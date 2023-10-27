除了硬件参数，手机系统事关体验。10月17日，雷军宣布了一个重磅消息：小米将与MIUI说再见，迎来全新的操作系统——小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）。昨日，伴随着小米 14系列的亮相，正式推出全新的小米澎湃OS。这是小米历时7年打造的，以人为中心的人车家全生态操作系统。

随着华为鸿蒙系统在制裁中逐渐成长，小米也不得不未雨绸缪，打造这样一个全生态OS，同时为明年即将到来的汽车产品提供强劲的软件和生态支撑。

告别MIUI

2010年，小米发布MIUI。当时找了 100 个内测用户（发烧友），率先将手机刷成 MIUI，深度使用、提各种意见建议。

那时候小米的MIUI 论坛名噪一时，论坛上都是发烧友，所有人互相交流各种玩机经验，而 MIUI 甚至小米的员工也基本都泡在论坛上，经常和发烧友们一起交流，解答问题，同时征询大家的各种看法，根据收集回来的信息，再做方案上的调整。功能调整之后，继续在论坛上收集大家的吐槽，然后再快速迭代改进。

开始的MIUI，每周发新版，被称为“橙色星期五”。时任MIUI系统框架负责人的董红光认为这样做的好处在于用户可以第一时间用到最新功能，如果不满意，马上吐槽，团队能很快迭代方案，小步快跑，快速试错。MIUI 的很多功能都是直接来自于真实的用户需求，而且根据用户的反馈反复修改。这样做得到了非常好的效果，后来MIUI 广受好评，为小米手机的热卖打开了市场。

后来，用户数的提升意味着小米在功能上需要做更多的权衡。MIUI 在此做了很多事情，比如细分了体验版、开发版、稳定版，版本的发版频率和功能取舍都是针对相应的人群专门制定的，因此发烧友与普通用户都能通过合适的版本满足自己的需求。

截至2023年6月，全球MIUI月活跃用户数已超过6亿。

酝酿澎湃OS

从2014年开始，当IoT业务初具规模时，小米就开始了研发基于物联网设备的小米Vela系统。直到2017年，小米澎湃OS系统的研发工作正式启动，以一套融合的系统框架统一支持全生态设备与应用。

2019年，小米开始并行研发纯自研通用系统Mina OS。2021年，小米开启了车机OS的研发。2022年初，小米统一MIUI、Vela、Mina、车机OS四个系统的软件架构，自此小米的操作系统底层合并完成。如今，小米澎湃OS应运而生。

据悉，小米澎湃OS 在最底层的系统内核层将自研的 Vela 系统内核与深度修改的 Linux 系统内核进行融合，重构了性能调度、任务管理、内存管理、文件管理等各个基础模块。支持 200 多个处理器平台、20 多种文件系统，还能根据硬件能力差异灵活配置，具有很好的兼容性。

同时，全新打造了 8 大子系统，其中全新的 AI 子系统融合大模型能力，成为整个系统的“智能大脑”。最上层 HyperConnect 跨端层，则是声称彻底打破了硬件设备的隔阂，让所有设备可以统一连接协议，并且实时通信。

卢伟冰在美国接受采访时表示，之所以推出澎湃OS，是因为小米要从全局出发，他们需要一个可以打通人车家生态的功能的系统，MIUI只是基于手机。

第二个鸿蒙？

小米生态品类众多，过去为人熟知的是性价比，近几年，小米一直致力于打造高端的品牌形象。但高端化本身的叙事里，性价比是走不通的，那么，就需要重新塑造一个内核。

资深产业经济观察家梁振鹏表示：“要实现小米的高端战略，澎湃系统需要达到与安卓系统相当甚至更好的水平。目前来看，澎湃系统在性能和稳定性方面表现还相对较好。然而，要实现高端战略，还需要考虑到生态链的完整性和应用兼容性等方面的挑战。”

从具体应用时间来看，小米14系列将出厂首发小米澎湃OS稳定版。其他设备方面，国内版首批设备（包括手机、平板、电视、手表等六种设备）将于12月推送澎湃OS正式版；国际版首批设备则将于2024年一季度开始推送。

全生态的自研系统，小米是国内第二家。Counterpoint公司对移动操作系统在中国的市场占有率所做的调查显示，2023年第一季度，鸿蒙占据8%的市场，与之相比，苹果的iOS和谷歌的Android分别为20%和72%，鸿蒙任重道远。而小米作为后来者，也面临着这样的考验。

由于澎湃OS需要支持多种设备，包括手机、平板、电视等等，因此需要进行跨平台的开发和适配工作，这是一个巨大的技术挑战。另外，澎湃OS还需要面对市场竞争的挑战。目前，全球操作系统市场已经被Android和iOS等系统所占据，澎湃OS需要在这个激烈的市场竞争中寻找自己的定位和发展空间，诸如通过推出具有差异化的功能和服务，来吸引更多的用户和开发者使用和开发该系统。

梁振鹏对此表示认同，他告诉动点科技记者：“自研系统成为手机市场的趋势，一方面是因为厂商希望通过自研系统来与其他品牌区别开来，提供更加个性化和优化的用户体验；另一方面，自研系统也可以让厂商更加独立，减少对第三方系统的依赖。”

据悉，下个月vivo也将推出自研系统，至此，小米的竞争对手又将增加一位。在这个竞争激烈的市场中，小米如何打通“任督二脉”，彻底打破硬件设备的隔阂，争夺更高的市场份额，还需要时间检验。