《时代》周刊发布了首届全球百大AI人物,百度创始人&董事长兼首席执行官李彦宏、特斯拉 CEO / xAI 创始人埃隆·马斯克、英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋、Open AI CEO 山姆·阿尔特曼、创新工场 CEO 李开复等被评为全球 AI 领袖。李彦宏则是该榜单中唯一一位中国大陆企业家。

《时代》周刊表示,杂志社最有见识的编辑和记者花了几个月的时间收集来自数十个来源的建议,将数百项提名汇总到一起,最终形成了 100 人名单。据《时代》刊文,榜单共汇集了人工智能领域的领袖(Leaders)、创新者(Innovators)、影响者(Shapers)和思想家(Thinkers)四类。杂志肯定了 100 人对 AI 行业的巨大影响力,《时代》周刊主编在榜单评语中写道,“他们的洞察力、愿望和缺点将决定这一日益有影响力的技术的方向。”

在百度创始人李彦宏的部分,《时代》肯定了他对 AI 的长期投入及百度在AI方面取得的多项成就,“李彦宏是中国最杰出的未来主义者,长期投身于 AI 发展的浪潮。”(As China’s foremost futurist, Robin Li has been riding the AI wave for a long time.)

这是《时代》周刊首次评选全球百大 AI 人物,周刊写道,“推动机器学习和大语言模型每一次进步的背后,其实都是人类。”