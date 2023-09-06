外滩大会是全球顶级的金融科技大会。暌违两年，2023Inclusion·外滩大会明天将正式开幕。本次大会除了“科技如何创造可持续未来”的主论坛外，还设计了“技术如何重塑金融”及“科技创新与产业变革”等主题的讨论。

在科技展区，观众可以沉浸式体验前沿科技在数字技术的推动下，城市、产业和生活的无限可能。此外，大会拥有8000平米科技展区，展示内容包括人工智能、区块链、隐私计算等前沿技术的创新突破、产业实践……今日，动点科技记者来到大会展区提前探营，打卡了一些亮点展区。

6G 来了？

随着无线通信技术的发展，对无线通信速率和频率的要求逐年提高。现有无线通信频段已趋于饱和，太赫兹频段是一个全新的空间，也是下一代B5G/6G移动通信、空间通信等背景下实现高速带宽的关键技术之一。

本次探营，复旦大学的展台吸引了不少人驻足围观。据了解，复旦大学余建军教授团队针对“先进6G光子宽带太赫兹通信系统”提出了系统创新解决方案，基于光子太赫兹源、多维复用技术、先进的高阶调制技术以及先进的数字信号处理技术，实现了高质量、宽带太赫兹矢量信号的产生。

无人安全检测实验室

在未来安全实验室，记者看到一台机器人小车正同机械臂密切配合，完成运送手机、检测手机安全性的工作。这是模拟蚂蚁安全天玑实验室为Google提供手机生物识别安全检测的真实场景，市场上70%以上的安卓生态手机都需要在这里进行安全检测。

机械臂分成攻防两方，一边是攻击方，手里拿着以纸、屏幕、面具伪装的生物识别图案，试图解锁手机，另一边是防守方，抓取手机以不同角度、在不同光线条件下迎接挑战，只有通过检测才能证明手机在指纹识别、刷脸识别上具备安全性。

机器人小车则是天玑实验室最新推出的具身智能机器人。机器人小车与机械臂能在全程零人工干预下，结合三维视觉传感器及仿真人手系统，实现对环境的感知、对物品的精准抓取、灵活应对异常等。有了无人车全年无休地加入，只要实验室不断电，检测流水线就会7*24小时无间断工作，全程零人工干预，测试效率为原来的5倍，对一台手机的测试次数能达到20万次的量级。

脑纹识别

戴上特制头盔，就可以识别脑电波波形特征，体验脑纹核身。在展区，记者体验了全球首个脑机头戴核身技术互动，这是由蚂蚁安全实验室联合信通院、脑机合作生产厂商博瑞康共同推出的最新技术。这一技术实现基于脑电波识别波形特征的身份识别，也是为未来穿戴设备场景下的身份识别做的技术储备。

科技向善：未来养老、女性发展和乡村振兴的数字化解决方案

数字时代，不同的群体遇到了不同的机遇与挑战。科技可以扮演怎样的角色，在外滩大会的展区，记者看到了不少答案。

20年后的养老生活会是什么样？泰康、博腾、支付宝等共同在展区现场搭建了一个老年人养老公寓。在这个区域，随处可见房间中的暖心设计：多处有扶手，圆角房间，暖色灯光，防滑卫生间等。泰康还提供了老年人拟态服，观众穿着拟态服后可以切身体会高龄人群的日常活动，以便更好地理解老年人的处境与感受。

数字技术如何助力女性发展？记者在展区体验了2分钟的“人工智能训练师”，这是一项由蚂蚁集团、蚂蚁公益基金会、中国妇女发展基金会等共同发起、面向中西部欠发达地区县域女性的就业帮扶项目。通过就业机会引入、技能培训、社会企业孵化等，帮助欠发达县域女性在地就业。“人工智能训练师”已经成为不少县域女性的理想工作——身在小县城，却可以成为人工智能产业链上的一环。记者了解到，相关数字就业中心年数据标注量过亿，多个中心也成为当地最大的用工企业。

关于乡村振兴，网商银行在现场带来了“大山雀”卫星遥感风控系统，原本最困扰农户的贷款问题，通过这项技术就可以得到解决。卫星识别田地的农作物面积、作物类型、长势如何，以此为贷款提供依据，同时结合数字化风控模型，从而为农民提供信贷支持。截止目前，这项技术已经覆盖全国31个省市自治区，服务了超过120万种植户。

“刷脸识狗”升级亮相

不同体型和样子的小猫小狗，用AI就可以识别出他们的品种、年龄、健康状况，当发现宠物存在健康问题时，AI还可以为宠物主人提供智能在线问诊服务，这不是科幻剧，而是现实中存在的硬科技。

在大会的“宠物之家”展区，一群不同品种、不同年龄的小狗，正依次通过一台宠物刷脸设备进行实名认证。同时，高清摄像头会捕捉到小狗们的特征并上传系统，系统得出小狗年龄、品种以及体型值、整洁值、心情值等多项指标，为宠物们建立起自己的身份和健康档案。

这个神奇的“黑科技”，是互联网保险代理平台“蚂蚁保”研发的“宠物生物信息识别系统”，它聚合了宠物品种识别、宠物鼻纹识别、宠物年龄识别、宠物症状识别、宠物仪态识别等技术，结合宠物多种生物特征，来预测宠物的整体健康度，在城市宠物管理、宠物保险产品设计、宠物保险理赔等场景具有丰富的应用空间。

写在最后

首届外滩大会更多聚焦于金融科技，而本届外滩大会将更加注重科技与人类、自然的共生关系，以开放心态搭建国际交流、产业发展的平台，推动科技创新和产业变革的发展。

除了以上亮点，展区还充满了丰富多彩的趣味体验，包括用图计算来设计80天环游世界路线，体验一把隐私计算的“魔法打败魔法”游戏，手机贴贴耐克鞋就能溯源产地……为了让更多人可以感受这场科技盛会，本届外滩大会还特意打造了线上虚拟空间，在支付宝上搜索“外滩大会”进入官方小程序，就可以创建属于自己的虚拟数字人，在虚拟世界中体验数字展厅、观看外滩论坛直播。