科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.10.02-2023.10.08）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

由于印尼当局近期调整的电商新规禁止了社交媒体平台上的直接交易行为，当地时间周三，在经过一周的“缓冲期”后，TikTok的电商业务TikTok Shop在印尼迎来了暂时关闭的局面。这里，笔者简要收集了一些当地人士和媒体渠道的评论，以此来让我们近距离的感受这场突如其来的变化。

一些依赖 TikTok Shop 的印尼商人称，新规定损害了他们的生意。销售箱包的商人Dennies Soesanto表示，他在TikTok Shop上的销售额是其他电商平台的三倍。而现在，这一收入来源没有了。他讲到：“关闭TikTok Shop不是在拯救中小企业，而是在拯救其他电子商务平台。”

——来自纽约时报文章《TikTok被迫在其第二大市场关闭商店功能》

由于用户无法再直接从实时内容中查看，这些卖家正在Shopee和Tokopedia等平台，甚至其WhatsApp帐户上分享店面的链接···但这似乎就是卖家改变运营方式的程度。

在TikTok Shop上主持 Skintific 销售的Mia Setiawan告诉媒体，该美容品牌仍继续在TikTok上进行24小时现场销售。该公司尚未添加Shopee Live时间表。销售穆斯林祈祷设备的Rahma Nadia则表示，她的商店仍在TikTok上运营，因为其他平台上的“观众没有那么多”。

——来自Tech in Asia文章《禁令一天后，TikTok Shop的印尼卖家目前仍保持原状》

对这家中资（Chinese-owned）初创企业（TikTok）来说，这是在其增长最快的市场之一遭遇的重大挫折。

—彭博社《TikTok暂停印尼在线商店服务以遵守新规定》

新规定是TikTok的又一次挫折，它在美国、欧盟和英国都受到了严格审查——英国议会已出于安全考虑禁止该应用进入其网络。

——BBC《TikTok：社交媒体应用的商店在印尼禁令后关闭》

印尼对TikTok将数百万用户转变为购物者的大胆计划造成了严重打击。

——财富《TikTok承诺在印尼和东南亚投资数十亿美元，现在雅加达的新规定打击了该公司的电商梦想》

印尼也正式成为东南亚第一个抵制TikTok的国家，在此过程中，TikTok Shop上约200万家小企业面临风险。这项购物功能于2021年在印尼推出，取得了巨大成功，使该市场成为TikTok向其他地方扩张的蓝图。但该国政府大力干预，以保护当地实体和在线零售商。

——TechHQ《印尼成为东南亚第一个抵制TikTok的国家》（曾用标题为：《TikTok Shop在印尼就此结束了么？》）

以上。话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

GSM在胡志明市推出两轮电动车叫车服务：由越南超级巨头Vingroup董事长Pham Nhat Vuong创立的车辆租赁及出租车公司GSM日前宣布，其两轮电动车叫车服务Green SM Bike已在胡志明市正式推出。该公司在一份声明中表示，其目标是在2023年将业务扩展到另外六个省市，并将两轮电动车的数量增加到9万辆。据悉，Green SM Bike前2公里的起步价为 1.38万越南盾（约合0.57美元，从第三公里起为4800越南盾（0.2美元）/公里）。

印尼只有近三分之一的人口为活跃电商用户：据Katadata Insight Center和Evermos的报告显示，现阶段，线下渠道仍为印尼本土品牌商业成功的关键，在该国中，有67%的人口为非活跃电商用户。两家公司在一份声明中表示，尽管电商在过去十年中产生了巨大影响，与线上渠道相比，线下渠道在印尼消费者心目中的印象仍然更为积极，且“只有三分之一的印尼人积极使用电商”。

VinFast将VF 6车型引入越南市场：据悉，越南新能源车企VinFast已在越南正式推出了其B级SUV车型VF 6。据介绍，VF 6 的起价为6.75亿越南盾（合2.77万美元），将于今年10月20日起在越南市场接受订购。据介绍，在越南市场，VF 6会有Base和Plus两种细分型号——其中，Base款起售价为6.75亿越南盾（不包括电池）或7.65亿越南盾（3.14万美元，包括电池），Plus款起售价为7.65亿越南盾（不包括电池）或8.55亿越南盾（3.51万美元，包括电池）。

马来西亚央行：小微企业将继续享受零成本交易DUITNOW二维码支付服务：马来西亚央行BNM近期表示，马来西亚的微型和小型企业将继续享受零费用交易的DuitNow二维码支付服务，且个人客户也不会产生新的费用。BNM在一份声明中表示，该行希望解决一些收单机构从今年10月1日起对接受DuitNow二维码支付的企业征收交易费的问题，因为其2019年推出的临时费用豁免已经结束。

