印尼是电动车界的一个新兴市场，尽管到目前为止的采用率很低，但其总可用市场已经超过200亿美元。目前，该国的电动两轮车渗透率仅为市场的0.2%，但在未来五年内有机会超过10%。

与全球两个最大的两轮车市场中国和印度相比，印尼的电动车采纳率显著低于这两个国家。不过这也表明印尼的电动摩托车市场有巨大的增长潜力，而生产电动车的重要性对印尼来说更是非同一般。

随着全球电动车需求的加速，拥有丰富摩托车文化和关键原材料（如镍）的印尼有机会崭露头角，成为制造电动摩托车的世界领导者。通过专注于三个战略支柱：内部研发、供应链本地化和渐进式的监管框架，这一目标并非遥不可及。

在电动车行业中，内部研发在打造竞争优势方面的作用不可小觑。

印尼的摩托车用户行为是独特的。旨在提高电动车采用率的产品需要认识到并满足这些需求。仅仅提供更低的总拥有成本是不够的；产品还应与现有的汽油摩托车在驾驶体验和价格方面相匹配。

在MAKA Motors，我们不仅自己是摩托车用户，在与重摩托车用户合作方面，我们也拥有丰富的经验。我们最早采取的行动之一便是进行全面的市场研究，确保我们对用户行为的假设与更广泛的市场偏好相一致。这加深了我们对印尼摩托车用户价值观的了解。

因此，这使我们能够开发出满足印尼骑手特定需求的电动摩托车，并实现更高效的成本结构——因为我们能够更好地利用本地供应链。

掌控不可知，重视可预测性

与发达市场中的司机相比，我们的研究显示，由于印尼司机始终保持警惕，因为他们担心路上会出现混乱的情况，所以他们需要一款他们可以像信赖他们现有的汽油摩托车一样信赖的电动摩托车。

雅加达等大城市的驾驶员的出行距离远远低于中国和印度的驾驶员，我们认为，单次充电的实际行驶里程至少要达到 100 公里，这样才能让他们放心地改用电动摩托车，而不会产生“里程焦虑症”。

与目前市场上的大多数电动摩托车相比，我们正在制造更大的电池组，以及动力更强的电动机，并对油门响应进行微调，以提供与汽油摩托车相媲美的驾驶体验。同时，我们还将保持与现有汽油动力摩托车相当的价格。

Made in 印尼

供应链本地化的意义不仅在于降低成本，还在于建立一个弹性、灵活的企业。麦肯锡最近的一项研究发现，全球汽车行业 22% 的供应链高管已经在寻求实现供应链本地化。

就印尼而言，本地化供应链可最大限度地减少对国外零部件的依赖，缩短物流周期，还能创造就业机会。考虑到全球供应链多样化的趋势，尤其是大流行后的趋势，“Made in 印尼”的印记可以成为其在全球市场的额外资产。

我们的梦想是让“Made in 印尼”代表物有所值的可靠产品。就两轮车而言，印尼已经形成了一个由零部件供应商组成的强大生态系统，由于国内市场提供的规模，这些供应商已经能够以具有竞争力的价格生产出高质量的产品。

转变监管重点同样重要。进步的监管框架对于培育电动汽车领域的创新和创业精神至关重要，这一点不足为奇。为了保持领先地位，监管机构必须营造一个鼓励研发和新企业进入的环境。

印尼目前的法规倾向于支持老牌企业。简化许可、为本地研发提供税收减免，以及确保初创企业获得这些优惠的流程清晰、简便，都能促进电动摩托车行业的发展，鼓励本地企业设计和组装产品。

铸造竞争壁垒

希望进军萌芽电动汽车市场的投资者应该向我们的早期支持者学习，因为评估公司的关键在于其长期生存能力，而不仅仅是短期的市场进入速度。

一项研究表明，全球汽车和装配企业将其息税折旧摊销前利润的 40% 重新投入研发，这是产品防御性的重要形式。因此，投资者应将具有强大研发能力的公司视为更安全的投资赌注。

对于监管机构来说，现在正是重新探讨框架以鼓励积极行为的大好时机。为愿意投资研发和本地化生产的公司提供税收减免或降低许可费等激励措施，有助于催生印尼电动汽车领域创新的新时代。

关注长期可持续性

要建立一个具有活力的电动汽车生态系统，就必须坚定不移地专注于创新和自主知识产权所有权，即使这需要以短期利润和更长的上市时间为代价。

印尼要成为电动摩托车制造领域的全球领导者，其前路坦荡但充满挑战。印尼拥有丰富的自然资源、蓄势待发的劳动力和巨大的本地市场，具备了成为该行业强国的所有要素。

我们的愿景是让印尼电动摩托车不仅可以成为国内和国际消费者的替代品，更能成为他们的默认选项。除了努力之外，我们还需要看到更多的研发战略投资、对本地化供应链的承诺以及有利于创新和竞争的监管框架。

注：本文作者为Raditya Wibowo ，他是印尼电动摩托车公司MAKA Motors的首席执行官，该公司得到AC Ventures的支持。MAKA Motors专门生产针对本地骑手的车辆，以合理的价格提供续航里程、动力和可用性之间的平衡。