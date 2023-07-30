科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.07.24-2023.07.30）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

开始本期的正文之前，笔者大致回顾了一下，今年以来，在以马来西亚当局（而不仅仅是初创公司）为主角的内容中，它所出现的频次显然变得更加频繁。并且在本栏目的保留节目、每周回顾的标题中，马来西亚的身影也同样正在多了起来（如果算上间接的，这个数量可能还要多上一些——具体可点击文章顶部的“马来西亚”标签查阅，这里笔者就不再过多赘述）。

于此，我们难免会产生一些疑惑，并且这个疑惑也可以被放到更大一些的时间范围之内——就科技创投领域来说，马来西亚的态度似乎正在变得更加积极，甚至相比于东南亚创投圈的常客——新加坡和印尼来说，它也显得“过于主动”。针对这个疑惑，我们或许可以从马来西亚总理本周的表态中得到一些解答。

他在一份讲话中指出，“马来西亚必须从在过去衰落但又在现今快速崛起的国家中吸取教训。无论与否，我们都必须成为区域经济强国。 我们要放眼全球，推动经济国际化，以创造繁荣。这样，我们就有望在中期内实现为成为世界前30大经济体所设定的目标···”

为了实现这一目标，他也介绍称，马来西亚需要与邻国建立更大的经济一体化、超越自由贸易协定、开展新工业总体规划&促进提供高附加值的（经济）活动、以及推出基于结果的税收激励措施从而支持和奖励专注于高影响力活动的公司。

而从这一点出发，自然而然地，我们也正随之越来越多地见证到马来西亚在促进外资投资（比如特斯拉）、推进科创生态发展（比如本周和此前的投资计划）、推动能源结构及产业转型（比如不久前的数据中心野望和本地电动产业扶持政策）等方面的举措。

当然，从现实角度上来看，这些雄心壮志的落地不可避免的会面临着时间的约束，并且随着东南亚其他国家的奋起直追，比如“东南亚VIP”中的越南及菲律宾，马来西亚所面临的竞争也将会随之愈发激烈。然而，从某种角度上来说，面对正在逐渐步入黄金时代的东南亚，马来西亚却也才刚刚翻开属于它的剧本。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

产业&动态

印尼计划推出电动汽车投资激励措施，正与比亚迪、特斯拉等车企商谈：据路透社消息，印度尼西亚海洋与投资统筹部长卢胡特・潘查伊坦 (Luhut Pandjaitan) 日前表示，印尼正在敲定一套新的激励措施，以吸引电动汽车制造商的投资。他还补充说，政府正在与特斯拉和比亚迪等大公司进行谈判。据称，印尼激励措施将以泰国和越南提供的激励措施为基准，但没有提供具体细节。“明天我们将最终确定我们将给予在印度尼西亚进行任何 EV 投资的激励措施，”卢胡特说道，他还表示他们正在等待总统佐科・维多多的批准。卢胡特补充说，他将于周四在中国成都会见比亚迪高管，并计划于 8 月 3 日在美国加利福尼亚州与特斯拉 CEO 埃隆・马斯克会面。

亚马逊全球开店在新加坡推出“品牌启航”支持计划，助力新加坡企业出海全球：据报道，亚马逊全球开店（Amazon Global Selling）与新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）和新加坡工商联合总会（SBF）合作推出了“亚马逊全球开店跨境电商品牌启航”（Amazon Global Selling Singapore Cross-border Brand Launchpad）计划，旨在帮助中小微企业（MSME）掌握跨境销售技能，抓住跨境电商领域的新兴机会，建立长期的全球业务。

据了解，该计划是亚马逊全球开店在新加坡的首个计划，计划在未来两年内支持超100家新加坡本地中小微企业通过亚马逊全球开店扩大品牌规模。此外，据透露，该计划也将帮助至少300家新加坡公司账务跨境电商知识。

马来西亚现已正式接入星链：据悉，本周，马斯克创办的卫星互联网通信服务“星链（Starlink）”现已在马来西亚正式推出。此后，马来西亚称为星链在全球范围内的第60个接入国。据介绍，该服务在马来西亚的每月订阅价格为220林吉特（约合345元人民币），提供高达100Mbps的下载速度。据了解，该计划无需签订合同，用户只需购买相关星链套件即可（套件价格为2300林吉特）。

三家新加坡电信运营商宣布将在次年7月31日停用3G服务：据悉，新加坡移动网络运营商M1、Singtel和StarHub周三表示，2024年7月31日起，三家机构将停用旗下所有3G服务，其中包括语音、短信和数据。三家公司在一份联合声明中表示，随着3G网络的退役，移动运营商将能够重新利用一些被释放的频谱来改善5G服务，从而提供更快的速度、更高效的数据吞吐量，并增强安全性和可靠性。

