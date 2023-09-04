科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2023.08.28-2023.09.03）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在过去的这一周期间，东南亚的电商大战中出乎意料但又意料之中地迎来了另一位国内电商巨头。

上周早些时候，拼多多旗下的跨境电商平台Temu悄然登陆菲律宾（和智利），并于此正式展开服务。据介绍，同其他地区一样，Temu将通过其典型的大幅折扣和免费配送策略（合作的第三方物流商为极兔速递）、以及50比索到1500比索的主打商品价格区间（约合6块到192块人民币）为其东南亚首站带来一贯的廉价购物体验。

作为本次入局的背景，一方面，在此之前，这个刚诞生才几乎一岁之久的“新面孔”刚刚把它的全球版图扩张到30多个国家和地区中（加上此次的菲律宾和智利，该平台已覆盖全球37个国家和地区）。另一方面，也就在不久前（2个多月前），刚有消息指出Temu疑似正在调查进入东南亚市场的潜在可能，尽管它当时并未表示出任何的明确迹象。

而在更大的层面上，随着Temu的进入，对现阶段东南亚电商市场而言，这里俨然已经集齐了几家为我们所熟知的电商选手——他们分别是坐拥Lazada的阿里和对此寄以厚望的TikTok Shop（虽然京东刚于今年初关闭了其印尼和泰国电商站点），以及可能稍显低调但同样对这里抱有不俗期待的唯品会（去年年底在东南亚低调上线）。于此，某种程度上来说，我们似乎也正在见证一些已经见证过了的情节。

当然，作为这一剧情走向的出发点，除了东南亚加速发展的数字化进程与当地较低的电商渗透率之间所呈现出的可观发展空间，不难发现国内市场的增长放缓也是促使这种“邂逅东南亚”剧情发生的一种动力所在——尽管当前的东南亚电商市场已经较之前成熟了许多，但这里却远不如国内市场那样内卷。因此，把东南亚作为其新的（海外）增长点也就自然而然地成为了一个可以被考虑的选项。

目前，Temu并未对外透露其下一步的东南亚扩张规划。但基于其“速战速决”的体现（参见本文开头提及的传言到本次具体落地的间隔）以及其他选手对东南亚的深切希望（TikTok Shop把今年在东南亚的GMV目标从去年的44亿美元提升至了200亿美元），接下来，这片尚未尘埃落定的东南亚电商战场无疑会更快上演出更多新的变数。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

到2030年，东南亚可再生能源制造业有望产生高达1000亿美元的可持续收入：据亚洲开发银行（ADB）日前发布的一份研究表示， 到2030年，包括太阳能光伏电池、电池制造和两轮电动车行业在内，东南亚的可再生能源制造业有望产生900亿至1000亿美元的可持续收入。

作为背景，根据一项来自多方的调研指出，由于全球气温升高和极端天气事件的影响，到2050年，东南亚地区的GDP的损失或将因此达到30%。然而，从另一方面来说，这种不利影响却也可以增强该地区的可再生能源制造能力，从而使东南亚各国能够创造出新的就业机会，在满足日益增长的能源需求的同时，也能大幅减少（碳）排放。

Temu进军东南亚市场，首站菲律宾：据报道，近日，拼多多旗下跨境电商平台Temu正式上线了其菲律宾站点。据悉，该站点为其东南亚首站。有媒体指出，Temu在菲律宾的合作物流商是J&T express（极兔速递），并且在大幅折扣和免费配送策略之外，这一站点上的多数商品价格都保持在50比索到1500比索的低价区间之间（约等于6.4元到192元人民币）。

万国数据将在印尼投建一座超大规模数据中心园区：据界面新闻援引官微消息指出，8月31日，万国数据与印度尼西亚主权财富基金印尼投资局达成合作，双方将共同在印尼投资建设数据中心平台。双方计划成立合资公司，在印尼政府设立的经济特区——巴淡岛隆莎数码工业园启动首个合作项目，共同投资建设一座超大规模数据中心园区。

铜道控股签订东南亚新能源储能电池项目战略合作：铜道控股日前宣布与深圳金通源储能科技有限公司（金通源）签订战略合作协议，共同开发东南亚储能电池项目。金通源是中国一家专注于高性能储能电池研发和生产的高精尖技术企业。根据该协议，双方同意在中国成立百誉储能科技有限公司的合资公司。公司及金通源将分别持有合资公司51%及49%的股权。公司同意负责该项目的营销及销售，金通源同意负责该项目的研发及储能电池生产。项目建成后，预计年产能收益将达到30亿元人民币（约4.12亿美元），将显著提升公司的收入和业绩。

