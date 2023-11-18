11月16日，阿里巴巴集团发布2024财年第二季度业绩公告。财报显示，本季度阿里巴巴收入为2247.90亿元（308.10亿美元），同比增长9%。经调整EBITA同比增长18%。归属于普通股股东的净利润为277.06亿元（37.97亿美元）。

与财报同时公布的还有两个令人震惊的消息，阿里巴巴不再推进云智能集团的完全分拆，同时，盒马鲜生的首次公开募股计划暂缓。阿里划时代1+6+N分拆之后，多个子集团被写上分拆上市及外部融资的计划表，如今架构剧变，加上随之传来的马云减持阿里股票的消息，为这个身负千亿美元市值的大企业蒙上了一层疑云。

阿里云刹车

今年3月，阿里宣布启动“1+6+N”组织变革，阿里云智能成为六大子集团之一。5月18日，时任阿里董事会主席兼CEO、阿里云智能董事长兼CEO张勇发全员信，计划在未来12个月将云智能集团完全分拆并上市，同时引入外部战略投资者。

11月16日，阿里在最新的财报中宣布，鉴于多方面不确定性因素，不再推进云智能集团的完全分拆。在当晚的财报电话会上，阿里集团董事会主席蔡崇信、阿里CEO吴泳铭、淘天集团CEO戴珊等多位高管参会，但未正面回应阿里云分拆上市计划是暂停还是永远取消。

阿里集团CEO吴泳铭称，阿里巴巴集团将在阿里云的战略方向上保持长期坚决投入，同时云智能集团仍会继续保持独立公司运作，采取董事会授权的CEO负责制。

在财报中，阿里透露了不再推进云智能集团完全分拆的理由，阿里巴巴称美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。阿里巴巴认为，云智能集团的完全分拆可能无法按照原先的设想提升股东价值，因此决定不再推进其完全分拆，而是会面对不确定的环境，专注建立云智能集团可持续增长的模型。

2022年，阿里明确将消费、云计算、全球化升级为三大战略，其中云计算的重要性已经被提升至集团的第二位。

蔡崇信在今年9月正式接任阿里集团董事会主席，他表示，当时想做阿里云的完全分拆，是想通过所谓金融工程的方式，显现出该业务的真正价值，那时阿里云所处的大环境，整个运营可预测，可以很透明地向投资人展示该业务的增长态势，“如今大环境发生变化，现在我们不再通过金融工程，而是通过进一步的投资来显现云业务的价值，未来会寻求提高它的增长，包括收入和利润。”

值得一提的是，11月12日，“双十一”购物节后的第二天，“阿里云盘崩了”的消息一度冲上微博热搜，故障范围涵盖阿里云、阿里云盘、淘宝、天猫、闲鱼、饿了么、钉钉、CSDN图床、语雀等一系列阿里系应用，其中钉钉等应用直接无法打开，淘宝、天猫、闲鱼等则是交易系统故障。经过三个多小时的抢修后，官方才宣告受到影响的云产品均已恢复。

而在不久前的云栖大会上，阿里巴巴集团主席蔡崇信指出，目前中国80%的科技企业和一半的大模型公司都跑在阿里云上。

盒马求变

财报中称，盒马的首次公开募股计划暂缓，阿里正在评估确保成功推进项目实施和提升股东价值所必须的市场状况和其他因素。对于更具体的原因，阿里和盒马方面都没有透露。

零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅表示：“盒马属于新零售实体店业态，主要竞争对手是永辉超市、物美超市以及山姆会员店等实体商超及付费会员店业态。”根据阿里2023财年数据，门店数量超过 370 家的盒马鲜生营收超过 550 亿元，门店数量超过 370 家的盒马鲜生营收超过 550 亿元，而去年大陆仅有 42 家门店的山姆营收就有约 660 亿元。侯毅也曾表示，“目前国内自有品牌的开发能力、上新速度，整个体系是不完美的，包括我们的供应链体系、极具价格竞争力的采购体系都是短板。”

作为阿里新零售概念的承载者，盒马从一诞生就备受瞩目。2022年，连亏7年的盒马开始盈利（并未整体盈利）。市场均认为，盒马或将成为今年阿里启动“1+6+N”组织变革后，首个独立上市的业务集团。

根据阿里2023财年数据，盒马线上交易贡献超过65%，线下客流和订单整体并没有太多提升。为了进一步提升自身竞争力，10月13日盒马从线下门店开始，把5000多款商品在线下的价格下调20%，其中涉及乳制品、饼干、方便速食、水饮、洗护产品和冷冻肉禽水产等主要品类商品，还将从标准门店的SKU数量从8000个直接下降到5000个。

马云急于“套现”？

11月16日，美国证券交易委员会（SEC）披露的两份144表格显示，马云家族信托全资拥有的JC Properties Limited和JSP Investment Limited拟于11月21日出售阿里巴巴创始人股份，均为500万股美国存托股份（ADS），按美东时间11月15日阿里巴巴87.070美元/股计算，此次减持股票共涉及股票市值8.707亿美元。受此消息影响，阿里巴巴美股和港股都出现较大跌幅。

据蓝鲸财经、第一财经报道，针对马云家族信托计划减持阿里巴巴创始人股份，马云办公室律师明确回复记者称，这次披露的出售计划是一个远期规划。该计划目前没有发生实际减持。他进一步强调，马云坚定看好阿里，当前股价远低于阿里实际价值，仍会坚定持有阿里股票。

总结

重磅消息连环放出，无异于平地惊雷，让人对阿里的分拆计划能否继续进行存疑。身处多事之秋，掌舵不久的阿里CEO吴泳铭称，阿里将梳理既有业务的战略优先级，定义核心业务与非核心业务。对于核心业务，将保持长期专注力和高强度投入，确保产品始终紧跟用户需求去迭代进化，保持长期生命力和竞争力；对于非核心业务，则将通过多种资本化方式，尽快实现资产价值。

面对依旧在转变过程中的阿里集团，吴泳铭在业绩会上表态说，成功的科技公司必须具备穿越科技周期的能力，任何产品都不存在长期的护城河。