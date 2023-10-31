今晨八点，苹果召开了一场新品发布会。本次发布会史无前例地将例行的凌晨一点（北京时间）改到上午八点（北京时间），同时极其简短，半小时就介绍完了所有新品。

这场发布会没有出现预测中的iPad和AirPods产品线升级，而是将Mac产品线中的部分产品做了更新。苹果凭借ARM架构在PC市场上取得的成功，给许多芯片设计厂商打入了一针强心剂。

但搭载M2系列芯片的Mac产品并未能复制M1的辉煌，而对手已经开始狙击，苹果不愿将市场拱手，因此距离搭载M2 Pro/Max芯片的MacBook Pro发布不到10个月，苹果就一反常态一口气把基于3nm制程工艺打造的三款M3芯片全部推了出来，抓紧时间让搭载M3系列芯片的MacBook Pro和iMac加入到新的博弈场。

GPU大提升

据了解，新款M3系列处理器。采用3纳米工艺，其M3、M3 Pro和M3 Max三款处理器在GPU方面都有重大改进，以提高专业应用程序和游戏性能。

入门级的M3芯片拥有250亿个晶体管，8个CPU核心，10个GPU核心，以及最高支持24GB的统一内存。CPU方面，4能效核心和4性能核心的搭配，让M3实现了比M1快35%，以及比M2快20%的性能释放。得益于新一代的架构，M3的GPU也实现了相较于M1最高65%的提升，以及相较于M2最高20%的提升。

M3 Pro则将晶体管数量扩展到了370亿个，它拥有12核CPU、18核GPU，最高支持36GB的统一内存。和M1 Pro相比，M3 Pro分别在CPU和GPU上，实现了20%和40%的性能提升。

实力最为强悍的M3 Max具备全新的架构和高达920亿的晶体管数量，其拥有16核CPU、40核GPU，支持最高达128GB的海量统一内存。CPU方面，相比于M1 Max实现了高达80%的飞跃，比M2 Max提升了50%。GPU方面，则比M1 Max提升了50%，比M2 Max提升了20%。

值得一提的是，M3系列芯片引入了业界首创的“动态缓存”功能，可在硬件中动态分配使用GPU完成每个任务所需的确切内存数量，提高专业应用和游戏的性能，并提升GPU的平均利用率。

铁了心要在游戏上大展拳脚的苹果，刚在A17 Pro芯片上了光线追踪功能，此次M3芯片也立马跟上，其内置了硬件加速光线追踪和网格着色功能，这一改进使得游戏开发者能够实现通常只在最新的游戏机、PC游戏设备和基于Windows的笔记本电脑上才能找到的阴影和反射。苹果官网显示，这项技术最高可将专业APP的渲染速度提升至2.5倍，让游戏中的阴影和反光效果看起来更真实。

AI PC时代，苹果劲敌林立

PC的不景气已经延续多个季度，厂商们为提振销量而殚精竭虑。IDC全球季度个人计算设备跟踪报告的初步研究结果显示，2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降，全球出货量6,820万台，同比下降7.6%。

如今，游戏、交互、创造和使用电脑的方式都在受AI而改变。面对狂卷硬件而市场提振微弱的环境，厂商们开始全面拥抱AI时代，希望借助生产力的切实提升来维护PC出货量。联想集团董事长兼CEO杨元庆认为，AI PC是能够创建本地知识库，运行个人大模型，支持人工智能计算，运用自然交互的更强大、更具备创造能力的智能生产力工具。

为了应对机器学习等新一代应用需求的指数级增长，AMD开发了一项全新的创新处理技术XDNA AI引擎。其还在X86平台首发独立Ryzen AI引擎，在AI应用中能提供专用加速功能，用于执行低强度的AI推理负载，比如音频、视频、图像处理，响应速度快，而且功耗较低。

近日，骁龙X Elite的发布则意味着高通开始再度关注PC处理器市场。会上，高通CEO安蒙将这款芯片与英特尔、苹果的产品做了性能对标，并称：“高通设计一款个人电脑处理器的终极目标，是为行业设立新的标杆，为Windows PC带来更好的性能表现。”

据高通方面介绍，骁龙X Elite采用定制的集成高通Oryon CPU，在单线程性能上已经超过了苹果M2和英特尔i9，而与同级x86产品相比，骁龙X Elite的性能可达竞品的两倍，而达到相同峰值性能时，功耗仅为竞品的三分之一。

继不久前于Innovation 2023大会上分享AI PC使用案例后，英特尔宣布启动AI PC加速计划。据悉，此项加速计划为独立硬件供应商（IHV）及独立软件供应商（ISV）串联英特尔的资源，包括AI工具链、共同开发、硬件、设计资源、技术专业和共同营销机会。通过充分利用Intel Core Ultra处理器的技术和兼容硬件，实现AI和机器学习（ML）应用性能最大化。进而催生全新的使用案例，推动AI PC解决方案连接到更广泛的PC产业。据计划目标，其将在2025年前为超过100万台PC带来人工智能特性，并由今年12月14日发布的Intel Core Ultra处理器率先驱动。

而在AI时代重新确立霸主地位的微软，即将于明年发布的下一代Windows上整合AI工具于商业及生产力软件的集成应用，根据目前的信息来看，或将命名为Windows 12的系统版本将专注于AI体验，深度集成人工智能功能，包括 Windows 分析当前正在查看的信息并根据上下文提示，以快速启动项目或应用的功能。Windows还可以识别图像中的对象和文本等以提升效率。

自然苹果也不甘于人后，据知名科技记者Mark Gurman的最新报道，苹果正在为全系列设备开发基于生成式AI技术的工具，即将生成式AI技术应用于Pages、Keynote等用于写作、幻灯片制作的应用程序中，这两个应用程序与微软推出的Word、PowerPoint类似，有望于明年推出。

群智咨询预计，2024年伴随着AI CPU 与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。

结语

一般而言，GPU性能的提升有利于提高AI的计算速度和计算能力，使AI技术具有更强的实用性和更高的效率。这也意味着在处理AI任务时，搭载M3系列芯片的Mac能够提供更快的计算速度和更高的效率，从而为AI应用带来更好的性能和响应速度。

“生成式人工智能可能成为PC行业的分水岭，”IDC设备与显示器研究副总裁Linn Huang表示，“虽然案例尚未完全明确，但市场对该类别的兴趣已经很强。AI PC能够在更深层次上个性化用户体验，同时能够保护数据隐私。”

库克时代的苹果产品仍然以务实和利润最优为第一要义。即便苹果已经摩拳擦掌，但郭明錤表示，如果M3芯片无法提振MacBook出货量，那么苹果在2025年推出全新设计的MacBook Pro概率或将提升。而且，苹果可能也会考虑（目前尚未决定）推出低价版MacBook机型，以推升出货量。