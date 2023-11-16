自苹果、华为使用卫星通信技术以来，手机厂商热衷于将该功能加入应用版图，以满足更多人的小众需求。而作为通信领域一直领先的高通，近日却和卫星合作伙伴Iridium（铱星）在一份新闻稿中宣布解散合作关系，尽管高通表示，它仍然希望在未来的项目中与Iridium合作。这是卫星连接将电话使用扩展到移动网络之外的最新挫折。

Iridium表示，Iridium此前宣布，它与高通达成协议，使用Iridium的卫星网络，为由骁龙移动平台提供支持的智能手机提供卫星消息和紧急服务。这些公司成功开发和演示了该技术；然而，尽管取得了技术上的成功，智能手机制造商尚未将该技术纳入其设备中。因此，高通于2023年11月3日通知Iridium，它已选择终止协议，自2023年12月3日起生效。

非刚需但将成为旗舰标配

卫星通信是一种利用人造卫星作为中继站，实现海陆空等不同区域之间的通信的技术。卫星通信具有覆盖范围广、传输速度快、抗干扰能力强等优点，是现代通信的重要组成部分。此前，卫星通信主要应用在军事、航空、航海、科研等领域，近年来随着民用领域的逐渐发展和普及，卫星通信技术开始提供给消费级移动终端，目前主要针对旗舰手机，主要是技术仍存在门槛，且成本高昂。其成本主要包括卫星制造、发射和运营成本，这也在其使用的资费上有所体现。

根据中国电信的官方公告，目前华为Mate 60 Pro手机中的卫星通话功能，仅限中国电信卡才能开通。该套餐每月基础服务费10元，包含30条免费卫星消息额度。国内卫星电话每分钟10元起，国际卫星电话每分钟20元起，卫星电话间通话每分钟50元起。此外，还有其他套餐可供选择，比如200元包200分钟国内卫星电话等。

由于华为和苹果已经使用（目前，Mate 60 Pro具有双卫星通信功能，也就是说既可以实现天通卫星通话，也可以发送北斗卫星消息。苹果推出的支持卫星通信功能的iPhone 14系列及和升级优化后的iPhone 15系列里，卫星通信功能只是用在了单向数据传输上。因此也就只能实现手机向卫星发送信息。而在应用上则也就要集中在发送卫星求救信息，以及连接到相应的道路救援商上。），二者在手机行业内的引领示范效应不可小觑。因此，其他手机厂商也纷纷跟进。

目前，小米已在新的14系列手机上测试卫星通信功能。vivo也在今年对外展出了一款实现了直连卫星的概念手机，并透露在这一技术落地上采用国产芯片技术。此前，荣耀方面表示，正在研发卫星通信技术，并且预计将在新机上搭载。11月10日，OPPO也正式官宣了“下一代 Find 旗舰产品将支持卫星通信”这一消息。中国电信则在世界互联网大会乌镇峰会上称，华为并未独占卫星通信技术，中国电信正计划与更多手机厂商合作，推进该技术的普及。

另外，经三星系统LSI部门首席执行官Park Yong-in证实，该公司将从明年开始支持紧急服务的卫星通信。这很可能意味着将于明年初推出的Galaxy S24系列也将具有双向卫星通信功能，以应对紧急情况。

高通的plan B

从本质上讲，该项目的终结不可避免，因为高通无法让任何一家安卓制造商向手机添加卫星消息。高通的卫星解决方案不需要太多新硬件，因此拒绝显然是由于高通对该功能的设计以及（可能）它在材料清单上增加的任何附加费用。在给CNBC的一份声明中，高通表示，智能手机制造商“表示倾向于基于标准的卫星到电话连接解决方案”，该公司现在希望转向这一计划。

由于骁龙卫星从未发射，很难确切地说“基于标准”的平台和骁龙卫星之间有什么区别。高通和Iridium的解决方案使用专有的Iridium协议，就像许多大型天线卫星电话一样。替代方案是摩托罗拉卫星链路（该设备具有联发科芯片并连接到Inmarsat卫星）等设备使用的3GPP标准“5G NTN（非地网络）”。高通在年初CES上承诺支持这一消息，称随着NTN卫星基础设施和星座的可用，骁龙卫星计划将支持5G NTN。目前高通已经有几个5G NTN项目正在进行中。

最初的高通的表述使该项目看起来像符合标准的双向短信：“骁龙卫星提供从极点到极地的真正全球覆盖，可以支持紧急使用的双向消息、短信和其他消息应用程序。”不过，高通展示了高通品牌消息应用程序的图片，该应用程序拥有自己的通讯录、消息列表和定位系统。

显然，高通不愿错过在智能手机创新乏力的如今，难得的“高光”时刻。11月9日，高通中国区人士向媒体透露，目前高通已与小米、OPPO、vivo等众多智能手机厂商达成合作，利用卫星直连，在手机实现5G卫星通信，相关应用功能会在消费级手机上陆续落地。

美国其他“选手”的动向

除了高通，美国其他公司和运营商也不愿放弃在卫星通信领域的竞争机会。摩托罗拉的卫星链接就不支持发送短信，而需要发送者和接收者使用专有应用程序。目前没有人知晓其计费方式会如何与高通的解决方案配合，但摩托罗拉的热点需要额外的月度订阅，每月5美元至30美元，或每年60美元。

美国三家主要运营商都宣布了自己的卫星电话解决方案，但尚未脱离技术演示。T-Mobile与SpaceX的Starlink合作提供卫星服务，但AT&T试图阻止这一部署，因为担心该服务会侵蚀自己的频谱。

就AT&T而言，它与AST SpaceMobile建立了联系，以扩大其覆盖范围，但近一年来没有宣布任何消息。同样，Verizon早在2021年10月就透露，它将使用亚马逊的柯伊伯计划卫星（亚马逊上个月发射了该项目网络中的第一批卫星）进行连接，但此后一直没有提供更新。

而谷歌的安卓团队还在致力于将卫星API构建到安卓系统的电话堆栈中。该项目最初是为Android 14宣布的，但没有纳入最终版本。不过，可能会在季度更新中推出，尽管目前看起来进展并不是很顺利。无论高通的解决方案最终是什么，安卓生态的竞争意识（苹果已经有支持卫星通信的产品）都会让这项工作继续下去。

中国通信工业协会副会长、物联网应用分会会长韩举科接受媒体采访时表示：“卫星通信在高轨道手机应用联接适配技术上目前尚有一定技术门槛，需要各大手机厂商与产业链企业协作进行技术突破。”

但是，为了满足更多高端用户在一些极端场景下的通信需求，手机厂商和上游供应商仍会携手努力实现消费级产品的卫星通信能力。