GCash母公司Mynt以近4060万美元收购ECPay：菲律宾电信巨头Globe 日前宣布，已将其持有的电子支付服务提供商Electronic Commerce Payments（ECPay）77%的股份出售给了当地支付独角兽GCash母公司Mynt。据悉，ECPay 的出售价格为 23.1 亿菲律宾比索（约合 4066 万美元）。Globe表示，此次收购将帮助 GCash改善其在金融科技领域的服务，并进一步实现金融服务的普惠。

Teleport与顺丰航空共享物流网络：据悉，马来西亚廉价航空集团Capital A（前亚航）旗下的物流企业Teleport已于近日与中国机队规模最大的航空货运公司顺丰航空签署了双边互航合作协议，将利用彼此广泛的航空网络，为各自的客户提供更好的服务。

根据声明，基于此合作，Teleport带来了深入东南亚的物流通道，顺丰航空则带来了国内最大的物流网络以及出境欧洲和北美市场。此外，此次合作也已经为Teleport和顺丰速运联合网络上的客户带来了大量的货运量。

马来西亚的EV销量有望在今年增至4倍：惠誉（FitchSolutions）旗下调研机构BMI Industry Research预计，马来西亚的电动汽车（EV）总销量将在今年翻两番（4倍）。不过，该国的电动汽车渗透率（电动汽车销量占汽车总销量的百分比）也将仅为1.8%。此外，该研究机构在一份报告中称，其汽车团队预计，在2023至2032年的预测期内，马来西亚对电动汽车的需求将远远超过燃油汽车。

作为背景，据悉，马来西亚政府正在通过为本地组装的电动汽车提供零部件进口关税、消费税和销售税减免，以及为进口的完全组装（CBU）装置提供进口关税和消费税减免等措施来促进电动汽车产业的发展。

东南亚金融科技公司Q3融资同比下降74%：据Tracxn日前发布的一份数据显示，今年第三季度期间，东南亚金融科技初创公司的融资总额从去年同期的8.87亿美元下降至2.29亿美元，降幅达74%，并以此成为自2020年以来融资额最低的一个季度。Tracxn表示，这种情况主要原因是在此期间缺乏后期融资所致。此外，Tracxn也指出，与上季度相比，该领域的融资额也较其4.37亿美元呈现出了48%的降幅。

创五年最低水平，东南亚科技初创公司今年三季度融资环比下降74%：据Tracxn近期发布的一份报告显示，今年第三季度期间，东南亚科技初创公司所获得的融资规模环比下降了74%，仅达到8.35亿美元。而基于这一数字，Tracxn强调，该数字为东南亚地区五年来最低的一个季度。报告表示，这种降幅在一定程度上是由于全球宏观经济形势对该地区的融资产生了重大影响。

作为对比，据悉，该数字在今年二季度时为32亿美元，且在去年三季度时为25亿美元（同比下降66%）。此外，报告也指出，东南亚科技初创公司在21年四季度时获得了历史规模最高的水平，为76亿美元。

东南亚成为全球最热门的电动汽车市场，亚洲汽车制造商占据领先地位：根据Counterpoint Research最新发布的2023年第2季度东南亚电动乘用车追踪报告，受泰国、越南、印度尼西亚和马来西亚强劲需求的推动，该地区纯电动汽车(BEV)单位销量增长894%。由于市场尚处于初期阶段，基数效应作用明显，但随着亚洲主要汽车品牌厂商善用市场的强劲初期需求，本季度电动汽车发展迅速，在乘用车总销量中所占份额上升到6%以上。

该机构表示，中国汽车品牌厂商将在短期内成为东南亚电动汽车需求的最大受益者，而泰国将成为热点地区，原因是新进入市场的这些汽车制造商纷纷选择在地区汽车制造中心泰国开设工厂，同时丰田等传统厂商对电动汽车转型犹豫不决，让新入者有机可乘。

投融资

人工智能公司Aampe获得750万美元融资：人工智能（AI）原生用户参与平台Aampe近日宣布，获得750万美元的Pre-A轮融资。据悉，本轮融资由Matrix Partners India和Peak XV Partners领投。Aampe 在一份声明中表示，新资金将支持产品开发，并在公司继续快速全球扩张的过程中促进增长。

Aampe成立于2020年，总部位于新加坡和美国，是一个面向消费者移动应用的人工智能原生用户参与平台。据介绍，基于其平台，在不更换现有CRM系统的情况下，客户可以创建个性化的全渠道客户体验，并以此提高客户参与度和保留率。

在线借贷平台Investree获得2.2亿欧元融资：据悉，印尼在线借贷公司Investree将通过在多哈成立一家合资企业获得2.2亿欧元的D轮融资。据了解，Investree 已同JTA International Holding成立了合资企业，该合资企业在现有投资者 SBI Holding的参与下领投了本轮融资。由此产生的实体名为JTA Investree Doha Consultancy——该实体将作为Investree的中东中心，从而为中小企业提供数字借贷服务。