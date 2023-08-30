今日凌晨，苹果秋季发布会邀请函释出，意在告诉所有人今年发布会将在北京时间9月13日凌晨1点召开。按照外界普遍预测，此次发布会的重头戏将是iPhone 15系列。

然而，8月29日中午，华为终端官博宣布，华为Mate系列手机累计发货达到一亿台。同时未发先售，在华为商城上线HUAWEI Mate60 Pro新机，让部分消费者提前体验。此消息一出，引发互联网关注的同时，也给了苹果新机极大的压力。

华为葫芦里卖的什么药

在没有举办发布会，甚至没有预热的情况下，直接将新一代的旗舰手机上线开售，是史无前例的做法，华为就是这样将Mate60 Pro突然推至大众面前。今日上午，有记者在深圳走访了万象天地的华为全球旗舰店，他在询问过店员后，对方表示昨日有货，但今日线下已无货，且预定大概要一周时间。

排队预约购置Mate60 Pro的人群 图源：Ward Zhou

之前网传华为新机将会用上5G，但目前官方没有给出明确信息。不过就网传的测速图片来看，上下行的速率已经达到了 5G的标准，预计已用上了国产5G基带。芯片方面，华为也没有过多披露，网络上普遍猜测是麒麟 9000s，但还没有得到华为方面的确认。另外这款产品还首发了卫星通话功能，可以在没有信号的情况下打电话。

据产业链人士透露，华为Mate60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台，远超前期产品。另有产业链人士称，华为今年全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。

2022年全年，华为预计实现销售收入6369亿元，终端业务整体呈下行态势，但下行趋势放缓。IDC此前发布的数据显示，2022年华为在国内市场份额为8.8%，排名第六。前五名分别为vivo、荣耀、OPPO、苹果和小米。今年第二季度中国手机市场销量报告则显示，华为和小米同时位列第五，市场份额回归至13%。

华为CEO余承东8月初在2023年华为开发者大会上表示，华为手机走在回归道路上。伴随着P60系列的发布，华为在中国高端智能手机的份额回到了前二，华为手机市场份额快速增长。种种迹象表明，华为手机正在酝酿夺回失去的市场份额。

市场人士预期，华为手机去年出货量约为2800万台，今年恢复了P系列和Mate系列双旗舰的更新节奏，今年的出货量有望实现同比翻倍，市场份额尤其是在高端市场的占有率有望进一步提升。

国泰君安甚至表示，华为Mate60 Pro正式上线，未来有望引领华为手机销量高增长，推荐华为相关产业链。华为Mate60 Pro新机发布，技术不断突破塑造极强产品力，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。

诸多更新已无悬念，苹果将承压

从目前曝光的信息来看，今年iPhone 15 Pro系列机型将带来一些可喜变化，除了芯片方面，用 Type-C 接口替换延续多年的 lightning 接口，加入潜望式镜头，用钛金属来降低重量并提高强度……然而苹果近几年的挤牙膏策略一直为人所诟病，奈何华为被制裁后，苹果在高端市场缺乏竞争对手，从而大升级意愿不强烈。

然而研究机构Omdia数据显示，今年全球智能手机出货量将同比下降6%至11.5亿部，创十年来最差表现。

由于众多升级带来的成本上升，一些供应链人士声称苹果今年或对iPhone至少涨价100美元。这一价格涨幅在消费力不足的当前，很容易将一些价格敏感的用户拒之门外。此前，苹果在iPhone XR 上就因为不合理的定价致使产品销量下滑，如果继续贸贸然涨价，可能会在逐渐回血的华为和其他安卓品牌的围剿下，失去一些市场份额。

此外，在苹果发布会官宣之前，海通国际证券分析师 Jeff Pu 就表示，由于供应限制问题，新款 iPhone 的产量预测将从 8300 万部下调至 7700 万部。同时，日本瑞穗银行分析师也将 iPhone 15 的产量预期从 8400 万部调整为 7300 万部。

本周还有分析师称，苹果将把 iPhone 15 Pro Max 的上市发货推迟到 10 月份，其他型号预计将于 9 月 22 日起开售。这一消息进一步加剧了市场对于 iPhone 15 出货量下调的担忧。

当然也出现了一些不一样的声音。郭明錤最新预测称，苹果有望在2024年超过三星成为全球出货量最大的智能手机厂商。他表示，三星今年的出货量已经砍至2.2亿部，如果苹果维持到2024年下半年iPhone订单不变，那么今年的出货量可达2.2亿部至2.25亿部。

郭明錤称，苹果对2024年iPhone出货量的最新目标设立为2.5亿部，届时苹果有望成为全球出货量最大的智能手机品牌。他还称，苹果股价近期也有望迎来反弹。

结语

无论如何，华为常规更新节奏的回归都可能会对苹果 iPhone 15 系列造成一定的压力。华为在制裁前已经占据国内手机市场份额半壁江山，同时在高端市场也一度与苹果分庭抗礼。如今随着 HarmonyOS 4 的推出，其日渐完善的生态系统，也正为其硬件加分，从而吸引一部分高端市场用户的注意力，对苹果的主要市场产生一定的冲击。