今日，在NIO IN 2023蔚来创新科技日上，蔚来手机NIO Phone正式亮相。去年年底，东莞市松山湖万象汇蔚来牛屋开业，蔚来汽车创始人、CEO李斌出席开业典礼就在受访时进一步透露要做手机的想法。此前，大部分是手机品牌赋能车企，而反向的情况尤为罕见，因此，大家对蔚来手机的答卷异常关注。

NIO Phone问世

发布会上，李斌介绍，蔚来手机定位于旗舰，尺寸为6.81英寸，采用曲面屏设计，搭载了高通骁龙8 Gen 2领先版处理器，最高可以选择16GB内存以及1TB存储空间组合，以及三个5000万像素的后置摄像头，支持超充和无线反向充电，性能版售价为6499元，旗舰版售价为6899元，EPetition售价为7499元。

值得关注的是，蔚来手机搭载基于安卓系统的蔚来自研sky UI，和其他安卓手机相比，蔚来NIO Phone手机宣布“不挂广告”，实现“0系统广告，0商业预装”。李斌表示：“今天安卓系统的生态，因为各种各样的原因，互联网收入都是它们非常重要的一个收入。但这件事情肯定要占用更多手机资源、系统资源，我们没有这样的包袱，我们团队没有用广告挣钱的念想。”

作为车企，蔚来手机主打车机交互功能，可以代替车钥匙，实现多车管理操控，李斌称，蔚来手机是“为蔚来车主而打造”。为方便车主操控汽车，蔚来手机实体按键中安置了一个车控键，可一键直达30项与车辆功能，包括：启动车辆、车辆召唤、遥控泊车、守卫模式、车辆状态查询、后备箱控制等，车主接近或者进入汽车即可实现互联和应用接力。

同时，蔚来手机NIO Phone还实现了车内控车功能，只要拿着手机坐在蔚来汽车里，手机就能精准识别机主坐在主驾驶、副驾驶还是后排位置，实现精准控车。李斌表示：“车我们要做多款，手机只做一款。”

对于销量目标，李斌强调，蔚来做手机并不是要去跟小米、华为竞争，逻辑不太一样。销量没太高期望，“如果有一半车主买，卖个几十万台就不错了”。

蔚来手机的理想与现实

随着新能源时代的到来，电动车的需求量逐渐增加，电动车的车机系统也越来越受到关注。与传统的燃油车不同，电动车更需要依靠智能化和互联网化的技术来实现驾驶体验的提升和能源管理的优化。因此，车机系统的智能化和易用性成为了电动车领域备受关注的核心问题。

在新能源汽车市场中，汽车厂家需要与手机厂商合作，以提升各自产品的竞争力。理想 CEO 李想近日在微博表示，由于一些手机品牌的人才加盟我们，所有很多投资人和用户问理想是否做手机？“答案是没有计划。研发、运营、智能在内的团队，过去八年，来自于手机品牌的人才至少占比15%，所以不是最近才有的。手机行业的一流人才是我们重要的能力支撑。”

魅族作为老牌手机厂商，其Flyme系统在用户群体中拥有良好的口碑。吉利收购魅族，很大程度上是为了利用其Flyme系统的技术优势，来提升吉利汽车的车机系统性能，从而提高吉利旗下汽车的整体竞争力。而华为则通过HarmonyOS强大的分布式技术，无需应用开发厂商做太多额外的适配工作，就能做到手机生态与车机生态融合共享，用户在车机屏幕上可以直接打开和显示手机端的应用，其页面、功能、体验与手机端几乎一致。

这种软硬件生态带来的红利，也是蔚来想要的。

发布会上，李斌称，蔚来做手机通过深思熟虑，蔚来用户需要一款与汽车无缝衔接的手机，让汽车的体验更好。此前，李斌也曾提到，蔚来手机定位是车主的备用机。因为蔚来用户近半数使用iPhone，而苹果对汽车行业比较封闭、为了打破这种被动的局面，提升用户的体验，蔚来决定研究手机，打造以车为中心的智能终端设备。

对于蔚来而言，短期内手机是否盈利并不重要，硬件生态的差异化体验，能否成为蔚来汽车销量的催化剂，才是关键。目前，新能源汽车竞争日益激烈。在今年4月、5月，蔚来销量曾连续跌破7000辆，李斌一度笑称：“假设接下来每个月销量还是1万辆，我和秦力洪（蔚来汽车联合创始人）都要找工作去了。”

即便从6月开始，销量逐步回暖，蔚来也没有达到收支的平衡，亏损仍在继续。这也加重了蔚来的焦虑。

结语

得益于整个供应链的成熟，当前手机制造（ODM）已经变得相对简单。然而，随着消费者对手机的功能越来越挑剔，手机的工艺需要平衡外观、摄影摄像、影音娱乐、重量、续航、信号质量等多重要求，手机产品的设计和生产难度逐渐增大，诸多环节都需要逐步验证和改良，直到产品问世。

目前主流的手机品牌，已经在漫长的竞争中走过了这样的路并沉淀了自己的方法论，用户粘性自然水到渠成。而蔚来想要没有太多护城河的NIO Phone用互联体验绑定一批车用户，从而巩固并吸引更多消费者购车，显然不是长久的生意，恐怕要步格力手机后尘。