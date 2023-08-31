近日，台媒称华硕在不久前发售的Zenfone 10手机将会是Zenfone系列的“绝唱”，日后 Zenfone 团队将被合并到其他部门，或者直接进入 ROG 团队。华硕方面日前回应此传言不实。华硕表示，一直以来对手机事业及客户有着深远的承诺，如同今年第二季法人说明会所阐述，未来将持续更新ROG及Zenfone两大产品线。

作为曾经全球最大电脑OEM及ODM制造商，华硕2019年其品牌价值达15.49亿美元，位列中国台湾第一。但如今，其除了手机业务的不景气，PC 业务亦遭遇考验。

手机业务低迷但不愿放弃

据悉，华硕手机现有 ROG、Zenfone 两个系列，Zenfone是华硕旗下的小屏旗舰手机产品线。系列最新产品Zenfone 10（不在中国内地销售）起售价是699.99美元（约合人民币5100元，8GB 128GB），价格上已经达到高端机门槛。

由于疫情和通货膨胀造成消费信心低迷，华硕手机出货量从2021年约80万部，降到2022年约60万部。因为销量少，用于迭代研发的资金就少，那么迭代机型就难免挤牙膏。华硕 Zenfone 10 的屏幕、影像、电池等方面配置跟上代产品相比升级不大。本来就没能跻身主流手机之列，如此定价，很难跟小米、oppo 和 vivo 等品牌竞争。

即便如此，华硕手机整体的策略已经是经过了深思熟虑的，其还有 ROG 系列的游戏手机来维持移动端业务。一般而言，现在市场上主流的手机品牌都在主攻影像和折叠屏，然而影像方面的调教不仅难度高花费大，而且使得手机内部空间吃紧，不管是重量还是外形都很难权衡。

而游戏手机则门槛相对较低。目前市面上中端价位的游戏手机基本上就可以满足大多数的游戏性能需求，而高端机普遍镜头模组更大，占用机身内部更多，在散热等方面的影响下，可能游戏方面的权衡还不如中端价位的游戏手机。

或许正因此，华硕不愿意放弃手机业务。毕竟华硕先前已经在该领域投入了大量的研发资源和市场资源。如果华硕放弃手机业务，就意味着这些投入都打了水漂，这无疑不符合华硕的商业利益。

其次，华硕并不认为自己的手机业务没有发展前景。虽然华硕手机业务在一段时间内表现不佳，但华硕一直在努力调整和优化其手机业务，包括推出针对专业用户的新品，以满足特定用户群体的需求。

智能手机业务是当今科技行业中非常重要的一部分，而且华硕也有在该领域竞争的技术实力和产品实力。如果华硕完全放弃手机业务，可能会失去在移动设备市场的竞争力，因此，华硕此次的声明也暗示了其暂时不愿意放弃手机业务。

受大环境和新兴品牌影响，PC业务难挨

此前华硕 7 月份对 PC 部门大规模裁员，也波及大陆的苏州 PC 部门。据台媒报道，虽然华硕一再强调不是裁员，但7月却大砍PC部门员工，受影响的员工包括苏州与中国台湾的团队。7月华硕员工爆料称，华硕PC部门很多员工转移到服务器部门，却必须接受降职、降薪等不合理条件。未成功转移部门的员工，从7月28日起拿优退离职。

知情人士透露，华硕裁员的步伐并没有因此放缓，“8月25日商用部门陆续有单位被整体叫到楼下，包括工程师、采购在内的单位直接被砍半。”

据此前华硕内部信显示，商用团队规划合并到手机产品部门。知情人士称，有员工才合并到手机部门，结果还是被裁掉。原先华硕对外声明，组织重整后人力资源部门会内部整合职位，但实际上并没有主动进行人员调整，员工需要自己找职位空缺。

据悉，为应对市场环境的变化，华硕今年进行了业务组织调整，把PC系统事业群和电竞电脑事业群合并，并改组为消费产品部门，自今年7月起生效。来自中国台湾媒体的报道显示，华硕PC业务包括台湾以及苏州团队，但是苏州华硕的人力在新组织中没有位置，超百人的中国台湾籍工程师或本地工程师被调整。

可见，华硕在PC业务上面临了一些挑战和压力。在宏观经济环境不景气的情况下，全球的PC需求也会相应减少。这不仅影响了华硕的销售，也对整个行业造成了影响。而且，全球范围内的芯片短缺问题影响了华硕的生产和供应链管理。

IDC分析师汤姆·麦内利曾表示，随着PC销售的萎缩，整个市场正在向四大PC商集中，也就是联想、惠普、戴尔、苹果。因此，在当前5到10名的厂商中很可能有两家退出。而华硕就身在其中。

不得不说，华为、小米等新晋PC厂商的崛起，对传统PC厂商造成了冲击。首先，华为、小米等PC厂商凭借其在手机领域的品牌影响力和市场份额，迅速在PC市场获得了一席之地。这些厂商在产品设计、性能、价格等方面与传统PC厂商相比具有一定的优势，对传统PC厂商形成了竞争压力。

其次，华为、小米等厂商的进入也加速了PC市场的竞争。这些新晋厂商不仅在传统PC市场展开竞争，还通过推出新型PC产品，如笔记本电脑、平板电脑等，进一步抢占了传统PC厂商的市场份额。

另外，传统PC厂商在过去的二三十年中主要基于Windows+X86的体系进行微创新，而更多的创新和演进则变成了Windows的演进发展以及X86体系自身的创新。这种发展模式可能使得传统PC厂商在面对新的竞争形势时反应不够敏捷，难以快速适应市场变化。

结语

在激烈的市场竞争中，手机和PC业务的低迷使得华硕经营状况产生了较大起伏，但消费者需求的变化仍然存在。

随着移动设备的快速发展和普及，游戏手机在细分市场仍有拥趸，但也面临着市场需求下降的挑战。另一方面，近年来，整个PC市场并不景气，许多品牌都在努力寻找突破口。华硕作为PC行业的知名企业之一，其PC业务的表现对整个公司的运营和盈利能力产生了重要影响。然而，由于技术更新换代和市场竞争的加剧，华硕PC业务的销量和市场份额都难以复制此前的辉煌。

面对这些焦虑点，华硕需要积极应对市场变化，重新调整产品战略和业务模式，加强创新和技术投入，提供更具竞争力的产品和解决方案。此外，他们还可以加强与供应商和合作伙伴的合作，提高生产效率和降低成本。通过优化供应链管理和提高产品力，华硕还有望恢复PC业务的势头。