自OpenAI推出ChatGPT引爆生成式AI热潮以来，马斯克不服输地网罗人才成立了AI团队，以叫板当前引领行业的Open AI、谷歌和微软。

近日，埃隆·马斯克旗下xAI团队发布了首个AI大模型产品Grok。据xAI团队在官网上的介绍，Grok是根据英国作家道格拉斯·亚当斯的科幻小说《银河系漫游指南》设计的，“Grok会带着一丝机智和叛逆精神来回答问题。如果你不喜欢幽默，请不要使用它！”

据悉，Grok的命名是来自一本1961年的科幻小说《陌生国度的陌生人》中创造的一个术语，“Grok”在书中是一个火星术语，没有地球直译内容，不少的评论家认为这个术语是指对某件事有着深刻的同理心或直觉，韦氏词典则将它定义为“深刻而直观地理解”。

xAI的“杰作”

马斯克于今年3月在美国内华达州注册成立了xAI。据官网介绍，公司由马斯克本人亲自带队，其他成员则来自DeepMind、OpenAI、谷歌研究院、微软研究院、特斯拉、多伦多大学等，曾参与过DeepMind的AlphaCode和OpenAI的GPT-3.5和GPT-4聊天机器人等项目。

xAI团队在过去4个月内运用前沿技术开发了大语言模型Grok-1。在过去的2个月内，Grok-1的研发取得了突破，Grok-1目前在HumanEval代码生成任务上取得了63.2%的准确率，在MMLU数据集测试中取得了73%的准确率。

团队声称在基于中学数学问题和Python编码任务的初步测试中，Grok在其计算类别中超越了“包括ChatGPT-3.5和Inflection-1在内的所有其他模型”。

xAI团队表示，只训练了2个月的Grok仍是一个处于初期的产品，希望其在开发测试的几周后能够快速成长。马斯克在X上宣布，结束初期测试阶段后，Grok将被包含在X的Premium+订阅计划（马斯克在一周前刚宣布了X将推出两种付费订阅计划，和每月3美元的Basic计划相比，Premium+最大的差别是提供了无广告服务）中，该计划的价格为每月16美元。

上周六，X 用户和特斯拉爱好者 Chuck Cook 发现，马斯克点赞了一条称特斯拉汽车会运行一个缩小版、量化版的 Grok 模型的帖子，这个模型会使用车辆的本地计算能力。在 Cook 提及这一点后，马斯克表示，只要车载的人工智能电脑能够运行 Grok 模型，特斯拉的汽车就可能拥有世界上最大的可用推理计算能力。不过目前尚不清楚 Grok 在特斯拉汽车上会有什么应用，但有人指出，它可能会取代特斯拉目前的语音控制系统。

此外据报道，xAI 还计划为 Grok 提供一个应用程序编程接口，而且模型也预计会具备音频和图像识别的能力。

模棱两可，马斯克不愿放弃AI“船票”

今年上半年，马斯克联合上千名行业顶尖人士叫停OpenAI的GPT-5的开发，并呼吁相关监管规则尽快出台。9月，马斯克参加了美国国会参议院举办人工智能洞察论坛，他在会上警告称，人工智能对政府和社会构成了“文明风险”。在会后接受采访时，马斯克认为这次会议“具有历史意义”。

他对人工智能的威胁发出警告，并继续倡导制定限制人工智能发展的规则。事实上，自从ChatGPT声名赫赫以来，马斯克一直在推动暂停某些强大人工智能工具的开发，以便实施新的安全网络，并呼吁建立一个监管机构来监督开发。

“一旦人工智能出现问题，后果将很严重，因此我们必须采取积极主动的措施，而不是被动应对。”马斯克补充说，人工智能带来的问题不是某一群人类对抗另一群人类，而是可能会对全球的所有人类都构成潜在的风险。

马斯克表示，他的部分担忧在于，希望迎头赶上的开发人员可能会偷工减料，导致类似于《终结者》和其他电影中设想的杀手机器人出现。今年7月，马斯克在X（推特）的一个论坛上说：“这里的球场上必须有某种裁判。我认为，对于那些可能走危险捷径的落后公司来说，这实际上更危险。”

上周在伦敦召开的首届全球人工智能安全峰会上，马斯克在与英国首相苏纳克交谈中宣称人工智能是“历史上最具破坏性的力量之一”，并深入探讨了人工智能的危险和机遇。“人工智能很可能成为一股向善的力量。”他说，“但它变坏的可能性并不是零。”在未来，人类将面临“不需要工作的一刻”，但人类对此的反应是什么，会“感到自在还是不自在”仍是未知。

基于这样的未知，马斯克在不断呼吁保持谨慎的同时，采购了大量英伟达的芯片，并成立了自己的人工智能公司“xAI”，开始从事“对人类文明可能构成潜在风险”的工作，本质上是不愿放弃生成式AI浪潮下的巨大机遇。

结语

马斯克实际上是OpenAI的创始人之一，在OpenAI的早期，马斯克曾积极参与决策和发展。退出OpenAI后，恐怕其也没有料到AIGC的发展竟如此迅猛，以至于其不得不加入这场“战争”。

然而观察Gartner技术成熟度曲线（The Hype Cycle），生成式 AI和基础模型正处于期望膨胀期的巅峰，ChatGPT以及其他类似的AI技术，目前可能正处于炒作周期的高峰期末尾，正朝着幻灭的低谷期过渡。

层出不穷的大模型，在烧钱的同时，如果在短期内无法实现实际应用和商业化方面的部分期望，那么这些大模型很可能会成为泡沫，破灭后留下巨大的失望和投资损失。因此，尽管马斯克推出的AI大模型产品可能会给业界带来一些新的活力，但生成式AI的未来仍然充满了挑战和不确定性。