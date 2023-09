后出海时代下,以移动应用为载体的出海赛道显然正在进入一段新的发展时刻。

以游戏领域为例。根据Adjust此前发布的数据,2022年期间,中国游戏的出海总收入达到173亿美元,约合国内游戏收入规模的60%,并占据了全球移动游戏1100亿美元市场的15%的份额。同时,Adjust也进一步指出,中国游戏的出海收入还有很多增长的空间——到2026年,这一数字预计将增长至265亿美元。而相应的,在出海开发者层面,目前,中国应用开发者计划的出海比例也达到了近80%。

在这样的背景下,不难发现,尽管移动应用市场领域的增速开始逐渐回落到疫情前的水平,随着国内应用市场的日益成熟以及其中竞争的日趋激烈,无论是对企业还是个人开发者而言,把目光转向海外市场都在越来越成为一种不得不去考虑的必要选项。

日前,在2023 Google开发者大会上,动点出海有幸同Google Play合作伙伴关系全球副总裁Purnima就中国开发者近些年的出海变迁展开了一场对话,并从中展望了这段属于中国出海开发者的新浪潮将何去何从。

时隔四年,Purnima再次来到中国。而基于这段时期同中国开发者的交流经历,她表示,在开发者层面上,她看到了非常明显的变化:之前,中国的开发者是着眼于中国市场,而后慢慢发展到全球。但是现在,中国开发者则是从创立之初就着眼于全球市场,中国的开发者(变得)更有雄心壮志,很多开发者都希望触及到全球的受众,哪怕是一些规模比较小的公司也会有这样的愿景。并且实际上来看,中国的出海开发者也正在不断证明着这一点。

体现在Google Play平台方面,她介绍称,Google Play是一个覆盖全球的生态系统,可以让全球的受众都能够接触到各种不同的应用和游戏。Google Play每年年底都会有Best of Play奖项颁布,并且这也是按照各个不同的本土市场进行选拔的奖项。值得一提的是,有48个中国应用获得了来自于23个市场和地区的Best of Play奖项——由于Google Play的业务覆盖全球192个国家和地区,这也就意味着其实是有192个国家和地区的应用开发者可以来参与到不同的市场活动中,“但是在23个市场里面,都可以看到有很多中国的应用获得了Best of Play奖项。这就说明了中国的开发者是真正的在了解不同的本土市场的需求。”

而作为中国开发者之所以能够在海外市场取得这种“广阔”成果的优势,Purnima也指出,首先,因为中国本土市场的体量是非常巨大的,所以对于中国的开发者而言,在开发的时候,他们就已经习惯了这种规模非常大的市场;第二点,中国一直都是非常强调出口的市场。所以对开发者来说,他们自然而然地就有这样一种面向全球的思维方式;第三则是资源。她看到,中国的人才数量是非常巨大的,能够打造出一个非常庞大的团队。

“我看过一个统计数字,中国在技术上有相当开发实力的开发者数量是1.1亿。因此就很难想象这么大规模的开发者团队与人才团队打造的产品,以及他们在测试方面的能力···出口的思维方式以及巨大的市场规模,让中国开发者在设计的时候,就会考虑到他的应用要能够适用于各种不同的设备。而不像其他市场,可能受众规模比较小、受众只能使用某一类设备,中国的开发者就不是这样的一个情况。而且还有一点,中国有一个非常好的互助的开发者社区。很多人都经历过相当的培训,在这个社区当中也能够互相帮助,有一个很好的开发氛围。”

当然,伴随着应用出海赛道的愈发火热以及越来越多新开发者的加入,这一领域中的挑战显然也正在变得更加艰巨。对此,Purnima也建议称,首先,做任何行业,必须要去学这个行业当中做的最好的人。Google 的工具或Android的工具全部都是开放的。所以一定不要试图走捷径或者着急把应用推到市场,而是要把应用的质量做好。这个市场的竞争非常激烈,所以一定要向做得最好的人学习。

第二点就是,一定要真正的去了解用户需要的是什么,到底能提供什么样的价值诉求。因为如果你的应用只是市场上的同质化应用,其实这是很难成功的。所以尽管你需要从做的最好的人那儿去学,你却也必须要有自己独特的一面。

“第三点,永远要记得把用户的信任和安全放在第一位。因为一旦丢失了信任,就丢失了用户。另外,每次被问到‘是什么’的时候,我都会再说一说‘怎样做’。我觉得就是,要把你自己当成用户,要去使用所有的这些应用。所以要从把你自己作为一个用户开始,去下载尽可能多的应用,然后去试去看。这是最容易、最简单的一个去判断什么是好、什么是不好的方法。第二就是,在中国其实有非常棒的开发者社区。我们有Google开发者社区这样一个非常活跃的团体,所以中国的开发者应该参与到这些社区当中去交流学习。这其中有非常多的内容,而且所有的工具都是免费的。所以一定要去尝试,去测试,去体验。因此我给的三个如何去做的建议就是:自己去用这些应用、加入这个社区、以及不断地做测试。”

最后,她也进一步强调,在出海层面上,Google Play的核心价值观之一就是助力开发者,让他们有机会去选择想进入的市场。并且Google也有各种各样的工具和产品,帮助开发者的应用在其所选择的市场落地,帮助他们解决针对本土用户的支付、软件升级、应用展示、语言本土化等方面的问题。毕竟Google Play本身也是多语言的环境。所以从这个意义上来讲,Google Play正是这些企业的合作伙伴。

“之所以我们会有这样的设计,就是因为我们了解开发者所遇到的挑战。开发者告诉我们、希望我们能帮助他去了解想要进入的这些市场,去拓展这些市场的业务,帮助他解决是否要在本地设办公室组建团队的问题等等。这些其实都是Google可以帮助这些企业和开发者去做的事情。”