科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2022.12.12-2022.12.18）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在东南亚，创业故事和发生在其他地区中的那些相比似乎没有差异。

如我们在本周 Carousell 的文章中看到的那样，大致上，这可以看作是由一帮 “师承” 硅谷的毕业新人，凭借自身的极客精神和移动互联网的热潮展开的一段典型创业剧本。

在十年或者更早之前，这样的故事近乎随处可见。然而，十年后，与郭修瑞、陈翊伟、吴承翰一起同样选择了这条道路的人在现在却寥寥可数。尽管这在大浪淘沙般的创业领域并不让人意外，但如果我们认为这种剧情走向不是一种偶然，那么由 Carousell 所呈现的这段故事必然会存在着一些与众不同的地方。

郭修瑞把 Carousell 的成功主要归结于了 “热情”。他认为，“你必须对你所做的事情和你正在解决的问题充满热情，因为这将非常困难···”

某种程度上来说，这种看似单纯且人人都有的出发点通常并没有什么值得关注的地方。但在这一念头之后，尽管彼时 Carousell 的前途正陷入了困境，这三人却也不断坚持从社区中收集反馈，对 Carousell 进行持续优化，“当我们看到它起效，看到那些使用它、爱上它的用户的点滴碎片的时候···我们受到了深刻鼓舞，而这使得我们能够全身心地投入进去···”

随后的故事也正如我们所见。在度过了前一年半的艰难时期后，2013 年 12 月，Carousell 上的上架商品数量达到了 100 万件，而这一数字在不到 6 年后突破了 2.5 亿，并且也促使 Carousell 在去年时加入了十亿美元估值俱乐部。

你可能会认为这只会是由 “成功后” 的 Carousell 才能讲出的令人信服的理由。但在成为独角兽之前，郭修瑞便已表示，Carousell 想展示给外界的价值始终是在于 “我们是如何为（Carousell）社区提供服务的···独角兽这样的头衔仅仅只是会因此出现的副产物。” 那么从这一点出发，并不难发现刚才提到的 “单纯且人人都有的出发点” 一直都是让 Carousell 成为 Carousell 的必要条件。

而紧接着这一点，笔者也想起了此前采访过的一位东南亚企业家，马来西亚独角兽 Carsome 的创始人Eric Cheng。他在回顾 Carsome 发展历程时也曾表示出了类似的观点：作为 Carsome 的初衷和目标，“我真正想要并且正在以及能够去做的是去找到一个突破口，这种动力驱使着我去做出一些事情···我们可能不会在第一次或者第十次时看到结果，但如果我们能够继续尝试，执着的去追求梦想，最终我们会看到想要的答案。”

或许这才是指引东南亚进入以 “数字十年” 为命名黄金时代的不变准绳，无论 “车库创业故事” 是否正在同我们渐行渐远。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

通货膨胀下，东南亚消费者正在减少数字消费：根据一项来自 Blackbox-ADNA 的最新调研显示，在过去的 6 个月内，90% 的受访者选择了消减开支/家庭花销以应对通货膨胀状为家庭预算所带来的负面影响。其中，在数字消费方面，调研指出，与去年相比，这一数字总体下降了 9%。

从更具体的方面来看，调研称，在此期间，25% 的受访者表示会在家里吃更便宜的饭菜，25% 的受访者减少了外出就餐/去餐馆的次数，24% 的受访者会更多选择打折商品，12% 的受访者会购买更便宜的品牌，并且同有 12% 的受访者减少了外卖消费。

唯品会进军东南亚市场：据悉，国内零售电商平台唯品会已于近日在东南亚上线了其电商服务 (https://www.vipshop.sg/)。据了解，这一部门的总部位于新加坡，拥有 46 名左右的员工，其东南亚区域的负责人为 Bernard Tay（此前曾担任 Amazon.sg 的地区负责人以及亚马逊全球开店 SEA 的负责人）。有消息指出，目前，唯品会在东南亚平台仅上架了部分商品，但有望在月底前扩大其规模范围。

传京东印尼站裁员 30%：据外媒近日报道，京东印尼站 (JD.id) 已经裁掉了 30% 的员工。据了解，这一数字涉及近 200 名员工。京东印尼站对外媒回复称，之所以作出这一举措是为了应对 “业务近期所面临的瞬息万变的挑战”。值得一提的是，本月早些时候，曾有消息指出京东或将退出印尼和泰国市场。不过，有媒体在当时收到京东方面的回复称，“对我们来说，一切都还在正轨。因此，没有理由要去证实这些谣言。”

Line Man Wongnai 或将收购 Foodpanda 的泰国业务：据悉，泰国外卖独角兽 Line Man Wongnai 正与 Foodpanda 进行洽淡，以期收购后者在泰国的业务。目前尚不清楚关于本次收购交易的细节。消息人士表示，该谈判仍在进行中，在结束前随时可能破裂。今年 9 月份时，LINE MAN Wongnai 通过一笔 2.65 亿美元的 B 轮融资成为了当地最新独角兽。该公司在当时表示，其外卖业务范围覆盖了当地 77 个地区中的 70 多万家餐厅，规模为泰国外卖服务商之最。

