据Funding Societies此前发布的一份报告显示，在东南亚，近70%的中小型企业是通过个人储蓄和亲朋好友的资金作为其创业的种子资金。报告称，来自传统银行渠道的资金占23%，其余的7%则转向金融科技公司等其他渠道。

其中，马来西亚中小企业获得传统银行融资（17%）和贷款机构融资（3%）的能力最弱，当地的中小企业最依赖个人储蓄（66%）和亲友支持（13%）展开创业。

报告指出，这些人难以从传统银行和金融机构获得资金的原因是因为后者的要求困难且处理时间长，因此大多数中小企业不得不使用自己的积蓄并在家人和朋友的帮助下开展业务。

报告也进一步表示，现金流仍然是东南亚中小企业中的一个主要问题——许多中小企业往往会将大部分资金用于支持日常运营和购买库存，而是否能及时向供应商付款和收到客户付款也是其中的一种担忧。

此外，随着节日期间消费者需求和原材料价格上涨以及年底的项目完结&后续展开新业务所需的注入资金等方面的困扰，来自季节性现金流波动的影响也进一步加剧了这些担忧。

值得一提的是，对这些中小企业而言，其额外资金往往会来自定期商业贷款和信用卡。不过，近一半的受访者对当前的贷款方感到不太满意，并正在积极寻找品牌体验更顺畅、价格更低的贷款机构。

而基于以上状况，报告总结称，现阶段，东南亚市场上存在为中小企业量身定制更好的融资选择的缺口——这些选择需要比传统融资渠道更容易获得、价格低廉、品牌体验良好、审批速度更快，并且这些中小企业仍面临着与之前的相同的现金流相关挑战。因此，针对东南亚中小企业而开发的创新数字融资解决方案可能正是应对该行业这些长期痛点的有效之策。