Canalys：2023 Q2 东南亚地区智能手机市场连降六季，下滑 15%：根据Canalys发布的最新数据，2023年第二季度，受制于不利的宏观经济环境，东南亚智能手机市场出货量同比下跌15%至2090万部，创下自2014年以来的新低。这导致库存的积压，抑制厂商的新举措和库存的补充，使整个行业在节日季表现平平。Canalys预计，该地区将在2024年实现个位数的增长。随着电子商务运营商大举完善基础设施，线上渠道的扩张将很大程度上成为未来的增长动力，而及时付款和物流将使电商更有效地实现规模化发展。

泰国外卖独角兽Line Man Wongnai称最早有望于2025年上市：据泰国外卖独角兽Line Man Wongnai的一位高管日前表示，公司现已开始任命顾问，从而为此后到来的IPO做好准备。据透露，Line Man Wongnai计划最早于25年上市。根据该公司CFO的说法，公司把在曼谷上市作为其基本方案。而如果有足够的投资者兴趣，公司也会考虑在美国等市场双重上市。

投融资

越南金融科技公司MFast获得600万美元融资：MFast成立于2017年，主要致力于通过其代理销售人员网络将信誉良好的金融和保险机构与在银行服务、贷款、保险等方面有需求的越南用户（主要来自农村地区）联系起来，从而促进这些服务产品的分销和普及。

POS&支付解决方案提供商Qashier获得1000万美元融资：Qashier成立于2019年，主要面向餐饮、零售、美容、线下活动等领域的中小型企业提供包含了软硬件产品的POS及数字支付解决方案，帮助其实现支付交易环节的数字化转型。据介绍，自成立以来，Qashier已处理了价值超10亿美元的交易，并通过其解决方案为东南亚各地的6000多家企业提供了支持。目前，Qashier在马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡四地设有办事处。

SaaS健康科技初创公司MiyaHealth获得240万新元融资：MiyaHealth成立于2019年，主要通过旗下的MiyaPayor、MiyaProvider、 MiyaPatient三大产品协助打造医疗健康环节中的数字化基础设施——其中，MiyaPayor是一个医疗费用索赔处理优化平台，可以有效帮助付款人降低管理和医疗索赔的成本；MiyaProvider能够帮助患者提升到就医场所时的就医体验；MiyaPatient则可以通过该平台帮助患者针对性的管理自身慢性疾病。

观点&观察

裁员120人后，这家医疗独角兽的创始人兼CEO也已辞职：近日，动点出海综合多家外媒报道获悉，在历经了一个月的大规模裁员动作之后，新加坡健康科技独角兽Biofourmis的创始人兼首席执行官Kuldeep Singh Rajpu于本周三（8月30日）突然辞去了其职位。

作为背景，今年7月底，有消息指出，Biofourmis已在全球范围内裁掉了120名员工（美国地区有48名）。Biofourmis在当时称，这是因为公司希望调整组织规模，并且大部分被裁掉的岗位为运营和管理部门。

“越南小腾讯”，这次真要上市了：近期，有外媒援引知情人士消息称，越南互联网巨头VNG Group正计划通过IPO募资1.5亿美元，并以“VNG”代码在纳斯达克全球精选市场上市。据透露，VNG已向SEC递交了上市申请，而一旦该申请得到批准，这将意味着这家越南首家独角兽公司历经了6年的上市传言终将画上一个句号，并且，VNG也将因此成为越南首家在美国成功上市的科技互联网企业。

不过，在开始这段上市历程之前，先让我们把时间拨回到本世纪初。彼时，一名叫黎洪明（Lê Hồng Minh）的游戏爱好者在毕业后刚回到越南。与这份爱好稍有差异，当时，他在一家名为Vina Capital的投资机构处工作。不过，秉持着对游戏的热爱，工作的两年后——亦即2003年，黎洪明选择和朋友一起开设了一家小型网吧，让这种热爱变得更加深切。按照他的说法：白天，他是一名投行人士。而到了晚上，他就化身为了一名网吧合伙人···

活动&品牌

TechNode Global 启动新品牌 TNGlobal，在吉隆坡设立办公室，加强马来西亚与全球科技创新链接：2023年8月22日，引领泛亚地区科技与创新的科技媒体平台TechNode Global在吉隆坡宣布启动新品牌：TNGlobal。

作为新品牌启动的重要组成部分，TNGlobal同时宣布在吉隆坡设立了办公室，这象征着公司将更加深度的参与东南亚科技生态的发展。同时，此举也被马来西亚科技创新业界广泛认同，期待马来西亚科技创新生态系统迈向崭新的高度，迎来重要的飞跃。