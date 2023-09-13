不同于往年苹果秋季新品发布会引爆网友关注，今年苹果秋季新品发布会显得有些平淡，相关话题甚至未能进入今日微博热搜前20名，网友的评价也出现两极分化。一定程度上来说，iPhone 15系列和全新的Apple Watch没有拿出太多符合大众期待的升级，也因此被网友频频拿来跟华为新机比较并唱衰。

苹果手机手表迎来更新

在外观设计上，iPhone 15和iPhone 15Plus和前代机型相比变化不大，最大的不同在于告别了刘海屏，全部改用“灵动岛”设计，同时首次采用Type-C接口替换掉已经用了十多年的Lightning接口。

不过在屏幕高刷新率上，基础款iPhone依然停留在60Hz（即屏幕可以在1秒内刷新60帧画面）。要知道，屏幕刷新率越高，画面中物体的移动更加连贯，拖影更少，苹果此次未升级，让不少游戏玩家表示有所遗憾。因此前魅蓝总裁李楠在微博指出，“iPhone15 数字系列基本上就是一个 c 口的没高刷的 iPhone14 Pro”。

iPhone15 Pro则不出所料在设计中采用航空级钛金属，钛的强度重量比超过绝大多数金属，使得iPhone15 Pro重量有所下降（和当年iPhone12 Pro的重量相差不大）。

值得一提的功能升级是iPhone15 Pro将初代iPhone延续至今的物理按键“静音开关”替换为“操作按钮”。默认状态下，“操作按钮”依然能作为静音开关，但可以自定义选择一些功能的操纵，比如在拍照模式下可以充当快门按键，或者按下直接打开语音备忘录，快速启动录音功能……

不少网友表示，这个功能有点像锤子科技的“闪念胶囊”功能。罗永浩则发文评价苹果iPhone15 Pro，他表示，对于苹果iPhone 15（系列）毫无新意我是不同意的，至少闪念胶囊就抄得很好。“说实话很高兴看到他们抄了，这样其他家也会跟进抄，最终受益的是广大用户。这个功能对繁忙的商务人士和创意产业的从业人员非常重要，并且还有很多的可能性。”

拍照方面，Pro Max终于有了潜望式长焦镜头，而且 Pro 系列主摄可选默认焦距，包含24mm、28mm、35mm，同时还将光像引擎引入了人像模式，有助于提升人像模式的夜拍画质。视频部分的提升很大，用 iPhone 拍电影一直是苹果宣称的突破，但是激进的视频拍摄能力对于普罗大众来说还是有些大材小用。

Apple Watch Serise 9虽然更新了芯片，但是实际上的提升有限，消费者最关注的续航并没有因此而获得更好的提升，而双指捏合的手势操作也是前代产品就具备的功能，此次升级应该是完善了该功能的体验度。Apple Watch Ultra 2的升级则乏善可陈，此处不赘述。

不思进取，苹果将面临高端市场竞争

苹果iPhone 15系列发布之后，苹果官网公布了新机的关键规格。在续航方面，苹果虽然没有公布电池容量，但苹果给出了四款机型的明确续航时间，并且还标明了续航提升幅度。动点科技记者在苹果官网发现，无论是 iPhone 15 还是 iPhone 15 Pro，都和前代产品续航一致，包括快充方面，依旧维持了去年的水平，没有获得更大的升级。

或许正因此，在iPhone 15的页面中，使用的对比机型并非是上一代的iPhone 14，而是在3年前推出的iPhone 12，以此来迷惑消费者。

关于广受诟病的信号问题，苹果三缄其口，真实信号水平可能要等到正式发售才会被相关使用者披露。事实上，苹果确实已经在着手解决此事，但进展不及预期。

此前一直有小道消息称苹果计划将从2025年开始，在iPhone机型上使用自研5G基带。郭明錤曾表示，苹果计划将自研的5G基带率先部署在iPhone SE 4上，如果能够取得成功，后续将会应用于2025或者2026年发布的iPhone 上。

前几日，被传恢复了 5G 能力和麒麟芯片生产的华为Mate60 Pro未发先售，12G+512G的版本定价6999元，且512 G版本和256G版本的差价只有500元。而同样的存储变化，苹果 iPhone15 Pro的差价则高达2000元，且其512G 版本售价高达 10999元。

不仅如此，在卫星通话和自研芯片等方面的加持下，华为新机可能会成为苹果在中国市场的一个“劲敌”。天风国际分析师郭明錤认为，自 8 月 29 日华为 Mate60 Pro 上市以来，需求非常旺盛，预计 2023 年下半年的出货计划已经提升了约 20%，达到 550-600 万部。而按照市场的走向，华为 Mate60 Pro 将在发售的 12 个月后，累积出货量可达 1200 万部。

瑞银证券在最新出炉的报告中指出，由于面临华为新机等风险，因此将iPhone 15系列新机出货量由8000万-9000万支下调至7800万支。

实际上，华为旗舰机型在被制裁前就已经在高端市场能和苹果分庭抗礼，此次回归，华为未发先售的新机在市场上反响不错，在国内高端机市场层面必然给苹果带来竞争压力。近日，天风证券分析师郭明錤在社交媒体上坦言，华为的归来对消费者其实是好事，这可以逼迫Apple走出舒适圈并更积极创新。

结语

尽管苹果秋季新品发布会备受指摘，但放眼全球，三星已经在国内无人问津，小米和OV 在高端机市场攻而未破，而华为只是刚刚开始恢复元气，其全球回归的路径显然还不明朗。但话说回来，中国区只占了苹果不到两成的营收，华为也只是在一定程度上对苹果的舒适圈造成冲击，苹果大概率不会为了中国区的竞争压力去调整全球的战略格局。