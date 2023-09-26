9 月 25 日，恰逢孟晚舟回国两周年，而华为也在这一天举行发布会，将手机之外的平板、手表、耳机、智能眼镜、智慧屏、路由器等新品一一向大众介绍。在被持续制裁了三年后，华为依旧没有放弃相关业务，而是通过研发攻关，令全场景新品有了更胜从前的竞争力。

一些亮眼技术

发布会上，华为MatePad Pro 13.2英寸和新一代手写笔HUAWEI M-Pencil都采用了华为“星闪技术”，FreeBuds Pro 3也顺势成为全球首款应用星闪核心技术的蓝牙耳机。

其实月前，在HDC2023开发者大会上，华为就推出了星闪（NearLink）这个新一代近距离无线连接技术。据官方介绍，星闪（NearLink）用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，适用于消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等多种场景。相比蓝牙技术，功耗降低60%、传输速率提升6倍，具备更低时延、更稳定连接抗干扰能力，覆盖距离提升2倍，连接数提升10倍。借助该项技术，平板创意工作的效率得以提升。

国海证券分析师刘熹在研报中表示：“星闪的能耗仅为蓝牙的60%，速度为蓝牙的6倍以上，延时仅为蓝牙的1/30，抗干扰灵敏度相比蓝牙提升7dB，覆盖范围比蓝牙提升2倍以上，终端组网数量是蓝牙的10倍以上。”

期间，华为智慧屏 V5 Pro正式发布。席间引人注目的是华为最新的灵犀隔空触控技术。据介绍，灵犀隔空遥控器采用超小型天线设计，支持灵犀空间定位，能够实现超精准位置或姿态融合感知。同时，该遥控器支持滑动、点按、拖拽、圈选、跳选多种手势操作，可对电视UI进行隔空操控，号称在大屏产品上实现了手机上才有的操控体验。

品牌跃迁

放在手机品牌上来讲，华为在国内无疑已经登顶。然而高端形象不是一日建成的，华为在塑造更具竞争力的产品时，也在打造属于自己的品牌。

手机影像在十年间飞速发展，华为起步时，苹果在影像层面拥有绝对的话语权，于是华为选择了借力来突围。2016年，华为联动徕卡，将极具徕卡风格的调色带到了P9上，因而使得华为开始在影像上别具一格，辨识度在安卓手机中逐渐显山露水。作为高端相机品牌，徕卡用高端、情怀的标签成就了华为，帮助华为开创了移动影像的新时代。

但随着移动影像不断升级，徕卡为华为带来的价值变得越来越有限，想要在影像上有更进一步的探索，就必须要有更多属于自己的思考。在这样的背景下，华为结束了与徕卡的合作并推出了全新影像技术品牌“XMAGE”，作为自家移动影像的新标识。

与徕卡同年牵手华为还有保时捷汽车集团公司旗下的独立子品牌——Porsche Design（保时捷设计），二者联手在Mate9上推出了全新的设计风格。Porsche Design公司出品不仅有着很强的设计感、制作工艺也有不错的表现。而且它们在设计的时候，会运用到保时捷跑车上的一些设计元素，能让许多消费者联想起这家传奇的汽车公司。

而如今，ULTIMATE DESIGN非凡大师代替Porsche Design开始命名华为的超高端产品（手机、手表）。曾经那些熠熠生辉的品牌，他们所代表的极致美学、极致工艺、极致创新，被华为吸收融汇，并根植入新的品牌，而这，也是华为多年产品口碑的积淀和外化，不再需要其他的符号来张本。

摆脱这类的联名，对华为而言，与其说是自信，不如说这是让品牌层次更进一步的必经之路。

吊足胃口的预告

HarmonyOS 4发布后，短短一个多月升级用户已超6千万，成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本。在大会最后，余承东透露，全新鸿蒙HarmonyOS NEXT正在酝酿，鸿蒙原生应用也全面启动，这是移动应用生态的新篇章。华为已培养数百万鸿蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖18个领域应用。

HarmonyOS发布之初，不可避免地面临了很多来自消费者、互联网产业、软件开发等方面的巨大压力，经过了三年的发展，通过亿计的开源鸿蒙的用户的反馈、工程师的优化，现在开源鸿蒙的系统框架和生态已经基本建设完毕，可以逐渐商业化投向市场。

月前，华为终端 BG 软件部总裁龚体表示，截止当前，鸿蒙底座已有 1 亿多行代码，2 万多个 API，超过 7 亿的鸿蒙生态设备，鸿蒙底座已经基本成熟。HarmonyOS 经过了四个大版本的迭代，已经构建了具有差异化特征的用户体验，接下来最重要的工作就是构建繁荣的鸿蒙应用生态。

据了解，HarmonyOS NEXT的框架已经完全剔除对AOSP的支持，并且删除掉所有源自安卓的应用套件。新的HAP全新软件封装格式经过华为自研系统引擎的特殊优化，不仅APP开启速度更快，APP内的软件流畅度也会更加顺畅。跟安卓对比，HAP软件的运行速度可以提升50%以上，和与有代差的性能的安卓终端比，HAP软件运行速度都会比安卓更快，且HAP软件动画更丝滑、反应更迅速，将有着不逊于iOS的体验。

他表示，预计在2025年，HarmonyOS NEXT的保底目标是适配top100应用，华为方面内部定的目标是能适配top500应用，2027年完成适配，将HarmonyOS NEXT和届时的新麒麟旗舰平台一起以大版本更新的方式推向市场，从而终结鸿蒙在起步阶段不得不通过兼容AOSP来获得生存机会的时期。

结语

华为Mate 60系列和全新的折叠屏Mate X5系列已经问世，尽管发布会没有二者只言片语，但层出不穷的评测已经让消费者对这些产品津津乐道。对于华为来说，未发先售是一步险棋。不过，投石问路之后，新机已经没有赘述的必要。而此时，消费者的口碑就是对重新上路的华为最好的诠释。