据了解，目前新加坡近99%的移动用户使用的是4G/5G服务。而截至今年4月，3G用户基数约占当地移动用户总数的1%，并且正在呈现下降趋势。

菜鸟在雅加达正式启用其东南亚最大的智慧物流枢纽cHub：据悉，7月27日，菜鸟在东南亚最大的智慧物流枢纽——印度尼西亚雅加达cHub正式启用，而这也是菜鸟在印度尼西亚的第一笔物流基础设施投资。据了解，cHub位于雅加达东部贝卡西县的GIIC Deltamas Cikarang，项目整体占地面积约32公顷，规划有17万平方米的高标准仓库。菜鸟副总裁徐跃东表示，菜鸟看到了东南亚市场的巨大潜力，也一直积极推进该区域物流网络的投资与建设，以满足当地企业的需求。目前，除印尼cHub外，菜鸟也在泰国、越南等地布局cHub海外本地仓网。

印尼计划对电商平台中低于100美元的进口商品设置禁令：据外媒报道，印尼贸易部正计划对该国电商平台的商品进行进口限制，并正着手修订相关的贸易法规。

印尼相关官员表示，新规则将有助于保护印尼本地的中小微企业。同时，该官员也透露，就正在修订的政策法规而言，其中有一项会涉及进口商品的价格——基于这项修订，该部门将禁止外国商家在电商平台中销售价格低于100美元的商品。目前，这些法规正在修订中，新规有望于下个月协调完毕后对外公布，并在之后被安排实施。

马来西亚当局及GLIC将投资10亿林吉特支持初创公司和科技企业家：据悉，马来西亚总理表示，马来西亚政府和政府关联投资公司（GLIC）将投资10亿林吉特的额外资金以支持当地初创企业和科技企业家。他指出，该举措是新经济路线图下的多项举措之一，其中包括确保为公司发展的每个阶段提供资金，同时扩大企业黑客马拉松 (Corporate Hackathon) 和 MYHackathon 等项目的实施。根据《2023年全球创业生态系统》报告，马来西亚在全球排名第20位。同时，在2020年上半年至2022年间，马来西亚初创生态系统的估值为460亿美元。

值得一提的是，马来西亚总理也进一步指出，（马来西亚）资本市场还需要“更加活跃”，让更多公司上市，从而催生新的本地独角兽。

投融资

越南金融科技公司GIMO完成1710万美元A轮融资：GIMO于2021年推出（创立于2019年），是一家主打EWA（Earned Wage Access，随时赚随时取）薪资发放模式的金融科技初创公司，主要通过旗下与公司薪资系统相集成的应用程序帮助员工即时获得工资。同时，用户也可以通过该应用跟踪其每日收入，并从中收到个人理财建议。目前，GIMO正服务于越南当地的100多家大中型跨国制造企业，涉及近50万名员工。

气候科技初创公司Zuno Carbon获得250万美元种子轮融资：Zuno Carbon成立于2020年，是一家脱碳解决方案提供商。公司旗下拥有一个名为Veridis的ESG平台和一个名为PEMS.ai的排放检测软件，可以帮助企业跟踪和报告其温室气体排放，并基于平台收集到的数据，结合相关报告为公司提供可行性建议。

新加坡支付与财资管理方案提供商寻汇SUNRATE完成D-2轮融资：总部位于新加坡的数字化全球支付与财资管理解决方案提供商寻汇SUNRATE今日宣布完成D-2轮融资，本轮融资由Sequoia Capital Southeast Asia（现名为Peak XV Partners）领投，Prosperity7 Ventures、Softbank Ventures Asia等原有股东跟投。本轮融资所得资金将用于推动技术创新、深化产品和服务、引进行业顶尖人才以及灵活探索更多战略机遇，从而帮助寻汇SUNRATE加速其全球扩张计划

观点&观察

特斯拉来马来西亚了，然后呢？：今年三月，马来西亚国际贸易与工业部（MITI）宣布批准了特斯拉向马来西亚进口纯电电动汽车的申请。而就在上周，特斯拉也携Model Y如约在马来西亚开卖。

不可否认，随着特斯拉的进入，马来西亚的电动汽车和传统燃油车领域无疑会随之受到一定的影响。而一位来自艾芬黄氏投资银行（Affin Hwang Investment Bank）的分析师认为，从价格的角度上来说，这种影响会是颠覆性的。

活动

线下活动预告｜《出海时刻》杭州站：后出海时代，探寻东南亚的新蓝海：历经了一年多的线上直播对话后，接下来，我们也希望将《出海时刻》带到线下，和到场嘉宾及到场观众近距离分享关于东南亚、关于企业出海、关于机遇与挑战的思考和感悟。作为《出海时刻》线下系列活动的首站，本次，我们将随着卢刚博士的步伐来到杭州，并携手企业出海领域中有着深刻实践的业界领袖，共同探讨后出海时代下东南亚市场中的趋势和下一片蓝海。8月8日，我们期待您的到来！