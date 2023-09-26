动点出海综合多家外媒报道获悉，印尼总统Joko Widodo已于近日做出决定，将下令禁止在印尼的社交媒体平台上的直接交易（direct transaction）行为。据了解，该禁令将被纳入修订后的电商法规中，预计将由贸易部将于本周内发布。

作为这一禁令的直接影响之一，有观点指出，这将对TikTok Shop（TikTok的电商业务）在印尼市场的未来发展产生不可忽视的影响，因为TikTok的电商部分可能因此需从社交媒体平台上分割出来无法共存。

此前，在TikTok今年6月份于英国推出了名为“Trendy Beat”的新购物功能之后（类似于TikTok的自营商品，而该功能在TikTok内部被称为“Project S”），包含政府官员（印尼中小企业与合作社部长Teten Masduki）在内的一些印尼人士对此动向表示出了担忧——认为如果该功能被引入印尼，这将对当地的中小微企业构成威胁。不过，TikTok随后也已对外表示，其Project S计划和跨境电商服务并未进入印尼。

到了本月早些时候，Teten Masduki对外表示，由于担心在线购物者会“受到社交媒体对话的影响”，他担心TikTok可能会垄断市场，并且也担心TikTok Shop对支付和物流系统也会产生这种有控制力的影响。而基于这一点，他表示，印尼可以像美国和印度那样敢于拒绝和禁止TikTok同时经营社交媒体和电商业务。

相应的，作为对上述担忧言论的回应，面对指向通过社交媒体平台销售商品的禁令呼声，TikTok呼吁道，希望印尼政府可以提供一个“公平竞争环境”，并且，“迫使社交媒体和电商分成不同平台的举动不仅会阻碍创新，还会使印尼商家和消费者处于不利地位——在印尼，有近200万家当地企业通过TikTok销售商品···”

回到本次禁令。不久前，Joko Widodo曾表示，TikTok Shop的存在对中小微企业造成了一定的打击，在传统市场的下滑中发挥了影响。由于无法提供匹及TikTok Shop平台的商品价格，一些企业因销量不足而面临破产。他认为，TikTok应该是一个社交媒体，而非经济媒体。

而伴随着本次禁令，TikTok的印尼发言人也对外表示，“社交电商的诞生是为了解决当地传统小卖家的现实问题——将他们与本地创作者进行匹配，从而帮助他们增加网上商店的流量···在我们尊重当地法律法规的同时，我们希望这些法规能够考虑到其对使用TikTok Shop的超过600万卖家和近700万附属创作者的生计产生的影响。”

值得一提的是，作为保护当地中小微企业的举措之一，7月份时，印尼贸易部曾表示，计划对该国电商平台的商品进行进口限制，并正着手修订相关的贸易法规。其中，修订将涉及禁止外国商家在电商平台中销售价格低于100美元的商品，而此举也被外界认为是一种会影响TikTok电商业务在印尼发展的限制。

另一方面，今年6月份时，TikTok首席执行官周受资在一次活动中表示，未来几年内，TikTok将向印尼和东南亚地区投资数十亿美元。

此外，同在6月份，有消息人士对外透露，依托于东南亚地区的快速发展，TikTok把今年的电商业务目标从去年所达成的44亿美元提升至了200亿美元。而根据相关数据统计，去年，TikTok电商业务在印尼的GMV总额约为25亿美元。

目前，印尼为仅次于美国的TikTok用户全球第二大国，月活用户近1.25亿。作为对比，印尼的人口总数为超2.7亿。