在当今竞争激烈的清洁市场中，戴森凭借其卓越的产品和创新能力，一直处于领导地位。然而，近年来，国内品牌在吸尘器市场的努力不容小觑。这些品牌不仅在产品设计和性能上有了很大提升，还针对消费者需求不断推陈出新，从扫地机器人到洗地机，都昭示着抢占更大市场的决心。

根据奥维云网发布的《2022中国洗地机行业与消费者洞察白皮书》来看，2022年家电大盘整体同比下滑6.3%，清洁电器是为数不多还保持增长的品类之一，同比增长6.3%。

2019年我国洗地机市场规模仅为0.7亿元，2020年新冠疫情以来，我国洗地机市场规模快速增长，达12.9亿元，增速为1742.86%。2021年我国洗地机市场规模达58亿元，增速为349.61%。2022年，我国洗地机市场规模突破100亿元，达105亿元。

随着市场规模做大，行业集中度反而下降。数据显示，洗地机行业TOP2份额由2020年的90%降至2022年的69%，2022年添可线上销售额的市占率达56%，以绝对优势占据行业份额第一。第二名是新锐品牌追觅，2022年线上销售额的市占率达13%。除此之外，必胜（美国品牌）、小米、美的等品牌市占率相差较小，分别为4%、3%、3%。

面对全新品类的竞争压力，戴森决定入局洗地机市场，并在中国首发了全新的WashG1，力图颠覆传统的清洁方式。

因地制宜

与欧美家庭爱用地毯不同，中国家庭普遍使用瓷砖、木质地板，且重油污是中国传统家庭场景中非常普遍的问题，重油污不仅难清理，清理拖洗过油污的滚刷更是一大清洁难点，许多用户都会选择手动清理，避免油污沾染其它空间的地板。同时，小孩在练习自主进餐时，也常会把汤水、肉菜弄到地板上，用吸尘器很不方便。

近年来，随着吸尘器走进越来越多中国家庭，人们对“强劲吸力”等清洁标准愈发熟悉与认可，但这些概念是否依然适用于湿拖领域，还要打一个问号。戴森经过研究发现，依赖吸力洗地易导致被吸入的固液垃圾残留在管道内，长期以往可能会降低清洁效果；混合的固体垃圾还易卡在机器内部的犄角旮旯，不仅让维护和清洗费时费力，久而久之机器本身也易成为藏污纳垢的场所。另外，吸力大的洗地机功率也大，电机往往转速更高，清洁时的噪音也会影响到家居生活。

因此戴森选择了不依赖吸力的解决方案，并通过固液分离、污水箱内部无死角的设计，更好地应对异味和长时间使用后的性能衰退问题。

不依赖吸力的地面清洗方式

戴森工程师将两个内置马达的主滚筒分别安置于洗地头的前后两端，两个滚筒相向旋转的同时，脉冲式注水泵将清水源源不断地输送至26个沿着滚筒分布的出水口，均匀浸润两条滚筒，实现持续的清水清洁。双滚筒设计也增加了每次清洁时滚筒在污垢上的停留时间，让去污效果变得强力和高效。

滚刷（筒）是洗地机的灵魂，滚刷的类型和设计的优劣会直接影响到清洁的效果和效率。为了实现更好的污渍清除表现，双主滚筒的表面每平方厘米覆盖64,800根超细纤维，通过其高密度刷毛和高吸水性，确保液体污渍被充分吸附，固体的污垢、碎屑和毛发也被包裹并卷入。WashG1洗地机采用三重固液分离技术，前置分离毛发和固液垃圾——脏水集入污水箱，而包括毛发在内的固体垃圾则被刮入碎屑盒。

机器开启后，两个主滚筒相向旋转，持续清洗并卷起地面上的各种干湿污垢及毛发。与此同时，紧贴主滚筒的两根内置尼龙刷条不断刷下滚筒上粘附的固体污垢、碎屑和毛发，并将这类固体垃圾甩至可拆卸的碎屑盒中。

随后，滚筒上方的刮条不断挤压滚筒、刮下污水。碎屑盒的底部托盘采用网格设计，网格孔径小至500微米，能够有效分离刮条刮下的污水和刷条刮下的固体碎屑，在水泵的动力作用下，污水被抽入容量达0.8升的污水箱中，而固体碎屑则留在网格托盘上，不会进入机器管道内部，实现卫生便捷的固液垃圾的分离与处理。

当然，在除菌方面，戴森没有采用国产较常用的电解水除菌和银离子除菌，自清洁方面也没有加热功能，而是选择了传统的常温水加清洁液的做法。

入华十周年，加速的本土化和挑剔的消费者

早期，戴森公司凭借气旋和高速马达的技术进行持续的产品创新，成功地在吸尘器和吹风机等品类站稳脚跟，树立了全球范围内的高端品牌形象，也广受国内消费者认可和喜爱。然而，随着中国消费者家居清洁需求的不断提高，单纯的吸尘器功能已经难以完全满足消费者。

而彼时，洗地机作为一种高效和方便的湿拖清洁工具，越来越受到中国消费者的欢迎。国产厂商瞄准了这样的机会，不断在技术和价格方面进行较量，消费者教育基本完成。作为清洁电器中新的竞争焦点，戴森决定推出洗地机产品，以满足消费者对于全场景清洁的需求，也宣告其加入了洗地机市场的争夺战。

资深产业经济观察家梁振鹏表示：“戴森的吸尘器、吹风机，入局早又是它的核心品类，在高端市场有不少拥趸，可对于洗地机这个市场来说，它是一个后来者。这个市场目前竞争激烈，戴森想打开局面，以高高在上的定价（戴森WashG1洗地机定价4999元）很困难。消费者购买洗地机产品，不只关心品牌，对价格、功能、性能都会有综合考量。而戴森一向定价较高，在这种情况下，戴森的产品主要集中在高端市场，但市场空间更广阔的中端市场消费者，面对纷繁的清洁市场产品，在性价比的权衡下未必会把戴森作为首选。”

在戴森入华十年的全新起点，进军洗地机市场是其加速本土化的必经之路。然而，要在竞争激烈的市场中脱颖而出，戴森需要拥有更多与众不同的创新特性。通过重新思考湿拖在中国家居清洁中扮演的角色，深入改善市场上原有洗地机的痛点，戴森还是有机会将自己的洗地机产品推向市场，并进一步巩固其在消费者心中的高端形象。