条件的综合之下，马来西亚可能更多的会意味着是一种“始发站”。

当然，这一潜在现象也在逐渐引起马来西亚当局的重视。作为其最为直观的体现，便是本文开头所提到的当局近年来为支持当地科创生态发展而积极出台的一系列政策举动，希望以此将更多企业“吸引”在本地。并且不难发现，这也将会成为接下来很长一点时间内我们所看到的一段关于马来西亚的主要缩影。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

VNG计划在纳斯达克上市：据外媒援引知情人士消息表示，越南互联网巨头VNG Group正计划通过IPO募资1.5亿美元，并以“VNG”代码在纳斯达克全球精选市场上市。据悉，VNG已向SEC提交了F-1表格注册声明，不过该文件尚未被SEC宣布生效。据了解，VNG的离岸上市将通过VNG Limited公司完成，其股票潜在发行规模和价格范围尚未确定。

越南加入东南亚多国区域支付互联互通倡议：据悉，越南央行（越南国家银行，SBV）已于本周正式加入了区域支付互联互通倡议（RPC）。而作为这一倡议的背景，去年11月底，印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾五国央行机构曾在印尼联合签署了一项旨在加强区域支付连通性的谅解备忘录（亦即RPC），以促进在各国之间进行更快、更实惠、更透明以及更具包容性的跨境支付行为。

据介绍，本次合作涵盖多种方式，包括二维码和基于快速支付的跨境支付。而随着SBV的加入，RPC在东盟范围内的成员央行已从5家增至6家。根据声明，这一伙伴关系旨在进一步促进东盟地区疫情后的经济活动——如推动旅游业和其他服务业的发展。此外，本次扩张也有望将惠及对该地区经济增长至关重要的中小企业。

投融资

这家印尼两轮EV公司获得了5000万美元融资：IMG是印度尼西亚能源公司Indika Energy、Alpha JWC Ventures和Horizons Ventures的合资企业，成立于2022年，主要专注于两轮EV产品领域，且IMG已经在旗下的ALVA品牌下推出了2款两轮EV产品——ALVA ONE和ALVA CERVO（二者的售价分别为3649万和3775万印尼盾，分别约合1.74万和1.8万人民币）。

值得一提的，IMG在ALVA的官网中指出，IMG本身的成立不仅仅只是为了建立一个两轮车品牌，更在于希望从中打造出相应的支持生态系统（包括EV基础设施）。而当前，据介绍，在产能方面，ALVA在西爪哇的制造工厂年产能可达10万台。

二手电子设备交易平台CompAsia完成新一轮融资：CompAsia成立于2016年，主要通过旗下一站式平台为用户提供二手电子设备的交易及购买服务（有观点称该公司为东南亚最大的综合电商平台）。据介绍，自19年到22年以来，CompAsia已采购和交易了超210万台二手移动设备。而在市场拓展方面，该公司透露，已经在10个国家和地区展开了相关业务。

用数字化技术评估大脑认知健康的Neurowyzr获得210万美元融资：Neurowyzr成立于2019年，致力于通过其云SaaS平台帮助用户辅助评估其认知状况（如即时记忆、工作记忆、注意力等）。据介绍，相比于会受到测试者偏差干扰的书面测试以及价格昂贵的MRI/CT扫描，Neurowyzr旗下专为健康检查中心和诊所设计的测试工具DBFS具备价格更低且流程更快的优势——根据Neurowyzr官网，DBFS仅需15到20分钟即可完成测验，且成本可较书面纸笔测试低10倍（后者往往需要经过培训的专业人员以及相关仪器的辅助）。

数字收据解决方案提供商Pi-xcels获得170万美元融资：Pi-xcels成立于2021年，主要通过其基于NFC技术的数字收据解决方案帮助商家/企业向智能手机用户开具交互式电子收据。Pi-xcels称，通过该方案（商家需拥有Pi-xcels的POS机），用户无需下载应用程序、扫描二维码或共享个人信息即可完成此操作。并且商家也可以在消除纸张浪费现象、获取购物者数据的同时，把电子收据作为一种营销渠道，从而提升购物者的售前和售后体验。

活动

《出海时刻》杭州论坛：走进东南亚，走进瞬息万变的趋势、挑战与机遇：2023年8月8日，由动点科技主办、杭州拱墅国投产业发展有限公司大力支持的《出海时刻》杭州论坛在杭州市拱墅区国投大厦成功举办。

作为《出海时刻》的首期线下活动，本次论坛邀请到了涂鸦智能亚太大区总经理罗志军、relay.club首席执行官兼联合创始人Jim Fields、Vynn Capital（玮颖资本）创始合伙人兼管理合伙人蔡国豪Victor作为嘉宾出席，基于《后出海时代，探寻东南亚的下一片蓝海》的活动主题，嘉宾们围绕东南亚市场的科技创新与当下如火如荼的出海热潮进行了深入的对话与分享。