Gobi Partners 加入 OGWE 平台，为女性创业家提供更多助力：据悉，国际知名风投机构Gobi Partners于近日宣布，已经同 Business20（二十国集团工商峰会）旗下女性商业行动委员会（WiBAC）发起的女性创新创业平台 OGWE（One Global Women Empowerment）达成合作，成为了该平台的首批风投签署方成员。据了解，通过 OGWE，B20 WiBAC 旨在鼓励更多女性领导、参与、获得更好的商业和经济机遇，并从中帮助她们提高创业技能和数字技能。

投融资

Teleport 获得 5000 万美元融资：Teleport 组建于 2018 年，主要向东南亚各种规模的 B2B 客户提供航空物流解决方案，具体包括全球货代、电商航空中转、国际包裹次日达三大业务板块。目前，该公司已在马来西亚、泰国、印尼、菲律宾、印度、新加坡、中国开展了业务。

据介绍，Teleport 在东南亚内部的货运市场份额已从 2021 年时的 2% 于今年三季度增长至了 9%，其电商业务规模也同比增长了六倍。Teleport 透露，公司目前也正服务于 Shopee、Lazada、Zalora 三大东南亚电商平台。

Plugo 获得 900 万美元融资：Plugo 由连续创业者 KyungMin Bang 成立于今年晚些时候，主要通过其云端 SaaS 服务为 D2C 电商群体提供集支付、物流、营销等环节于一体的建站服务。据了解，Plugo 目前仅推出了其 Beta 版测试服务，平台的正式上线计划预计将于明年一季度展开，并主要面向印尼市场推出。

值得一提的是，尽管服务并未正式上线，Plugo 表示，已经有近 200 个 D2C 品牌使用了其测试版服务，且公司也已同 JNE Express、SiCepat、极兔速递、Nicepay Indonesia 等物流和支付方面的企业展开了合作。

Aktivolabs 获得 1000 万美元融资：Aktivolabs 成立于 2017 年，是一家数字健康解决方案提供商，主要通过智能手机和可穿戴式设备帮助用户预测和预防慢性疾病。此外，Aktivolabs 也会协助保险公司与企业合作开发健康追踪&衡量产品。

Aktivolabs 也是我方动点国际（TechNode Global）主办的首届 ORIGIN 创新大奖创业公司奖项中健康科技子类别的获奖者之一。作为该公司的成立初衷，Aktivolabs 联合创始人兼首席执行官 Gourab Mukherjee 曾在当时的采访中向我方指出，Aktivolabs 的开端最早可以追溯至 2016 年——当时，他在一次论坛活动遇到了 David Lai（Aktivolabs 的另一位联合创始人，已故），两人一致认为，当下，慢性病不仅会是年龄和遗传的一部分，它同样也会体现在生活方式和寿命方面。基于这一点，他们便产生了希望通过对健康的量化来延缓慢性病发作的念头，而这便是 Aktivolabs 和旗下健康衡量产品 Aktivo Score 的前身。

Akulaku 或将展开一笔 2 亿美元融资：据外媒援引知情人士消息指出，日本最大的银行机构三菱日联金融集团 (MUFJ) 正与印尼金融科技独角兽 Akulaku 进行一笔融资谈判，有望在其中对后者投资 2 亿美元资金。这项谈判目前尚未结束，后续存在随时终止的可能。消息人士表示，如果这次融资成功，Akulaku 有望获得 15 亿美元的估值。据悉，Akulaku 的运营主体是岩心科技（深圳）有限公司，在东南亚提供消费金融、财富管理和数字银行三大板块服务。

观点&访谈

不仅仅是 “东南亚闲鱼” 的 Carousell，正坐在 “二手车” 上加速向前：关于 Carousell，最常见的开场白可能会是 “一家早于闲鱼出现的东南亚版闲鱼”。然而，在它即将越过的第十个年头的现在，这个东南亚二手商品交易平台的故事却也有了一些新的篇章，而这足以更加丰富 Carousell 的内涵所在。

对话 MoldBreaking 摩柯：国货彩妆品牌，正在卷到更卷的日本：面对身为全球第三大美容& 个护用品市场的日本，在资生堂、高丝、Pola Orbis、花王四大本土美妆巨头的加持下，日本彩妆行业似乎并没有给国外品牌留下太多想象空间。比如去年 5 月份时，巴黎欧莱雅已宣布旗下彩妆及美甲业务 ESSIE 将在该年年底前退出日本市场。然而，随着以 “Chiborg（中华系美人）” 为代表的中国庄雅气质风彩妆风格在日本的不断火热，对中国的本土彩妆品牌来说，现阶段，走进日本市场也正在成为一种值得考虑并且也正在不断被选择的火热选项。