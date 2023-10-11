随着社会电子化程度越来越高，家庭、企业等也越来越依赖Wi-Fi，并将其作为接入网络的主要手段。近年来出现新型应用和设备对吞吐率和时延要求也更高，比如4K和8K视频（传输速率可能会达到20Gbps）、VR/AR、游戏（时延要求低于5ms）、远程办公、在线视频会议和云计算等。虽然Wi-Fi 6已经重点关注了高密场景下的用户体验，然而面对上述更高要求的吞吐率和时延依旧无法完全满足需求。

为此，Wi-Fi 7的问世显得顺理成章。

什么是Wi-Fi 7？

据悉，Wi-Fi 7在Wi-Fi 6E的基础上引入了320MHz频宽、4096-QAM调制、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协作（常说的MESH组网）等技术而来，这使得Wi-Fi 7相较于Wi-Fi 6E可以提供更高的数据传输速率和更低的延时。

此外，Wi-Fi 7承诺最大聚合比特率为40 Gbit/s，足以满足高码率4K/8K视频、VR/AR应用、远程办公、视频会议以及云计算多种场景的使用。

华为4月在东南大学对Wi-Fi 7AP进行了部署测试，真机实测Wi-Fi 7的单终端速率超4.3Gbps。考虑到Wi-Fi 7的网速提升，已经远远超过当前有线网络的速度。联发科也在Wi-Fi 7产品的发布会上强调，Wi-Fi 7将实现Wi-Fi历史上首次真正取代以太网有线连接。

6月1日，工信部正式发布《国家无线电办公室关于采用 IEEE 802.11be 技术标准的无线局域网设备新增型号核准技术要求及测试方法的通知（征求意见稿）》，该文件指出，为引导无线局域网产业发展，规范无线局域网设备的无线电发射设备型号核准（以下简称型号核准）工作，推动无线局域网与5G、北斗、车联网等业务的兼容共用，拟在型号核准测试中对采用IEEE 802.11be技术标准的无线局域网设备新增相关技术要求及测试方法。此举意味着Wi-Fi 7相关标准有望在不久后于中国落地。

国家无线电监测中心检测中心国际部主任彭振认为，从技术特性上，Wi-Fi 7在时延，用户数量，提升速率方面也会有非常大的提升。此外，“国内外无线电设备的准入管理政策呈现监管颗粒度细化、覆盖设备范围广、技术性约束趋严等态势，对IEEE 802.be技术设备的新增技术要求将更有力推动新技术服务相关产业发展”。

商品化加速推进

据悉，IEEE 802.11be 工作组成立于2019年，目前标准制定进行到DRAFT3.0版本，预计2024年底Wi-Fi 7标准将正式发布。Wi-Fi联盟也成立了Wi-Fi 7的TTG工作组，计划在2023年底启动认证测试。

Wi-Fi联盟亚太区商务事务董事总经理Jerry Huang表示，20多年来，Wi-Fi不断改变全世界的运行和通信方式，Wi-Fi以其经济实惠的特点，及安全性、易用性、自主部署和长期兼容性，为网络在全球范围内覆盖并推动各行各业发展起到了重要作用。

面对Wi-Fi 7庞大的蓝海市场，厂商们也开始积极布局，开展研发工作，并发布相关产品及解决方案。“Wi-Fi从最初的802.11，到Wi-Fi 5、Wi-Fi 6，乃至Wi-Fi 7，经历的每一个代际发展，都意味着接入终端数量、品类，以及覆盖的应用的逐年增加。”锐捷网络无线产品事业部产品总监史江涛如是说。

去年4月，H3C发布了业内首款Wi-Fi 7的AP产品。新华三Wi-Fi 7 AP支持三频12流和三频10流，传输速率最高可达18.44Gbps。其中单终端极限速率达到11.53Gbps，较Wi-Fi 6提升2.4倍。

2022年，英特尔无线解决方案部门副总裁Eric McLaughlin也在韩国的媒体活动中表示，英特尔正在开发Wi-Fi 7芯片，并希望尽快得到认证，以便在2024年配备到笔记本电脑等PC产品中，预计2025年就会大批量上市成为主流。

英特尔还在官网公布了自家Wi-Fi 7无线网卡：BE200和BE202。这两款网卡均支持2×2 TX/RX流，支持2.4GHz、5GHz和6GHz，最高网速可达5Gbps，远低于40Gbit/s的标准速率。作为对比，英特尔当前的AX210 Wi-Fi 6E无线网卡速度可达2.4Gbps，AX411可达3Gbps。

6月19日，天风国际苹果分析师郭明錤也预测，苹果将积极升级包括UWB（超宽带技术）及Wi-Fi等在内的硬件产品规格，以构建更富有竞争力的Vision Pro生态。他还称，预计明年发布的iPhone 16可能将Wi-Fi规格升级至Wi-Fi 7。

9月25日，华为在秋季发布会上发布了支持Wi-Fi 7技术的华为路由BE3 Pro，通过双频聚合的方式，该产品允许终端设备可同时连接2.4 GHz和5 GHz两个频段传输数据，华为方面声称可大幅降低时延。

Wi-Fi 6落幕？

Wi-Fi行业一直在不断发展和创新，以满足不同应用需求。为了覆盖低功耗物联网节点和宽带应用，Wi-Fi 6标准被制定出来。而随着技术的进步，新增加的6GHz频谱为Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7带来了更多的机会和潜力。

首先，它们可以改善干扰和延迟，从而为工业物联网方案提供更高的可靠性。这对于工业自动化和智能制造等领域非常重要，因为可靠的无线连接对于设备之间的实时通信至关重要。

此外，Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7也能够满足日益增长的数据需求。随着8K视频和XR显示等高带宽应用的兴起，用户对网络速度和稳定性的要求也越来越高。新增的6GHz频谱可以提供更大的带宽，以支持这些高要求的应用，从而提供更出色的用户体验。

因此，Wi-Fi 7在发展初期对普通用户影响不大，主要是为各行业的场景化应用带来了新的可能，如面向高速内网传输的工业互联网、远程医疗以及AR/VR等场景。有NAS的用户，通过Wi-Fi 7访问存储数据会更快。对AR/VR设备来说，可以获得更低延迟和更丰富的数据体验。对这部分的行业用户来说，Wi-Fi 7具有更大意义。

DellOroGroup研究预测，到2026年全球Wi-Fi 7市场规模将达到70亿美元。另外，TechInsights预计，Wi-Fi 7设备将于2023年开始发货，预计在2025-2026年超过Wi-Fi 6E的出货量。

虽然Wi-Fi 7的标准在Wi-Fi 6基础上大大提升，新技术也带来了更快速度、更低延迟、更高下载传输效率，但距离完全取代Wi-Fi 6还需要一些时间，Wi-Fi 6在两三年内仍将是主流。